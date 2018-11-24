27 ноября: взорвется ли Ингушетия? Депутаты Народного собрания Ингушетии – о перспективах ингушско-чеченского конфликта и о судьбоносном решении Конституционного суда РФ 27.11.2018 г. Репортаж Максима Калашникова.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости