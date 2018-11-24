В КНР более шестидесяти рабочих пострадали и двое погибли при взрыве на заводе

Число пострадавших от взрыва на заводе в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая достигло 57, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным Центрального телевидения Китая, инцидент произошел в полночь с пятницы на субботу в уезде Дунфэн. Взрыв прогремел на территории объекта, принадлежащего компании, производящей механическое оборудование. Несколько сотен пожарных продолжают бороться с огнем на месте происшествия, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Мощный взрыв и последовавший пожар повредил 370 строений, 15 из которых уничтожены полностью.
Причина инцидента пока остается неизвестной, расследование продолжается. На месте происшествия работает оперативная группа из представителей полиции, местных властей и компетентных надзорных органов.
Ранее сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших сотрудниках предприятия.
Напомним, последний крупный инцидент в постоянно растущей китайской индустрии был в сентябре 2015.
Двадцать человек пострадали из-за утечки синтетического аммиака на химическом предприятии близ города Пиндиншань в провинции Хэнань (Центральный Китай). Об этом сообщало китайское телевидение.
Пострадавшие - сельские жители из расположенных поблизости домов, надышавшиеся парами химиката. У них диагностировано отравление средней степени, все они госпитализированы.
Установлено, что из промышленного резервуара вылилось около 300 кг жидкого аммиака. На предприятии и в окрестностях ведется обеззараживание местности, ситуация в целом находится под контролем.
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Утечка аммиака на химическом заводе в КНР привела к госпитализации двадцати человек
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнОзаДроЧень написал 24.11.2018 15:38
их там 2мульярда и чЁ убудет штоль?
йй написал 24.11.2018 15:35