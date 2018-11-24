Нас лишили даже приличной мечты о будущем

Сколько денег в месяц нужно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? На такой вопрос предложили ответить россиянам аналитики сервиса SuperJob, сообщает "Россиская газета".

Выяснилось, что больше всех денег нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края. На втором месте Москва. Для счастья жителям столицы нужно 207 тысяч рублей - 11 МРОТ.

Самыми скромными оказались финансовые запросы в Набережных Челнах и Оренбурге. Их жителям для счастья нужно 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для этих регионов, пишет РИА Новости.

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– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.

– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

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Давайте прикинем, далеко ли современный россиянин ушел в своих запросах от Шуры Балаганова?

200 с небольшим тысяч, которые нужны наиболее требовательным регионам страны, это по нынешнему курсу немного больше 3 тысяч долларов. А в наименее требовательных в 2 раза меньше, соответственно, полторы тысячи.

А вот средняя зарплата в США в текущем году - 3263 доллара. По рейтингу МОТ, Международной организации труда. И это не самая большая средняя зарплата в мире, в Люксембурге она составляет 4 тысячи долларов. И это не то, о чем мечтают, а то, что имеют на сегодня в среднем кармане.

Ну а полторы тысячи долларов, как мечтают в Оренбурге, это Польша, находящаяся на 31-м месте в мире по этому показателю.

А на каком же месте Россия? А на 63-м, с 470 долларами в месяц! Ниже Грузии, Азербайджана и Румынии. Да что там, Украина, и та с 686 долларами в этом рейтинге на 55-м месте!

Зато по числу долларовых миллиардеров путинская РФ уступает только США!

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Но отечественный МРОТ при этом вообще вызывает изумление. Потому что если сравнивать наш МРОТ (то есть то, на что, как считают власти, у нас можно прожить), по рейтингу средних зарплат в мире не вошел бы никуда! Где-то так меньше 150 долларов в месяц. Когда последний в рейтинге МОТ Таджикистан все же дает гражданам 227 долларов.

Да, я сопоставляю несопоставимые показатели, минимальную зарплату и среднюю. Но меня интересует уровень запросов и как он зависит от реального уровня доходов. Москвичи мечтают жить как в Америке, а оренбуржцы как в Польше. А те и другие живут как в самых задроченных странах, на 63-м месте из 72 возможных. И о том, чтобы жить как в Австрии или Люксембурге, даже и не мечтают.

Даже в мечтах - не выше 5-го места в мировом рейтинге!

А ведь наши мечты определяют "потолок" и для нашего будущего. И этот потолок непосредственно связан с уровнем плинтуса, на котором мы сегодня находимся. Сотня семейств, обобравшая всю страну, лишает нас не только приемлемого настоящего, но и будущего тоже лишает. Национальная мечта на уровне таксиста в Оклахоме? Или польского водопроводчика Петра?

Катастрофа, однако.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск