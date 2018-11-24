Как и военные городки Подмосковья, куряне сидят без тепла

Без тепла и горячей воды остаются более 18,5 тысяч жителей областного центра, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Под аварийное отключение попали 72 многоэтажки и девять социальных объектов. Авария - порыв на участке теплосети - произошла около полуночи 23 ноября. Жители региона получили уведомление от МЧС о том, что ориентировочно ЧП будет ликвидировано к двум часа дня 24 ноября.

Напомним, что это далеко не первое ЧП с порывом теплосети в Курске с начала отопительного сезона. Также жители областного центра жалуются на периодическое отключение горячей воды в течение суток на несколько часов.

Аварийно-восстановительные работы проводят 26 человек, а также применяется семь единиц спецтехники. Работы планируется завершить в субботу, 24 ноября, в 14:00.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в Курске днем составит один градус ниже нуля.

Напомним, жители военных городков Подмосковья встречают ноябрьские заморозки с холодными батареями. Котельная, отапливающая населенные пункты, в очередной раз вышла из строя.

В начале этой недели социальные сети заполонили жалобы от жителей сразу двух военных городков – Чехова и Солодовки. Вот уже вторые сутки, как в домах подчиненных Минобороны нет отопления. Пять тысяч жителей сейчас замерзают в собственных квартирах. Причина ноябрьского ЧП кроется внутри котельной, оборудование которой вышло из строя. Правда, в отличие от коммунальщиков, для жителей военных кварталов поломка не стала сюрпризом. Опасения горожан появились еще в конце сентября. Буквально за пару дней до официального старта отопительного сезона УК Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ» затеяла ремонт...

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