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Московский листок

Александр Блинцов. Или дрожь ухтомской полиции

Опубликовано 24.11.2018 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 1

Александр Блинцов. Или дрожь ухтомской полиции

Через два месяца исполнится два года, как ведущий конструктор КБ вертолётного завода им. Камова Александр Блинцов, был выброшен из своего жилья на улицу.

3 февраля 2017 года. По решению люберецкой судьи Светланы Хухановой.

Блинцов получил свою комнату № 35 по заводскому ордеру, в общежитии (ул. 8 марта 4 А, Люберцы) был прописан почти два десятка лет, но УК "Камела", получившая доверительное управление недвижимым имуществом завода, обвинила Блинцова в захвате комнаты (якобы вместо койко-кровати Блинцов захватил

все две), в неоплате коммунальных услуг (вернее будет назвать, коммерческого прайс-листа, диктуемого теперь жителям общежития с позиций ультиматума) и в незаконном проживании. Почти два десятка лет Блинцов поднимал авиапром нашей страны, теперь же он был выброшен из своего жилья приставами, а его вещи опечатаны в соседней пустующей комнате.

После выселения 5 месяцев Блинцов проживал в коридоре общежития, на коврике у своей комнаты, но в ночь со 2-го на 3-е июля был выброшен на улицу и из коридора.

В феврале 2019-го Блинцов встретит двухлетие своей бродячей жизни. За это время ему не удалось вернуть свои вещи или проверить их наличие, так как УК Камела чинит ему одни препятствия для получения доступа к вещам. Блинцов хотел бы получить хотя бы документы, почти два года недоступные ему (остальной же скраб забирать ему просто некуда). Не удалось Блинцову получить и очередь на жильё в качестве малоимущего, так как УК Камела, ныне переименовавшая себя в Приму, отказалась выдать Блинцову необходимые документы - выписку из домовой книги и расчётного счета, запрошенные Люберецкой Администрацией.

21 ноября 2018 года Александр Блинцов в сопровождении пресс-группы появился в Ухтомском отделении полиции. После оживлённой дискуссии с Дуденковой Ольгой Анатольевной (нач. участковых в отделении Ухтомское), зам.начальника Ухтомского отделения полиции Котовым Сергеем Владимировичем - была достигнута договорённость (включая и Алексея Морозова - директора УК Камелы (Примы), что пресс-группа, в качестве свидетелей, сможет в сопровождении участкового зафиксировать состояние пломбы на дверях комнаты № 36, где хранятся вещи Блинцова. Договорённость касалась только фиксации состояния пломбы, так как необходимые Блинцову документы (как пояснили в полиции) могут ему быть выданы только в присутствии приставов. Блинцов был согласен и на это, так как факт сохранности его вещей давно вызывает у него большие сомнения.

Впрочем, как только Александр Блинцов в сопровождении пресс-группы и ухтомского участкового появился на пороге общежития, Алексей Морозов, уже по традиции, объявил, что проход за турникеты общежития запрещён именем его частной собственности. Исключение было сделано только для участкового. Участковый связался со своим руководством, чтобы объяснить ситуацию о нарушенных Морозовым договорённостях. Ухтомское полицейское руководство на другой стороне телефонной линии, узнав о гневе Морозова, видимо, задрожало, так как сразу согласилось, что Морозов прав, и его договорённость с полицией - лишь на волю его барской прихоти.

Вскоре участковый принёс свидетельство сохранности пломбы - мутную картинку с неизвестной двери, с неизвестной белой полоской без признаков букв. Морозов весело рассеял сомнения группы, пытающейся определить на фото хоть какие-то признаки необходимой информации: Вы что, полиции не доверяете?

В доверии полиции пришлось отказать. Пресс-группа и Александр Блинцов решили вернуться в Ухтомское отделение, чтобы получить объяснения Дуденковой и Котова после произошедших событий. Но всё полицейское руководство разом куда-то пропало. Двери их кабинетов оказались закрыты, остальные сотрудники едино повторяли, что руководство уехало. На важное совещание.



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Всего комментариев к статье: 1
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Участь бы-дла-незавидна! Будет бы-длохсосать! Демакратии хатели, А пришлаЕ-бе-нам-ать!
!!!!!DAJABOGTOTTAKIDA!!!&-&& написал 24.11.2018 03:00
-Типичная картинка бедствий гав-ноика, который таки радовался развалу своей страны - СССР и даже по мере сил, таки в этом участвовал - а ума, чтобы понять связь результатов своей идиотской деятельности и самой этой таки деятельности- таки у нее нету и не будет - то таки да...
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