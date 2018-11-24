В Днепродзержинске "за сепаратизм" осуждены коммунисты Сергей Ткаченко и Денис Тимофеев

В Днепродзержинске (Каменское) сегодня осудили за сепаратизм бывших депутатов городского и районного советов от Коммунистической партии Сергея Ткаченко и Дениса Тимофеева. Они якобы распространяли газету "Новороссия", коварно маскируя ее в своем местном левом издании - газете "Прометей".

Вот как формировалось и разваливалось это позорное дело, из-за которого два парня просидели под арестом с 2014 года - при равнодушном молчании забоневших украинских правозащитников, "левых" либералов, и прочих людей с омерзительно хорошими лицами:

"Днепродзержинские коммунисты Сергей Ткаченко и Денис Тимофеев находятся в тюрьме с 1 сентября 2014 года. Их арест стал неожиданностью для товарищей по партийной организации. По их словам, Сергей и Денис не участвовали в акциях сторонников «русского мира», но зато активно занимались защитой прав работников металлургического комбината имени Дзержинского и других предприятий города, нажив себе немало врагов. Кроме того, задержание коммунистов совпало с политической кампанией против КПУ, которую обвиняли в пособничестве террористам. Как считают в Компартии, это делали для того, чтобы не допустить партию Симоненко к выборам и найти повод для ее запрета.

«В 2014 году КПУ была единственной парламентской партией, которая открыто выступила против развязывания войны на Донбассе. И сначала Турчинов, а затем и Порошенко дали команду собрать «факты» для ее запрета, – рассказал «Стране» Андрей Бондаренко, секретарь Днепропетровского обкома КПУ. – В результате давлению подверглись многие наши товарищи. В их числе были Сергей Ткаченко и Денис Тимофеев, которым во время обыска 1 сентября 2014 года подбросили «стандартный набор сепаратиста»: с десяток газет «Новороссия», гранату и тротиловую шашку. Их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности и хранении взрывчатых веществ».

В Компартии обращают внимание, что летом 2014 года местные представители ультраправых организаций открыто ходили с оружием по Днепродзержинску, который является родиной бывшего лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, и сейчас считается его политической «вотчиной». Однако никаких вопросов со стороны правоохранителей к ним не возникало. Кроме того, товарищи Ткаченко и Тимофеева подозревают судью в необъективности и предвзятом подходе к «политическому» делу.

«Достаточно хоть раз поприсутствовать на судебном заседании, чтобы понять, что судья Заводского райсуда города Днепродзержинска Татьяна Ивченко фактически выступает на стороне обвинения, – говорит секретарь Днепропетровского обкома КПУ. – Все «свидетели» со стороны обвинения – это или сторонники ультраправых («Правый сектор», «Автомайдан» и др.), или случайные люди, которые рассчитывают на то, что правоохранительные органы снимут с них какие-то другие обвинения. Проверить их местонахождение в те дни было бы очень просто – например, по биллингу мобильного телефона. Но судья с завидным постоянством отклоняет ходатайства защиты. Видимо, если их удовлетворить, может оказаться, что свидетели подставные».

Адвокатам коммунистов удалось установить, в какой воинской части хранились обнаруженные у коммунистов гранаты – и оказалось, что никаких хищений оружия в этой части не выявлено. На гранатах и взрывчатке нет отпечатков пальцев подсудимых или их родственников. Остаются обвинения в хранении газеты «Новороссия» – но Ткаченко и Тимофеев заявляют, что газеты были подброшены, а их содержание противоречит их собственным взглядам и позиции КПУ. Экспертиза не выявила в данном номере газеты незаконных призывов, причем эксперты подтвердили эти выводы на суде. Однако обвинение выступило с ходатайством о проведении повторной экспертизы, которое было удовлетворено. А это значит, что двое коммунистов, которые провели в СИЗО уже полтора года, пока останутся под стражей.

«Не имея реальных доказательств, обвинение, при содействии судьи, умышленно затягивает процесс. Отпустить ребят боятся, поскольку всем станет абсолютно очевидно, что дело, по которому обвиняются Ткаченко и Тимофеев – заказное и политическое», – говорит Бондаренко".

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