До месячного счастья среднему дорогому россиянину не хватает ста тысяч

Жителям России хотелось бы получать от 116 до 208 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob. Опрос проводился в ноябре среди экономически активного населения 37 крупнейших городов.

Самыми высокими оказались запросы жителей Владивостока: среднестатистическому горожанину необходимо для счастья 208 тысяч рублей в месяц, что составляет 18,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для Приморья.

На втором месте - москвичи, которым хотелось бы получать 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ для столицы. Третьими по требовательности оказались жители Ростова-на-Дону с желаемой зарплатой в 203 тысячи рублей ежемесячно - это 17 МРОТ для региона.

Жители Санкт-Петербурга продемонстрировали относительно скромный показатель, назвав достаточной для счастья зарплату в 160 тысяч рублей (9,4 МРОТ), и оказались в середине рейтинга. Их обогнали по запросам жители Саратова и Челябинска (по 176 тыс. руб.), Екатеринбурга (173 тыс. руб.), Волгограда, Нижнего Новгорода (169 тыс. руб.), Тольятти (167 тыс. руб.), Воронежа (163 тыс. руб.).

Самый низкий эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, назвали жители Набережных Челнов и Оренбурга - им достаточно было бы 116 тысяч рублей в месяц или чуть более 10 МРОТ для Татарстана и Оренбургской области соответственно.

Согласно недавнему докладу специалистов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, почти все россияне вынуждены экономить, а пятая часть живет за чертой бедности и может позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов или самые дешевые, но необходимые лекарства.

ВЦИОМ на следующий же день привел данные опроса, согласно которому у россиян все хорошо, потому что 84% назвали себя счастливыми. "Этот процент высок во всех социально-демографических группах, однако можно отметить, что люди с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%) более оптимистичны в сравнении с людьми, жалующимися на свое материальное положение (66%)", - отметили авторы исследования.

В середине ноября ВЦИОМ опубликовал данные опроса, свидетельствующего, что большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране. Но хотя граждане и готовятся войти в 2019 год с "чувством глубокого удовлетворения", уровень социального оптимизма снизился.

Только четверть (25% вместо 33% в прошлом году) опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас. Столько же ожидают ухудшения положения (13% в прошлом году). Экономисты тоже настроены не слишком оптимистично: согласно обзору Центра развития Высшей школы экономики, социальное неравенство, сократившееся, по данным Росстата, в 2017 году до минимума с 2006 года, в следующем году будет расти.

В начале октября глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что обозначенная Путиным цель по снижению бедности на 50% практически нереальна. По его оценке, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, а на поддержку бедных семей будет направлено больше ресурсов, чем сейчас, за шесть лет уровень бедности удастся снизить лишь на 30%.

От редакции: "Обозначенная цель" - это, конечно, шикарно. Дорогие россияне не просто победнели за это время, с момента переизбрания Путина, - они просто вымирают, на 80 тысяч их стало меньше с того момента. А великие либеральные умы, значит, всё думают - как бы победить бедность-то? И президент велел, вроде, и богатеев всё больше в списке "Форбс", однако армия бедных насчитывает многие миллионы, десятки! Так как же бедность победить - денно и нощно думают миллиардер Путин и миллионер Кудрин...

Может, пенсионной реформой - чтоб разом так, чтоб не мучились бедняки? Оттянуть получение пенсии до того срока, который недостижим средним дорогим россиянином? Хорошо - да маловато средство борьбы с бедностью... Нет, придётся, придётся создавать города-гетто для бедняков, а потом туда направлять гиперзвуковую ракету, ту самую, на которой сидя Путин и влетел на новый срок! Вот тогда - одним разом, - шмяк, и нету бедняков! Останутся только богатеи на яхтах и в лондонских имениях. Лучшие люди России!

Правда, самой России уже не будет в прежнем виде, ни социализмом воздвигнутых городов, ни населения, - ну, зато будет Труба, охраняемая ЧВК от стай выживших бедняков... Тоже вполне национальный колорит будет: Путин, бабалайка, Труба, берёзки - и ЧВК, ЧВК, ЧВК на опустевших просторах... Ну, а до счастья среднему россиянину не хватает всего-то сотни-двух тысяч ежемесячно, ведь получают они и в Москве (концертмейстер, дирижёр, например) - чистыми именно 16 тысяч рублей, и я столько получал не так давно, сотрудничая с путриотическим изданием одним, на путинский грант присевшим...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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