Хлебное место в Счётной палате сенаторы нашли и для губернаторши-неудачницы Орловой

Совет Федерации назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову на пост аудитора Счетной палаты РФ. Сенаторы проголосовали за такое решение на пленарном заседании в пятницу.

Как ранее сказал "Интерфаксу" глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин, Орлова много лет работала в Государственной Думе, была одним из соавторов Налогового и Бюджетного кодексов, в качестве заместителя председателя Совета Федерации курировала бюджет, финансовые рынки и экономический комитет. Рябухин отметил, что экс-губернатор имеет колоссальный опыт, и "Счетная палата в ее лице приобретет очень сильного профессионала".

Ранее Совет Федерации освободил от должности аудитора Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, который подал заявление о досрочном уходе со своего поста. Таким образом, образовалась вакансия, и Совету Федерации необходимо было предложить кандидатуру на этот пост.

По закону, Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Кандидатуры для назначения на должность аудитора вносятся на рассмотрение президенту Советом Госдумы по предложениям фракций, Советом палаты СФ - по предложениям комитетов.

На состоявшихся в сентябре выборах губернатора Владимирской области Орлова набрала во втором туре 37,46% голосов и уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, получившему 57,03% голосов.

От редакции: Хлебные места, то в Газпроме, то в Счётной палате, куда ссылают всех радикальных либералов или, наоборот, откровенных дур без убеждений - это фирменный почерк силовигархии. Не отпускать же такие бесценные кадры "без выходного пособия"? В конце концов, даже дуры порой прозревают, и начинают использовать имеющуюся у них информацию во зло власти - сами уже этой властью не являясь... А Счётная палата - "у Путина за пазухой", тут можно быть даже умеренным критиком реформ и коррупции. Главное, уметь калькулятором пользоваться - уж губернатор-то бывший обязан.

Однако нам интересна в данном случае вовсе не пустышка Орлова, а сами "господа Сенат". Они-то имеют ли легитимность и рейтинг доверия у народа побольше того, с которым сбежала с владимирской (в обоих смыслах) должности Орлова? Они-то что вообще в стране могут решать, эти жирные коты-миллиардеры, тоже получившие места в Совфеде в качестве синекуры? Вот блокадница ленинградская, товарищ Лешина всё верно сказала о них, взрощенных ещё при Ельцине - о его кадрах лучше и чётче неё никто до сих пор не высказывался. Эмма Лешина о скандальных высказываниях сенатора от Брянской области Екатерины Лаховой высказалась со всей прямотой советского человека - а контра, являющаяся властью, присватывающая то Маннергейма, то Колчака ленинградцам, именно этих беляков наследница, никак на большевиков... Их давно надо было поставить на место - и именно людям, которые Ленинград на себе через блокаду пронесли, восстанавливали. Речь идет о заявлении ельцинской любимицы-сенаторши Лаховой по поводу невозможности выжить на сумму в 3,5 тысячи в месяц. Лахова попыталась пристыдить недовольных, напомнив им, что люди выживали в Великую Отечественную войну и что тяготы и лишения сделали их только умнее, а их разум яснее: "Надо гнать эту даму, если она так говорит. Гнать ее в шею! Надо улучшать жизнь, а не говорить про войну."

И вот они, эти Лаховы - и назначают кур-дур с обнулившимся рейтингом счетоводами... Хотя сами-то властью являются по недосмотру трудового народа.

Д.Ч.

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