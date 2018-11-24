Как путин всем планы ломает

АРТИСТА ПУТИНА ВЫПУСКАЮТ НА СЦЕНУ ПОСЛЕДНИМ

Начало: Славный дипломат и переговорщик

Начало этой работы я оборвал на том, что переговоры – это когда две стороны сходятся решить нерешённые до них вопросы, и пытаются найти взаимовыгодное решение. Не балаболят пять минут, чтобы после этого пойти выпить, а пытаются найти решение. Пример, переговоры Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре, на которых Трамп пытался найти решение, как разоружить КНДР так, чтобы её лидер с этим согласился, а Ким Чен Ын пытался найти решение, как, не разоружаясь, заставить Трампа снять санкции.

Как внешне выглядят переговоры, можно увидеть на этом фото

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Вне зависимости от реальных итогов помянутых переговоров Кима с Трампом (поскольку мы говорим о том, что такое сами по себе переговоры), в ноябре 2018 получено сообщение:

«Президент США рассказал о своём самом сложном решении на посту главы государства. По словам американского лидера, труднее всего ему далось «решение по Северной Корее». — Северная Корея была довольно сложной… При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что очень доволен тем, как он справился с проблемой КНДР. По словам Трампа, если бы не он, то Соединённые Штаты уже вели бы войну с Северной Кореей. …Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян пообещал прекратить ядерную и ракетную программы в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона».

То есть, для Трампа переговоры с Ким Чен Ыном оказались самой трудной работой за всю карьеру президента.

Так вот, я уж молчу о том, что никто не ведёт с путиным переговоров подобно переговорам Ким Чен Ына, дело в том, что с путиным вообще переговоров не ведут. Этот путин для переговоров и даром никому не нужен, - он как фикус в переговорной комнате, - просто вы этого не замечаете.

Вот, к примеру, недавний визит путина в Сингапур и его «переговоры» с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Начнём с того, что премьер-министр Сингапура, чтобы не унижать своё государство, отказался встречаться с путиным, как только кукловоды по обыкновению попробовали привести к нему путина позже оговоренного времени. Опоздал? Пошёл нахрен! (Ли Сянь Лун в юности учил русский язык, должен же он был выучить хотя бы то, что такое «нахрен»!) И придурки Рашки, опоздав на назначенную встречу, с путиным на поводке ждали в Сигапуре ещё сутки, пока Ли Сянь Лун соизволил их принять.

Но и это не всё унижение Рашки.

Я набрал в поисковике «Ли Сянь Лун фото» и не нашёл ни единого снимка, на котором Ли Сянь Лун был бы не в костюме с галстуком. Не то, что на официальных фото, а вообще на всех его фото. А к делегации из Рашки (числом не менее, чем в 11 голов), которая привела к нему самого путина, Ли Сянь Лун вышел чуть ли не в тапочках и пижаме, в любом случае, - в домашней рубашке без галстука. Снизошёл! Прервал чтение газет и спустился на пару минут к ходокам из Рашки.

Тут даже бывалый артист по кличке «Удмурт», играющий Путина в зарубежных поездках, выглядел избыточно пришибленным.

Посмотрите очень короткий ролик об этом

https://iz.ru/812399/video/putin-vstretilsia-s-premer-ministrom-singapura

К ролику текст: «Президент России встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Лидеры обменялись документами, которые были подписаны в ходе текущего государственного визита Владимира Путина». Поняли? В Сингапуре никто не согласился подписывать документы, если со стороны Рашки их будет подписывать этот путин, в результате подписали документы какие-то другие чиновники Рашки, а путину поручили привезти их премьеру Сингапура. Прям таки новый сюжет к мультсериалу «Трое из Простоквашино»:

«Тук-тук!

- Кто там?

- Почтальон путин, привёз вам подписанные документы для вашего премьера…».

М-да… Крутой переговорщик!

Так почему путина приводят на встречи с опозданием?

Вам же наверняка приходилось видеть, когда сбирается группа каких-то людей (хоть на похороны, хоть на свадьбу), то процесс сбора растянут во времени, и пока все соберутся, уже приехавшие должны общаться друг с другом. Но когда собираются люди одного уровня – главы государств, то тут всё понятно – они приветствуют друг друга, обмениваются шутливыми репликами или даже пробуют решить какие-то вопросы. А путин простой артист, и при таком обществе место путина - в лакейской, в ожидании, когда его позовут играть его роль. Запусти его в эту компанию раньше времени, и главы государств не смогут не обращать внимания на того, кого обязаны считать президентом России, но и не смогут с ним общаться. Да и путин не будет знать, что ему говорить, если они к нему обратятся, - на этот случай кукловодам трудно написать артисту слова к роли президента. Сложится очень неприятная для всех ситуация, которую потом ещё, глядишь, придётся и объяснять досужим журналистам.

Поэтому путина и доставляют с лакейской прямо к тому действию, в котором артисту надо участвовать, к которому он выучил вою роль, и в котором главы остальных государств должны делать вид, что этот артист и есть настоящий президент настоящей России. Думаю, что за сбором глав государств наблюдает некий сигнальщик, который убеждается, что все на месте, а действо может начаться, после чего по рации сообщает в «лакейскую» кодом: «Шура, запускайте Берлагу!», - и путина привозят к собравшимся. И действие немедленно начинается, а путин стоит в толпе, как настоящий президент, или сидит за столом, или кукловоды ведут его уединиться с кем-то для «переговоров».

Вот интересное фото, присмотритесь к выражению лица «Удмурта».

https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/3179093419ac287f8b6a54bf1dfbfac4.jpg

На лице путина ещё осталась робкая неуверенность, пожмёт ли Трамп ему руку и в этот раз, и даст ли этим сыграть свою роль. Но Трамп в курсе дела – Трамп руку пожал.

Поймите, это простой читатель имеет возможность быть дебилом и утверждать: «Это Путина настоящий, но только постаревший». Но это же какие-никакие, а главы каких-никаких, а государств, имеющих какие-никакие, а спецслужбы! Они не могут себе позволить быть дебилами, а ведь на их месте каждый будет выглядеть дебилом, если будет разговаривать с артистом, как с настоящим президентом, разумеется, вне текста устраиваемого спектакля. На спектакле, понятное дело, все свои роли знают и артисту подыгрывают.

Я понимаю, что мои старания что-то объяснить «элите» ничем не заканчиваются – сколько ни доказывай, что Путина давно уже нет, что его роль уже давно играет коллектив артистов (на сегодня уже и отдалённо не похожих на настоящего Путина), а «элита» глубоко уверена, что «если бы это было так, то об этом бы уже все говорили».

В Интернете есть ролик 2016 года, на котором записаны приветственные слова премьера Израиля Нетаньяху и путина в Большом театре перед концертом российских и израильских артистов. Путин свой текст как бы читал с бумажки, но неожиданно поднял голову, чтобы посмотреть в зал, и потерял следующий абзац, который надо бы прочесть. В результате он замолчал, подслеповато разыскивая нужное место текста. А в это время голос путина продолжал звучать. Оказалось, что даже такие, ничего не значащие выступления путина заранее записываются на фонограмму, возможно, теми артистами, которые способны копировать голос настоящего Путина. Потом путин таки нашёл нужное место в тексте и снова зашевелил губами, но забавно было видеть ту гримасу, которую изобразил на своём лице Нетаньяху – типа «а таки что я могу поделать, если мне подсунули это чмо??».

https://www.youtube.com/watch?v=K9pteqYTaiA

Но это всё для способных думать, а нашей «элите» никто не мешает продолжать умно рассуждать на тему того, что Путин опаздывает на встречи, чтобы «Сломать противной стороне заранее построенный план ведения переговоров, навязав собственный».

А то! Сторона планировала получить документы по почте, а Путин вял и сам их привёз. Поломал, чекист, план Ли Сянь Луну отдохнуть после обеда, ох, поломал!