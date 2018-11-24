Рогозин патриотически опозорился незнанием того, что США были на Луне

Российские космонавты в ходе экспедиции на Луну проверят, были ли американцы на Луне. «Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были»,— заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (цитата по «РИА Новости») во время посещения в пятницу, 23 ноября, компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Глава госкорпорации добавил, что, несмотря на то, что «они говорят, что были», «мы проверим». Он также выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Россией в освоении Луны.
Господин Рогозин добавил, что в настоящее время Россия разрабатывает систему, «чтобы летать на Луну, не просто облететь, а выйти на лунную орбиту». В частности, специалисты пытаются создать технологии, которые обеспечат бесперебойную работу на расстоянии 400 тыс. км от Земли. «Корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано, чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось — сразу все починили»,— пояснил глава «Роскосмоса».
Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что Россия в рамках своей программы планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. Корпорация готовит новую программу по освоению Луны. Российские космонавты, по предварительным оценкам, высадятся на поверхность спутника в начале 2030-х годов.
- Что-то я не понял, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а на Марс-то в следующем году полетим, как обещал перед выборами Путин? Или врать горазд не один президент, а и Рогозин - туда же? Тут ведь проблема в чём: кадры решают всё, а сейчас кадры позорят всё. Может, хомячок этот, экс-оппозиционный хотел пошутить - но вышло-то и не смешно, и позорно. Потому что, конечно, противостояние с США - это святое, и щёлкнуть "холодного врага" по носу хочется по любому подходящему поводу, но Луна - явно повод неподходящий. То, что астронавты США на Луне были - знают советские специалисты, которым по Лунной программе США передали лунный грунт. Мама моя вот с этим грунтом работала. Подделать такое невозможно. Мама и весь ГЕОХИ, весь Институт космических исследований - знает, а потешный дилетант Рогозин этого не знает. Мало того, что не знает - но ещё и патриотически этим хвастается. Вы бы вместо того, чтоб сомневаться в давно известном - свои какие-то достижения помимо Турецкого и Свереного потока, помимо перекачивания богатств нашей родины во вражеские экономики, показали бы США! А полететь в отдалённой перспективе, годам к 2030-м - это не перспектива, это издевательство. США уже на Марсе как дома себя чувствуют, а Эрэфия полетит "проверять" Луну. Вы бы лучше свои кошельки чаще проверяли - на предмет наличия там долларов. Если есть - значит только ваше "бла-бла", как вам кажется, работает на родину, а сами вы - на экономику США, и так будет при капитализме всегда, жёсткая иерархичность, закон централизации капитала (впрочем, путриоты вроде Рогозина марксизма побаиваются, незачем им таких сложностеф знать). То он какой-то бред про "сталинские методы", с обстреливанием бронированных машин, набитых инженерами, несёт из источника "одна бабка сказала" (басни либералов), теперь вот про Луну плебейское, завистническое бла-бла - достойный кадр! Не зря Путин его в Роскосмос-то подсадил, прям ощущается интеллектуальная мощч!
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Мыкола Киевский написал 24.11.2018 14:41
уйх написал 24.11.2018 14:40
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Ну хорошо. Мухин, по-вашему - дурак. Но Вы книгу-то его читали?
Или, как у вас, евреев, принято - "не читал, но Мухин все равно - дурак", точнее "осуждаю"?
это конечно круто написал 24.11.2018 14:26
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Меня давно интересует такой вопрос-почему на русских сайтах так много украинцев?Сколько русских находятся на украинских ресурсах?Я вот лично не разу не заходил и заходить не собираюсь,вы свои проблемы решайте сами.Но на какой сайт не зайдешь(русский)половина всех пользователей из? ...в?..на?..Украины.Ребята,то бишь хлопцы.вам что.делать нечего,как решать проблемы другой страны?Вам на кажется.что это не нормально?И сложилось у меня такое мнение,что все эти "дмитро из запорожья" обычные тролли,типа поварят пригожинских,только с зарплатой в гривнах,хотя нисколько не удивлюсь.если окажется.что все эти "незалежные" строчат свои коменты в одной комнате с поварятами и зарплату получают в одной Конторе ибо подобной писаниной вы только наносите вред Украине.
Виктор Николаевичъ написал 24.11.2018 14:09
Да какое нам дело до городского сумасшедшего, решившего, что путина специально выпускают на час позже, пусть королева Великобритании или там, Папа Римский старые кости разомнут...
Мухин не удосужился узнать, что маера пыне только на дембель дали, и окончить службу младшим офицером, это для служаки диагноз.
Мемуары Людмилы были обнародаваны задолго до хамских опозданий пыни, и верить, что гэбье планирует на годы и десятилетия, значит уподобляться Мухину.
Виктор Николаевичъ написал 24.11.2018 14:00
Это, в общем, хорошо. Русские все равно вымирают, и помогать своим катам осваивать Природу - подло.
Когда нибудь Мировая Цивилизация столкнется с племенами варваров, придущих на смену русским. И оставлять рамзснам то, чем они могут навредить дональдам, это преступление против человечности. Меч Нибелунгов должен не попасть в руки нехристей.
Лучший вариант - передать ядерное оружие Украине.
путин такой же дурак,как и рогозин написал 24.11.2018 13:57
ну очень любопытный написал 24.11.2018 13:39
йй написал 24.11.2018 13:24
> несмотря на то, что «они говорят, что
> были», «мы проверим».
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Так спасибо дорогому Мухину за эту лишнюю возможность для наших олигархов поиграть в патриотов и набрать очки в глазах задуренного (ради денег) мухинами населения.
.
> весь Институт космических исследований -
> знает, а потешный дилетант Рогозин этого
> не знает. Мало того, что не знает - но
> еще и патриотически этим хвастается. Вы бы
> вместо того, чтоб сомневаться в давно
> известном
_
Спасибо потешному дилетанту Мухину.
говорящая рыба написал 24.11.2018 13:16
воры и бандиты у власти...