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Московский листок

Сочинскую семью, лишённую земли и жилища ради олимпиады, выкинули из пансионата на улицу

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 2

беспредел олимпиада сочи силовигархия жильё
Сочинскую семью, лишённую земли и жилища ради олимпиады, выкинули из пансионата на улицу

В Сочи Краснодарского края судебные приставы потребовали, чтобы семья местных жителей Мартыновых освободила две комнаты маневренного фонда в пансионате "Нептун". В 2011 году это жилье им предоставили во временное пользование по распоряжению мэра города после того, как их собственное было снесено под строительство объектов для Олимпиады 2014 года, которая была одним из любимых пропагандистских проектов Владимира Путина. 

Еще в 2009 году мэр Сочи распорядился отнести жилые помещения нескольких этажей пансионата "Нептун" в специализированный фонд. За этот период там проживали разные семьи (в том числе лишившиеся жилья в результате наводнения) и другие вынужденные переселенцы, пишет "Кавказ Пост". 

По словам Андрея Мартынова, людей стали выселять из пансионата через суд под предлогом закрытия маневренного фонда и продажи пансионата. "22 августа 2016 года Адлерским судом было вынесено заочное решение по иску Администрации Сочи ко мне и моей семье о выселении из муниципального маневренного фонда без предоставления другого жилого фонда. Но нашей семье просто некуда идти, так как с 2011 года администрация Сочи не предприняла никаких действий (для того, чтобы) решить наш жилищный вопрос. Сейчас приставы угрожают нам насильственным выселением", - говорит Андрей Мартынов. 

По его словам, в 2011 году на личном приеме у мэра города Анатолия Пахомова состоялся разговор с главным на тот момент архитектором Сочи Олегом Шевейко. Во время разговора мэр публично дал архитектору поручение сформировать и выделить землю семье Мартыновых взамен изъятой под олимпийскую стройку. Ранее Мартыновы проживали на Нижнеимеретинской улице в доме N1, который потом был снесен строителями. 

"Сначала нам оформили 7 соток по улице Белых акаций, но в 2013 году выделение земли было остановлено. А после Олимпиады мэр отказал в выделении этого участка. В декабре 2016 мы узнали, что нас выселяют "вникуда". Это наше единственное жилье, мы не в состоянии сейчас заработать на покупку квартиры. Все, что у нас было - мы отдали за участок, которого лишились при строительстве Олимпиады", - добавил Мартынов. 

В июне у Андрея Мартынова было обнаружено онкологическое заболевание легких. Впереди его ожидает несколько сеансов химиотерапии.

От редакции: Вот это оперативность! Только что, утром Верховный суд принял прецедентное решение - выселять из единственного жилья, и вот вам уже торжество закона... Как говорится, гуманизм попрал тоталитаризм. Это в СССР, кажется, был такой атавизм в конституции - право на бесплатное (!) жильё. Однако наши отечественные неофеодалы действуют прямо по учебнику, тоже советскому учебнику - сгоняют с земель крестьян, создают пролетариат, который вынужден продавать свой труд, если ещё может, но в данном случае, как уж труд, тут бы бесплатная медицина помогла, но и её теперь в Сочи-то ищи - свищи, город миллионеров, уж к олимпиаде-то "подтянули" под курортный стандарт европейский, отелей иностранных понастроили, вздорожала недвижимость, вот местным и остаётся только плодами своих огородов на набережных торговать да по холмам лазить, ягодки собирать и в кулёчки складывать...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Мусора дебилы написал 23.11.2018 19:53
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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(без названия)
Мусора дибилы написал 23.11.2018 19:50
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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