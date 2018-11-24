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Московский листок

В США вырисовывается "смертельный крест" на рынке нефти, но Саудиты и РФ спасут олигархов

Опубликовано 24.11.2018 в разделе комментариев 1

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В США вырисовывается "смертельный крест" на рынке нефти, но Саудиты и РФ спасут олигархов

На фоне стремительного снижения котировок нефти на рынке американских нефтяных фьючерсов образовался «смертельный крест», пишет Bloomberg. Как объясняет издание, это ситуация из технического анализа, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной, и она является индикатором того, что нефть продолжит падение. 

«Нефть если и будет падать, то не более, чем на 3-4%. Не стоит забывать, что «смертельный крест» изображен только по американской нефти WTI, в то время как по сортам Brent и Urals, который для нас более важен, ничего подобного нет. В данном случае технический анализ говорит о чисто американской ситуации, связанной с особенностями их рынка и сланцевой добычей. 

На мой взгляд, нефть вряд ли будет продолжать активно падать, потому что стремительно дешевеющая нефть никому не выгодна, кроме господина Трампа. До критических уровней в 15-20 долларов за баррель, а есть и такие прогнозы, ей упасть не дадут, хотя небольшая коррекция в несколько процентов вполне возможна», - комментирует ФБА «Экономика сегодня» Антон Шабанов. 

Напомним, что накануне котировки Brent упали ниже 60 долларов за баррель, что произошло впервые с октября 2017 года. 

В течение врашнего чедня Brent пробила уровень поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен. Падение этого уровня обычно провоцирует закрытие "длинных" позиций (ставок на повышение цен) крупных банков и хедж-фондов.

Отметим, что дополнительным негативным фоном для прогнозов по цене барреля стал скандал в благородном семействе Саудитов, убийство журналиста и писателя Кашогги.  

Однако основной причиной падения в экспертном сообществе считают опасения по поводу возможного переизбытка нефти на рынке в 2019 году. Россия, США и Саудовская Аравия добывают нефть в рекордных объемах, при этом коммерческие запасы в США продолжают расти уже девятую неделю подряд. 

«Еженедельно выходят данные по промышленному производству, по спросу на нефть, и они вполне могут повлиять на котировки. Но вероятно, прежде всего, последуют четкие сигналы от основных нефтедобытчиков - России и стран ОПЕК. Они дадут понять, что готовы принимать меры, чтобы приостановить падение и рынок успокоится», - объясняет Шабанов.

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Всего комментариев к статье: 1
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надеюсь на лучшее
Виктор Николаевичъ написал 24.11.2018 14:17
Думаю, господин Трамп найдет нужные аргументы как для "принцев" (звучит средневеково, правда? ) так и для россейских олигарторов (звучит обреченно для русских).
Когда-то русские спали, их пробовали будить: Ты проснешься ль, исполненный сил?
Теперь они в коматозе, даже инстинкты сковал страх перед властью.
В Аду посмеивается, плюясь смолой, рябой сухорукий хачина.
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