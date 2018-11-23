Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Коми в городе Микунь девятиклассник собирается повторить месть керченского стрелка

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 2

криминал школа керчь коми
В Коми в городе Микунь девятиклассник собирается повторить месть керченского стрелка

Сообщение в чате девятого класса появилось накануне вечером. Автор текста под именем Кутман Жанышов нецензурно обратился в адрес участников переписки, выразил свое недовольство жизнью в городе и пообещал расправиться с людьми, как в Керчи, сообщает «Комиинформ». 

«Приду в понедельник в школу с оружием папы, и убью всех, кто не понравится. Все равно не вижу смысла жить, подниму шум я», - сказано в сообщении. 

Как рассказали в самой школе, сегодня утром полиция организовала дежурство рядом с учебным заведением. 

Полиция выясняет личность автора угрозы, который высказал ее с анонимной странички в соцсети. В данный момент сотрудники полиции опрашивают девятиклассников. 

Директор школы Лидия Королева сообщила, что ситуация находится под контролем. В ближайшее время пройдет совещание педагогов для выяснения обстоятельств, которые стали причиной сложившейся ситуации.

Напомним, 12 ноября в одной из школ Волгоградской области произошел инцидент с участием ученика восьмого класса Краснянской школы, известно о нем стало только накануне. Как сообщает портал "Волгоград онлайн", 14-летний подросток пришел к первому уроку с топором, ножами и канистрой бензина, чтобы напугать своих одноклассников якобы в ответ на оскорбления. В школе Даниловского района организована масштабная проверка. 

По сведениям источника издания, подросток смог пронести оружие и топливо в школьный кабинет. Во время урока он достал топор и начал показывать его одноклассникам. "Убийством не угрожал, но таким образом он, как выяснилось, хотел напугать ребят, якобы оскорблявших его накануне. Ножи и топор в дело не пошли, бензин тоже", - рассказал источник портала. 

После того, как учитель отобрал опасные предметы, школьник принял неизвестное вещество, которое принес с собой, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики администрации Волгоградской области, назвав произошедшее "внештатной ситуацией". 

Новости по теме:

В посёлке Таёжном даже школьники считают Путина вором (видео)

Вскрытие вен на автозаке карается для другороссов пятью сутками ареста 

Цеповяз мог в колонии жарить шашлыки пчёлам, заявил Александр Куренной

Американская военщина получила "добро" Белого дома на убийство мигрантов

В Волгоградской области восьмиклассник принёс в школу топор, ножи и бензин 

Пресненский подросток, подозреваемый в подрывной работе, отрицает всякую вину



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
доктор+ написал 23.11.2018 16:27
Интересно, что тупой малолетний гопник "под именем Кутман Жанышов" предполагает для себя сценарий дурачка-крымнашиста из Керчи, а не путь анархиста-романтика из Архангельска. Если, конечно, гопник "под именем Кутман Жанышов" есть в реале - если это не провокация ФСБ.
Ответить
(без названия)
стоик1321 написал 23.11.2018 16:15
Выросло новое поколение , которое не будет терпеть колониальный режим сионистов?
Киевские сионисты уже чувствуют огонь под ногами?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вертолеты над Кремлем
Вертолеты над Кремлем
23.11.2018
Об эгалите-фесте "Не пряча лица"
Об эгалите-фесте "Не пряча лица"
22.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Коми в городе Микунь девятиклассник собирается повторить месть керченского стрелка (2)
В двух саратовских реабилитационных центрах удерживали и пытали более сорока человек (0)
Голикова уверена, что только ипотека остановит ударное вымирание Путинской России (9)
Подавлявшие бунт в таджикской колонии полицаи убили более двадцати заключённых (1)
Единственное жильё теперь будут изымать в счёт долга: подходящий прецедент попался Верховному суду (10)
Треть россиян считают действующую власть помехой социальной справедливости (6)
Прожиточный минимум есть прямая угроза здоровью граждан РФ, то есть конституции (5)
410 миллионов на разгон облаков (6)
Банки стали бороться с обменниками (9)
Вертолеты над Кремлем (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: А.Бородай:Так называемые лидеры Донбасса удобны Москве, а процедура выборов формальна
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кстати, всего за полмиллиарда долларов в Москве может быть всегда солнечно
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Уважать себя заставить...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Реформа ООН
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss