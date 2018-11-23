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Московский листок

Нефть предательски для сырьевой империи дешевеет опять

Опубликовано 23.11.2018 в разделе комментариев 3

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Нефть предательски для сырьевой империи дешевеет опять

Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg. К 16:30 по московскому времени январский фьючерс на Brent подешевел на $2,47 (3,95%), до $60,13 за баррель. До этого цена опускалась до $59,98. 

Падение цен на нефть ускорилось после того, как Саудовская Аравия в четверг дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд. 

В течение дня Brent пробила уровень поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен. Падение этого уровня обычно провоцирует закрытие "длинных" позиций (ставок на повышение цен) крупных банков и хедж-фондов.

Отметим, что дополнительным негативным фоном для прогнозов по цене барреля стал скандал в благородном семействе Саудитов, убийство журналиста и писателя Кашогги. 

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашогги. Об этом заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia. 

"Мы будем требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Кашогги, и исполнителей", - сказал он, напомнив, что обвинения по делу Кашогги были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования задержан 21 человек. 

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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ура!
какой та вася написал 23.11.2018 20:15
Мы избавляемся от "сырьевого проклятия"!
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(без названия)
диспансеризация написал 23.11.2018 20:14
А может самураи провокацией хотят все острова заполучить?
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Писец
подкрался написал 23.11.2018 20:06
незаметно
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