Сочинскую семью, лишённую земли и жилища ради олимпиады, выкинули из пансионата на улицу

В Сочи Краснодарского края судебные приставы потребовали, чтобы семья местных жителей Мартыновых освободила две комнаты маневренного фонда в пансионате "Нептун". В 2011 году это жилье им предоставили во временное пользование по распоряжению мэра города после того, как их собственное было снесено под строительство объектов для Олимпиады 2014 года, которая была одним из любимых пропагандистских проектов Владимира Путина.

Еще в 2009 году мэр Сочи распорядился отнести жилые помещения нескольких этажей пансионата "Нептун" в специализированный фонд. За этот период там проживали разные семьи (в том числе лишившиеся жилья в результате наводнения) и другие вынужденные переселенцы, пишет "Кавказ Пост".

По словам Андрея Мартынова, людей стали выселять из пансионата через суд под предлогом закрытия маневренного фонда и продажи пансионата. "22 августа 2016 года Адлерским судом было вынесено заочное решение по иску Администрации Сочи ко мне и моей семье о выселении из муниципального маневренного фонда без предоставления другого жилого фонда. Но нашей семье просто некуда идти, так как с 2011 года администрация Сочи не предприняла никаких действий (для того, чтобы) решить наш жилищный вопрос. Сейчас приставы угрожают нам насильственным выселением", - говорит Андрей Мартынов.

По его словам, в 2011 году на личном приеме у мэра города Анатолия Пахомова состоялся разговор с главным на тот момент архитектором Сочи Олегом Шевейко. Во время разговора мэр публично дал архитектору поручение сформировать и выделить землю семье Мартыновых взамен изъятой под олимпийскую стройку. Ранее Мартыновы проживали на Нижнеимеретинской улице в доме N1, который потом был снесен строителями.

"Сначала нам оформили 7 соток по улице Белых акаций, но в 2013 году выделение земли было остановлено. А после Олимпиады мэр отказал в выделении этого участка. В декабре 2016 мы узнали, что нас выселяют "вникуда". Это наше единственное жилье, мы не в состоянии сейчас заработать на покупку квартиры. Все, что у нас было - мы отдали за участок, которого лишились при строительстве Олимпиады", - добавил Мартынов.

В июне у Андрея Мартынова было обнаружено онкологическое заболевание легких. Впереди его ожидает несколько сеансов химиотерапии.

От редакции: Вот это оперативность! Только что, утром Верховный суд принял прецедентное решение - выселять из единственного жилья, и вот вам уже торжество закона... Как говорится, гуманизм попрал тоталитаризм. Это в СССР, кажется, был такой атавизм в конституции - право на бесплатное (!) жильё. Однако наши отечественные неофеодалы действуют прямо по учебнику, тоже советскому учебнику - сгоняют с земель крестьян, создают пролетариат, который вынужден продавать свой труд, если ещё может, но в данном случае, как уж труд, тут бы бесплатная медицина помогла, но и её теперь в Сочи-то ищи - свищи, город миллионеров, уж к олимпиаде-то "подтянули" под курортный стандарт европейский, отелей иностранных понастроили, вздорожала недвижимость, вот местным и остаётся только плодами своих огородов на набережных торговать да по холмам лазить, ягодки собирать и в кулёчки складывать...

Д.Ч.

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