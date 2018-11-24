Юбилей классика экстремистской литературы

23 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения советского детского писателя Николая Николаевича Носова (1908-1976). С детства помню его книжки, которые выпускались в виде брошюрок для детей... "Живая шляпа", "Весёлая семейка" — повесть о том, как городские школьники вывели цыплят в самодельном инкубаторе. Ну и, конечно, приключения Незнайки. Но мне бы и в голову тогда не пришло, что Носов — это настоящий пророк, который в эпоху социализма очень точно и метко описал и заклеймил пороки будущего постсоветского капитализма. Речь идёт, конечно, о "Незнайке на Луне".

В нём самым доступным языком изложена политэкономия буржуазного строя, и юному читателю будет нетрудно усвоить из этой сказки такие совсем не сказочные понятия, как биржа, безработица, недобросовестная реклама, демпинг, откат, забастовка, продажная пресса, лопнувший банк и т.д. Николай Носов писал в 1965 году о незнакомом советским школьникам дореволюционном прошлом, которое к тому времени уже полвека как кануло в небытие. Но когда спустя четверть века советская страна и социализм провалились в это самое прошлое, как в грязную сточную канаву, получилось — что о будущем. И всё то, что писатель рассказывал о нелепостях и безжалостности "свободного рынка", оказалось — чистой правдой, как это ни печально...

Даже немного странно, как до сказки Носова не добрались длинные руки наших борцов с экстремизмом, учитывая такие, например, цитаты:

"— А кто такие эти полицейские? — спросила Селёдочка.

— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках всё: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!"

Впрочем, можно сказать, что и добрались, если учесть, что одного краснодарского блогера в минувшем году уже вызывали на допрос в полицию за пост с цитатой из "Незнайки".

Или вот ещё несколько актуальных цитат Носова.

Жизненные "ценности" общественной "элиты":

"— К чему же богачам столько денег? — удивился Незнайка. — Разве богач может несколько миллионов проесть?

— "Проесть"! — фыркнул Козлик. — Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать своё тщеславие.

— Это какое тщеславие? — не понял Незнайка.

— Ну, это когда хочется другим пыль в нос пустить."

Роль рекламы:

"Таковы уж нравы у лунных жителей! Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе".

Монополизация экономики:

"– Наилучший выход из создавшегося положения – это начать продавать соль ещё дешевле. Владельцы мелких заводов вынуждены будут продавать соль по слишком низкой цене, их заводишки начнут работать в убыток, и им придётся закрыть их. А вот тогда-то мы снова повысим цену на соль, и никто не станет мешать нам наживать капиталы".

Причины упадка космонавтики:

"— Лунных богачей не интересуют звезды, — сказал Альфа. — Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтоб посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги!"

Почему при капитализме не может быть всем хорошо:

"Всё станет дёшево. Исчезнет нищета! Кто в таком случае захочет работать на нас с вами? Что станет с капиталистами? Вот вы, например, стали теперь богатыми. Вы можете удовлетворять все свои прихоти.Можете нанять себе шофёра, чтоб возил вас на машине, можете нанять слуг, чтоб исполняли все ваши приказания: убирали ваше помещение, ухаживали за вашей собачкой, выколачивали ковры, натягивали на вас гамаши, да мало ли что! А кто должен делать всё это? Всё это должны делать для вас бедняки, нуждающиеся в заработке. А какой бедняк пойдёт к вам в услужение, если он ни в чём не нуждается?.. Вам ведь придётся самим всё делать. Для чего же тогда вам всё ваше богатство?.. Если и настанет такое время, когда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет плохо. Учтите это".

А ведь в 1989-1991 годах все свято поверили другим "сказкам" — певцов "невидимой руки рынка", которая будто бы всё волшебным образом наладит и расставит по своим местам, дай только ей волю. Увы, в этих лживых сказках не оказалось ни грана правды, в отличие от честных сказок Носова. Внук писателя Игорь Носов говорил: "Вообще Носов опередил время. "Незнайка на Луне" — фактически описание того, что произошло с Россией в 1990-е годы. Он описал дикий капитализм, где никто не соблюдает законов. Помните, у деда было Общество гигантских растений? Оно сильно напоминает "МММ". Люди, которые обогатились в 1990-е годы, рассказывали мне, что многому научились у Носова…"

В общем, больше надо было верить хорошим и правдивым книжкам той эпохи, быть может, тогда и не случилось бы того, что случилось!

АНЕКДОТ В ТЕМУ. Когда в бывшем СССР сбывались Кафка, Оруэлл, Пелевин, Войнович... было смешно, но когда сбылись "Незнайка на Луне" и "Чиполлино", стало страшно.