Россия как угроза. Которую можно ликвидировать

Глава Генерального штаба британских Вооруженных сил Марк Карлтон-Смит уверен, что Россия является для национальной безопасности Великобритании и ее союзников более серьезной угрозой, нежели «Аль-Каида» и «Исламское государство» (да будут прокляты их имена на всем пространстве Роскомнадзора). В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».

По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада. В частности, речь идет о «нетрадиционных областях», таких как киберпространство и космос.

«Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали. Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО»,— уверен Карлтон-Смит.

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Интересно, а почему это заявление британского генерала вызывает такое недоумение?

Разве Россия, оснащенная ядерным оружием, располагающая миллионной армией, не более серьезный противник, чем небольшие группы радикальных мусульман, обутых в пляжные шлепанцы и вооруженных стрелковым оружием?

Вопрос в другом - через полвека после объявления разрядки международной напряженности, НАТО не только продолжает существовать, но и рассматривает Россию как актуальную угрозу. Причем причиной такого отношения является «готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».

А разве у России не должно быть национальных интересов? Или она не должна их защищать?

Есть такая страна США, которая регулярно применяет силу для расширения своих национальных интересов, причем часто делает это в компании с Великобританией.

К примеру, в чем была причина вторжения НАТО в Ирак? Напомню - американская разведка проинформировала свое правительство о наличии там оружия массового поражения. Потом признала, что эта информация не соответствовала действительности. Однако вторжение в Ирак произошло, руководство страны было захвачено и казнено, а войска НАТО стоят там и по сей день, хотя объяснить зачем - затруднительно. Если только не принимать во внимание расширение границ национальных интересов.

Посмотрите на карту, где США, где Великоритания - а южная граница РФ отстоит от северной границы Ирака всего на 500 километров, как от Москвы до Воронежа. С этой стороны рассматривать ситуацию в Ираке как-то не принято. А ведь Ирак является важной стратегической позицией для контрля над всем Ближним Востоком. И "мягким подбрющьем" РФ тоже - до южных границ СНГ от Ирака и вовсе 200 километров, доступно для любых ракет даже малой дальности, из договора по которым как раз сейчас США и выходят. А вот до США и даже Британии никакие ракеты средней, не говоря уже о малой дальности, из России не долетят...

Не будем повторять пропагандистских клише насчет расширения НАТО, но ведь и правда альянс расширился уже даже на территорию бывшего СССР. Какого противника, кроме России, могут сдерживать войска НАТО в Прибалтике?

Сейчас много говорят о несправедливости войны, которую вел СССР в Афганистане. Но с точки зрения национальных интересов СССР ввод войск в эту страну, находившуюся в крайне нестабильном состоянии, вполне понятен - у республик Средней Азии с Афганистаном была общая граница, и переползание конфликта через границу было вполне предстказуемо.

Да, советские танки на юге Афганистана - это всего 500 километров от Ормузского пролива, это возможный контроль за мировым трафиком нефти. Это была угроза, и именно поэтому США и их союзники стали вооружать и готовить афганских моджахедов, из которых и выросли и та самая Аль-Каеда, и ИГ.

Но чем в Афганистане сегодня занимаюстя США и Британия, кстати, находящиеся там в полтора раза дольше, чем СССР? Посмотрим снова на карту - где границы стран НАТО, и где Афганистан?

И какие мотивы были предъявлены мировому сообществу для втожения в Афганистан? То, что граждане союзной Америке Саудовской Аравии (где ваххабизм является государственной идеологией, и где рубят головы, побивают камнями и отрезают конечности) совершили теракт 9.11? Других мотивов предъявлено не было.

Но есть и другая неприятная сторона вопроса - еще советские пропагандисты утверждали, что разместив на высокогорной территории Афганистана ракеты средней дальности, США смогут заметно расширить радиус их действия - скажем, от Мазари-Шарифа до Астрахани, Оренбурга и Ростова-на-Дону меньше 2 тысяч километров. Да и до Москвы всего 3 тысячи - вполне в пределах "договорного" радиуса действия ракет средней дальности. Напомню опять - именно сейчас США выходят из договора о РСМД...

Это примерно то же, что и послужило casus belli во время Карибского кризиса - Хрущев, обладая примерно в 10 раз меньшим, чем США, ядерным потенциалом, разместив ракеты средней дальности на Кубе, мог существенно сэкономить на строительстве "тяжелых" ракет, имея пусковые установки РСД, покрывающие почти всю территорию США. Сейас - ситуация зеркальная, только для РФ...

Что может ответить РФ?

Или, может быть, нам ничего не угрожает?

Тут надо, правда, определиться - кому и что угрожает. Путинскому корумпированному режиму или подавляющему большинству граждан России?

Интересы правящих режимов в России часто менялись на протяжении последних ста с лишним лет. А вот стратегический интересы государства России практически неизменны со времен Александра Третьего как минимум. Еще сто лет назад воевали с британцами за контроль над тем, что позже стало Афганистаном и Таджикистаном, еще сто лет назад шел конфликт вокруг контроля над Прибалтикой и Финляндией, еще сто лет назад стоял украинский вопрос... И войсковые операции на территории нынешних Ирана и Ирака происходили еще в период Первой мировой, потом во Вторую и далее.

Британский генерал говорит правду. То, что является российскими национальными интересами, вступает в противоречие с национальными интересами Британии и ее союзников. Каковыми могут выступать не только страны НАТО, но и кто угодно, вплоть до исламских боевиков.

А Россия слаба, поэтому о таких вещах можно говорить открыто. Это Александр Третий мог грозить прислать в Париж полмиллиона "благодарных зрителей" в отличных галифе, это Сталин мог вызывать на ковер Де Голля, а сегодня жалкий Макрон может запретить Путину встречаться в Париже с Трампом, и Путин как гимназистка - слушается... Это когда-то Европа могла обождать, пока русский царь наловит карасиков к обеду, а сейчас плевать Европе на нас. И она плюет, не стесняется.

Турция, старейший член НАТО, что-то не стесняется «применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов», даже если для этого требуется сбить российский самолет. И - никакой внятной реакции кремля, кроме временного запрета на турецккие помидоры. Кстати, 50 атомных бомб американского производства на базе в Инжирлике лежат себе, дожидаются своего часа. Интересно, против кого атомные бомбы в Турции? Неужели против Исламского государства?

Великобритания спустила на воду новейший авианосец HMS Queen Elizabeth и в постройке находится HMS Prince of Wales. А мы что спустили?.. Даже сказать неприлично.