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Московский листок

США тоже разрабатывают гиперзвуковые ракеты для своих подлодок

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 2

сша гиперзвук
США тоже разрабатывают гиперзвуковые ракеты для своих подлодок

В рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы работают над созданием новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационную службу Института ВМС США, это оружие будет предназначено для нанесения мгновенного глобального удара по любой цели в мире в течение часа. 

По данным представителей ВМС США, на полигоне на Гавайских островах уже прошло испытание прототипа ракеты, которая была запущена из наземной пусковой установки. В перспективе она может устанавливаться в пусковых установках на атомных ракетных подводных лодках класса "Огайо" для выполнения задач глобального мгновенного удара. 

Однако вопрос о том, на каких именно платформах будет устанавливаться ракета, пока окончательно не решен. В настоящее время разрабатывается ракета, которая будет отвечать общим требованиям и критериям, в том числе возможности запуска с подлодки в подводном положении. По имеющимся данным, ракета, радиус действия которой не разглашается, будет состоять из носителя и установленной на нем гиперзвуковой маневрирующей ракеты. Она будет способна прорывать современные системы противоракетной обороны. В настоящее время гиперзвуковое ракетное оружие различного типа базирования и дальности действия помимо США разрабатывают также в России, Китае и Индии. 

В марте этого года глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, заявил, что Америке нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. "И Россия, и Китай последовательно развивают гиперзвуковые возможности. Мы видели их испытания", - отметил генерал, пояснив, что в текущих условиях у страны нет никакой защиты, которая могла бы помешать использованию такого оружия. По мнению генерала, это означает, что США должны полагаться на политику сдерживания. 

Чуть ранее директор управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер посетовал, что США недостаточно финансируют исследования по созданию гиперзвуковых ракет. А генерал Джон Хайтен тогда признал, что у США недостаточно наземных систем обнаружения ракет, поэтому правительству необходимо выделить несколько миллиардов долларов на создание системы радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.

Отметим, что эти известия мы узнаём на фоне сегодняшней конфронтации в небе над Балтикой. 

Истребители ВВС Германии в рамках миссии НАТО по контролю воздушного пространства над Балтикой 21 ноября трижды вылетали на перехват российских военных самолетов. Об этом сообщается на сайте командования военно-воздушных сил стран альянса. 

По данным организации, первый транспортный Ан-26 был замечен в 8:30 утра (9:30 мск) у побережья Литвы. Он следовал из Калининградской области и не сообщил о плане своего полета. На его перехват поднялись два истребителя Eurofighter ВВС Германии. 

Спустя два часа был зафиксирован летящий близ воздушного пространства НАТО истребитель МиГ-29. Его также сопровождал немецкий истребитель. 

Позднее радары засекли два военно-транспортных самолета Ил-76, они летели из Ленинградской области в Калининградскую. Самолеты также не сообщили маршрут полета. Навстречу им также вылетела авиация НАТО.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Коммунист...1 написал 23.11.2018 19:58
МОЛОДЦЫ!!!
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Палемунн написал 23.11.2018 19:42
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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