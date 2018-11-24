Рогозин патриотически опозорился незнанием того, что США были на Луне

Российские космонавты в ходе экспедиции на Луну проверят, были ли американцы на Луне. «Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были»,— заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (цитата по «РИА Новости») во время посещения в пятницу, 23 ноября, компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Глава госкорпорации добавил, что, несмотря на то, что «они говорят, что были», «мы проверим». Он также выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Россией в освоении Луны.

Господин Рогозин добавил, что в настоящее время Россия разрабатывает систему, «чтобы летать на Луну, не просто облететь, а выйти на лунную орбиту». В частности, специалисты пытаются создать технологии, которые обеспечат бесперебойную работу на расстоянии 400 тыс. км от Земли. «Корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано, чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось — сразу все починили»,— пояснил глава «Роскосмоса».

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что Россия в рамках своей программы планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. Корпорация готовит новую программу по освоению Луны. Российские космонавты, по предварительным оценкам, высадятся на поверхность спутника в начале 2030-х годов.

- Что-то я не понял, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а на Марс-то в следующем году полетим, как обещал перед выборами Путин? Или врать горазд не один президент, а и Рогозин - туда же? Тут ведь проблема в чём: кадры решают всё, а сейчас кадры позорят всё. Может, хомячок этот, экс-оппозиционный хотел пошутить - но вышло-то и не смешно, и позорно. Потому что, конечно, противостояние с США - это святое, и щёлкнуть "холодного врага" по носу хочется по любому подходящему поводу, но Луна - явно повод неподходящий. То, что астронавты США на Луне были - знают советские специалисты, которым по Лунной программе США передали лунный грунт. Мама моя вот с этим грунтом работала. Подделать такое невозможно. Мама и весь ГЕОХИ, весь Институт космических исследований - знает, а потешный дилетант Рогозин этого не знает. Мало того, что не знает - но ещё и патриотически этим хвастается. Вы бы вместо того, чтоб сомневаться в давно известном - свои какие-то достижения помимо Турецкого и Свереного потока, помимо перекачивания богатств нашей родины во вражеские экономики, показали бы США! А полететь в отдалённой перспективе, годам к 2030-м - это не перспектива, это издевательство. США уже на Марсе как дома себя чувствуют, а Эрэфия полетит "проверять" Луну. Вы бы лучше свои кошельки чаще проверяли - на предмет наличия там долларов. Если есть - значит только ваше "бла-бла", как вам кажется, работает на родину, а сами вы - на экономику США, и так будет при капитализме всегда, жёсткая иерархичность, закон централизации капитала (впрочем, путриоты вроде Рогозина марксизма побаиваются, незачем им таких сложностеф знать). То он какой-то бред про "сталинские методы", с обстреливанием бронированных машин, набитых инженерами, несёт из источника "одна бабка сказала" (басни либералов), теперь вот про Луну плебейское, завистническое бла-бла - достойный кадр! Не зря Путин его в Роскосмос-то подсадил, прям ощущается интеллектуальная мощч!

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