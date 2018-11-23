В Коми в городе Микунь девятиклассник собирается повторить месть керченского стрелка

Сообщение в чате девятого класса появилось накануне вечером. Автор текста под именем Кутман Жанышов нецензурно обратился в адрес участников переписки, выразил свое недовольство жизнью в городе и пообещал расправиться с людьми, как в Керчи, сообщает «Комиинформ».

«Приду в понедельник в школу с оружием папы, и убью всех, кто не понравится. Все равно не вижу смысла жить, подниму шум я», - сказано в сообщении.

Как рассказали в самой школе, сегодня утром полиция организовала дежурство рядом с учебным заведением.

Полиция выясняет личность автора угрозы, который высказал ее с анонимной странички в соцсети. В данный момент сотрудники полиции опрашивают девятиклассников.

Директор школы Лидия Королева сообщила, что ситуация находится под контролем. В ближайшее время пройдет совещание педагогов для выяснения обстоятельств, которые стали причиной сложившейся ситуации.

Напомним, 12 ноября в одной из школ Волгоградской области произошел инцидент с участием ученика восьмого класса Краснянской школы, известно о нем стало только накануне. Как сообщает портал "Волгоград онлайн", 14-летний подросток пришел к первому уроку с топором, ножами и канистрой бензина, чтобы напугать своих одноклассников якобы в ответ на оскорбления. В школе Даниловского района организована масштабная проверка.

По сведениям источника издания, подросток смог пронести оружие и топливо в школьный кабинет. Во время урока он достал топор и начал показывать его одноклассникам. "Убийством не угрожал, но таким образом он, как выяснилось, хотел напугать ребят, якобы оскорблявших его накануне. Ножи и топор в дело не пошли, бензин тоже", - рассказал источник портала.

После того, как учитель отобрал опасные предметы, школьник принял неизвестное вещество, которое принес с собой, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики администрации Волгоградской области, назвав произошедшее "внештатной ситуацией".

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