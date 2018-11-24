Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия как угроза. Которую можно ликвидировать

Опубликовано 24.11.2018 автором в разделе комментариев 7

сша война великобритания рф
Россия как угроза. Которую можно ликвидировать

Глава Генерального штаба британских Вооруженных сил Марк Карлтон-Смит уверен, что Россия является для национальной безопасности Великобритании и ее союзников более серьезной угрозой, нежели «Аль-Каида» и «Исламское государство» (да будут прокляты их имена на всем пространстве Роскомнадзора). В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов». 

По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада. В частности, речь идет о «нетрадиционных областях», таких как киберпространство и космос.

«Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали. Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО»,— уверен Карлтон-Смит.

***

Интересно, а почему это заявление британского генерала вызывает такое недоумение?

Разве Россия, оснащенная ядерным оружием, располагающая миллионной армией, не более серьезный противник, чем небольшие группы радикальных мусульман, обутых в пляжные шлепанцы и вооруженных стрелковым оружием?

Вопрос в другом - через полвека после объявления разрядки международной напряженности, НАТО не только продолжает существовать, но и рассматривает Россию как актуальную угрозу. Причем причиной такого отношения является «готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».

А разве у России не должно быть национальных интересов? Или она не должна их защищать?

Есть такая страна США, которая регулярно применяет силу для расширения своих национальных интересов, причем часто делает это в компании с Великобританией. 

К примеру, в чем была причина вторжения НАТО в Ирак? Напомню - американская разведка проинформировала свое правительство о наличии там оружия массового поражения. Потом признала, что эта информация не соответствовала действительности. Однако вторжение в Ирак произошло, руководство страны было захвачено и казнено, а войска НАТО стоят там и по сей день, хотя объяснить зачем - затруднительно. Если только не принимать во внимание расширение границ национальных интересов.

Посмотрите на карту, где США, где Великоритания - а южная граница РФ отстоит от северной границы Ирака всего на 500 километров, как от Москвы до Воронежа. С этой стороны рассматривать ситуацию в Ираке как-то не принято. А ведь Ирак является важной стратегической позицией для контрля над всем Ближним Востоком. И "мягким подбрющьем" РФ тоже - до южных границ СНГ от Ирака и вовсе 200 километров, доступно для любых ракет даже малой дальности, из договора по которым как раз сейчас США и выходят. А вот до США и даже Британии никакие ракеты средней, не говоря уже о малой дальности, из России не долетят...

Не будем повторять пропагандистских клише насчет расширения НАТО, но ведь и правда альянс расширился уже даже на территорию бывшего СССР. Какого противника, кроме России, могут сдерживать войска НАТО в Прибалтике?

Сейчас много говорят о несправедливости войны, которую вел СССР в Афганистане. Но с точки зрения национальных интересов СССР ввод войск в эту страну, находившуюся в крайне нестабильном состоянии, вполне понятен - у республик Средней Азии с Афганистаном была общая граница, и переползание конфликта через границу было вполне предстказуемо. 

Да, советские танки на юге Афганистана - это всего 500 километров от Ормузского пролива, это возможный контроль за мировым трафиком нефти. Это была угроза, и именно поэтому США и их союзники стали вооружать и готовить афганских моджахедов, из которых и выросли и та самая Аль-Каеда, и ИГ.

Но чем в Афганистане сегодня занимаюстя США и Британия, кстати, находящиеся там в полтора раза дольше, чем СССР? Посмотрим снова на карту - где границы стран НАТО, и где Афганистан?

И какие мотивы были предъявлены мировому сообществу для втожения в Афганистан? То, что граждане союзной Америке Саудовской Аравии (где ваххабизм является государственной идеологией, и где рубят головы, побивают камнями и отрезают конечности) совершили теракт 9.11? Других мотивов предъявлено не было.

Но есть и другая неприятная сторона вопроса - еще советские пропагандисты утверждали, что разместив на высокогорной территории Афганистана ракеты средней дальности, США смогут заметно расширить радиус их действия - скажем, от Мазари-Шарифа до Астрахани, Оренбурга и Ростова-на-Дону меньше 2 тысяч километров. Да и до Москвы всего 3 тысячи - вполне в пределах "договорного" радиуса действия ракет средней дальности. Напомню опять - именно сейчас США выходят из договора о РСМД...

Это примерно то же, что и послужило casus belli во время Карибского кризиса - Хрущев, обладая примерно в 10 раз меньшим, чем США, ядерным потенциалом, разместив ракеты средней дальности на Кубе, мог существенно сэкономить на строительстве "тяжелых" ракет, имея пусковые установки РСД, покрывающие почти всю территорию США. Сейас - ситуация зеркальная, только для РФ...

Что может ответить РФ?

Или, может быть, нам ничего не угрожает?

Тут надо, правда, определиться - кому и что угрожает. Путинскому корумпированному режиму или подавляющему большинству граждан России?

Интересы правящих режимов в России часто менялись на протяжении последних ста с лишним лет. А вот стратегический интересы государства России практически неизменны со времен Александра Третьего как минимум. Еще сто лет назад воевали с британцами за контроль над тем, что позже стало Афганистаном и Таджикистаном, еще сто лет назад шел конфликт вокруг контроля над Прибалтикой и Финляндией, еще сто лет назад стоял украинский вопрос... И войсковые операции на территории нынешних Ирана и Ирака происходили еще в период Первой мировой, потом во Вторую и далее.

Британский генерал говорит правду. То, что является российскими национальными интересами, вступает в противоречие с национальными интересами Британии и ее союзников. Каковыми могут выступать не только страны НАТО, но и кто угодно, вплоть до исламских боевиков.

А Россия слаба, поэтому о таких вещах можно говорить открыто. Это Александр Третий мог грозить прислать в Париж полмиллиона  "благодарных зрителей" в отличных галифе, это Сталин мог вызывать на ковер Де Голля, а сегодня жалкий Макрон может запретить Путину встречаться в Париже с Трампом, и Путин как гимназистка - слушается... Это когда-то Европа могла обождать, пока русский царь наловит карасиков к обеду, а сейчас плевать Европе на нас. И она плюет, не стесняется.

Турция, старейший член НАТО, что-то не стесняется «применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов», даже если для этого требуется сбить российский самолет. И - никакой внятной реакции кремля, кроме временного запрета на турецккие помидоры. Кстати, 50 атомных бомб американского производства на базе в Инжирлике лежат себе, дожидаются своего часа. Интересно, против кого атомные бомбы в Турции? Неужели против Исламского государства?

Великобритания спустила на воду новейший авианосец HMS Queen Elizabeth и в постройке находится HMS Prince of Wales. А мы что спустили?.. Даже сказать неприлично.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
не говори гоп.пока не перепрыгнешь
историк все тот же написал 24.11.2018 12:58
"Это Александр Третий мог грозить прислать в Париж полмиллиона "благодарных зрителей" в отличных галифе"
---------
Я понимаю,что образ Александра третьего очень приятен сознанию патриота,но Александр третий не мог говорить эту фразу по конкретным историческим(военным и политическим причинам).Ему приписывают несколько другое изречение-Европа может подождать,пока российский самодержец ловит рыбу,причем обычно в связки с французским послом(но бывают и другие варианты).А данну фразу обычно упоминают в изречении Николая Павловича(Первого).И произносил он ее якобы где-то в сороковых годах 19 века,после событий в Европе 1848-49 годов.Стоит ли напоминать,что произошло в 1853 году и чьи солдаты, и не в галифе.а в шароварах и фесках,находились в окрестностях Севастополя.Да и к самой кончине императора имеется ряд вопросов.
Ответить
(без названия)
классовый аналитик написал 24.11.2018 12:49
Баранов обслуживает интересы правящей криминальной верхушки
являясь политической проституткой
и выдает имперский национал-фашизм путина за "коммунизм"
Ответить
(без названия)
Туки написал 24.11.2018 12:47
Причем РФия -угроза бестолковая, наносящая ущерб самой себе, народу и даже воровской Клике, правящей в России!
Ответить
для хаха
доктор+ написал 24.11.2018 12:23
"А вот стратегический интересы государства России практически неизменны со времен Александра Третьего как минимум" - ну, если называть Россией сегодняшний криминальный путлеровский режим, который ловко прикидывается Россией, то да, все неизменно. Вот только ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни при Брежневе МЫ не имели в Англии запасных аэродромов... или имели? Я что-то вконец запутался с этим "мы" - где мы, где они, и почему Игорю Ивановичу с брюлевыми Англия нисколько не угрожает, а мне должна угрожать...
Ответить
А мы что спустили?
Крамольник написал 24.11.2018 12:15
Мы "спустили" "корявые понты". Мы собираем совещание с военными, в присутствии заместителя Шойгу, дамы в чине генерала армии, по вопросам конверсии. Мы снова начинаем мычать об "ускорении". Путин все более становится похож на Горбачева. Тот же 3.14здешь и литье воды. Все эти "Международные военные игры", танковые биатлоны, высадка парашютистов-десантников на острова арктических архипелагов с купанием этих десантников в прорубях. Типа, знай наших. Корявые понты, попытка создать впечатление перед странами мира о том, какие россияне агрессивные и безбашенные. И тут же начинаем готовить остров Шикотан и группу островов Хабомаи к передаче Японии. И куда же девается воинственность? К чему все эти демонстрационные учения? Кого пытаемся запугать? В Сирии пытались своей "ЧВК Вагнера" запугать американцев да так запугали, что последние до сих пор не могут понять, что это было: попытка проведения войсковой операции или отправка воинского контингента на убой. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Ответить
Re: А ты перечитай
хаха написал 24.11.2018 12:06
"...кому и что угрожает. Путинскому корумпированному режиму или подавляющему большинству граждан России? Интересы правящих режимов в России часто менялись на протяжении последних ста с лишним лет. А вот стратегический интересы государства России практически неизменны со времен Александра Третьего как минимум".
Ответить
(без названия)
доктор+ написал 24.11.2018 12:01
"А мы что спустили?.." - как это "что"? Вот, к примеру, путлеровский пропагандон Брилев имеет квартирку в Англии. Там же запасной ародромик Игоря Ивановича Шувалова. Там же живут/учатся внуки Оси Лугандонского, большого патриота русского мира. Или это не МЫ, а ОНИ? Или тоже МЫ? Тов.Баранов, смешивая в одну кучу понятия "РОССИЯ" и "КРИМИНАЛЬНЫЙ ПУТЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ", вконец запутал меня, жонглируя местоимением "мы"...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
27 ноября: взорвется ли Ингушетия?
27 ноября: взорвется ли Ингушетия?
24.11.2018
Об эгалите-фесте "Не пряча лица"
Об эгалите-фесте "Не пряча лица"
22.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рогозин патриотически опозорился незнанием того, что США были на Луне (0)
До месячного счастья среднему дорогому россиянину не хватает ста тысяч (0)
Россия как угроза. Которую можно ликвидировать (7)
Нас лишили даже приличной мечты о будущем (14)
27 ноября: взорвется ли Ингушетия? (2)
Александр Блинцов. Или дрожь ухтомской полиции (4)
Как путин всем планы ломает (21)
Юбилей классика экстремистской литературы (9)
Трудовая Франция поддерживает протест "жёлтых жилетов", ситуация почти революционная (12)
Нефть предательски для сырьевой империи дешевеет опять (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А мы что спустили?.. Даже сказать неприлично
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Далеко ли современный россиянин ушел в своих запросах от Шуры Балаганова?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Восстание жёлтых жилетов
Дарья Митина Дарья Митина: Скрипучим прoтивным гoлoсoм
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss