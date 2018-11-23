Трудовая Франция поддерживает протест "жёлтых жилетов", ситуация почти революционная

Не только "Непокорённая Франция" и "Национальный Фронт", как вчера стало известно ФОРУМу.мск, поддержали "Жёлтые жилеты", но и трудящиеся одной из ключевых стран Евросоюза. Подавляющее большинство жителей Франции поддерживает акции протеста против роста цен на топливо, свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa. Опрос проводился 21-22 ноября. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Акции протеста, о которых спрашивали социологи, получили название "Желтые жилеты", поскольку протестующие надевают обязательные для водителей во Франции светоотражающие жилеты, передает "Интерфакс".

Согласно данным опроса, опубликованным в пятницу, 77% французов считают "обоснованным" призыв "Желтых жилетов" заблокировать движение транспорта в Париже.

62% респондентов отказались назвать действия протестующих "жестокими". Напротив, большинство оценило проходящие протесты как "эффективные".

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных настаивают на необходимости того, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.

Во французской столице в субботу ожидаются массовые акции протеста, в них могут принять участие более 30 тыс. человек. Участники акций планируют заблокировать движение по ряду центральных улиц Парижа. Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались в минувшую субботу и продолжаются до сих пор.

По словам самих его участников, движение "Желтых жилетов" не имеет отношения к профсоюзам и является по-настоящему народным. Разгневанные автомобилисты перешли к активным действиям в субботу, 17 ноября.

В ходе манифестаций пострадали более 400 человек, одна женщина погибла. Задержаны более 280 человек. Начавшиеся утром акции протеста продолжились ночью и в них в 87 пунктах участвовали 3,5 тысячи человек.

Напомним, за год цены на бензин в стране выросли на 10-15%, а самое популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Литр горючего часто стоит дороже 1,6 - 1,7 евро. Президент Эмманюэль Макрон объяснял, что цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, однако движение "желтых жилетов" уверено, что правительство может помочь автовладельцам, снизив налоги на горючее.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 евроцента, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако многие французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

В начале этой недели премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что направленный на сокращение выбросов парниковых газов налог на горючее, который привел к повышению цен на автомобильное топливо и протестам по всей стране, будет сохранен.

Напомним, вчера число сотрудников правоохранительных органов, пострадавших на французском острове Реюньон в Индийском океане в ходе акций протеста против роста цен на бензин и увеличения налогов, возросло до 30 человек, пишет Le Figaro. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво по итогам заседания Совета министров, которое провел президент страны Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце.

"По последним данным, 30 стражей правопорядка пострадали, из них 16 человек - полицейские, 14 - жандармы", - сказал Гриво. Он подчеркнул, что "есть законное недовольство, которое необходимо услышать, но также есть и неприемлемое поведение, которое перерастает в насилие".

Новости по теме:

Буржуазная власть Франции готова защищать армией рост цен на бензин

"Русский, учи французский!" Парижане встретили в штыки рост бензоцен

"Жёлтые жилеты" не жалеют защитников несправедливого, грабительского капстроя

Баррикады "жёлтых жилетов" во Франции стали ответом на то, что дорогие россияне простили