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Московский листок

Рогозин решил проверить версию Мухина на ФОРУМе.мск про полеты американцев на Луну

Опубликовано 25.11.2018 автором в разделе комментариев 2

сша мухин форум.мск рогозин луна
Рогозин решил проверить версию Мухина на ФОРУМе.мск про полеты американцев на Луну

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он говорил накануне во время посещения компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном. 

"Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим", — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

***

Вот же как интересно, ФОРУМ.мск много лет публикует статьи Юрия Мухина, политзаключенного, с весомыми сомнениями в том, что американцы были на Луне, и с доказательствами того, что в те годы они не могли этого проделать в принципе.

Можно, конечно, сказать, что Рогозин знать не знает ни про какой ФОРУМ.мск, но знает. Можно порыться в анналах и найти даже его комментарии специально для нас - не посторонний чать человек, хотя, конечно, в вице-премьерских чинах про нас не вспоминал. Но вот сейчас спустился на пару ступенек в карьерной лестнице вниз, и сразу вспомнил... Ну не про ФОРУМ.мск, и тем более не про политзаключенного Мухина, но вот сомнения про американцев на Луне - всплыли в памяти выдающегося человека...

Такое бывало в истории - вот приговоренный к смерти террорист Кибальчич оставил после себя чертежи пилотируемого аппарата на реактивной тяге. Правда, обнаружились эти листочки сильно позже, уже в советский период.

А вот идеи Мухина, как видим, вопреки российской традиции, оказались при деле еще при живом авторе.

***

Еще Юрий Мухин высказывал обоснованные сомнения в том, что поляков в Катыни расстреляли сотрудники НКВД, а не немцы. 

Но, насколько нам известно, российский официоз, и в первую очередь министр культуры Мединский, придерживается, вопреки явным государственным интересам, противоположной Мухину точки зрения.

Может, пора уже передумать?

Нет, можно, конечно, сказать, что еще за ФОРУМ.мск и какой еще Мухин рядом с таким выдающимся человеком, как Мединский.

Но если постараться, то можно найти на ФОРУМе.мск и статьи за подписью Мединского - когда он, конечно, министром еще не был...

***

Сейчас все чаще стали говорить о референдумах. В том числе и разные облеченные властью лица. Но пока еще не вспомнили, а почему Юрий Мухин - политзаключенный?

А политзаключенный он после попытки организовать реферндум об ответственности власти. Власть отвечать за себя не захотела, и влепила Мухину сотоварищи приличные срока - Мухину по причине старости и инвалидности условно, а его товарищам - реально. Уже вот отсидели, вышли.

Думаю, когда закончится срок и у Мухина, и об ответственности власти заговорят по Первому каналу, и про референдум тоже.

***

Ну и последнее о вкладе Юрия Мухина в современную историю - о двойниках и "тройниках" Путина.

Как путин всем планы ломает

Ну здесь, понятно, официальные лица как в рот воды набрали, а вот медийные персоны уже публично сомневаются...

Но тут думаю, дело не в сроке Мухина, а в сроке Путина - как только он перестанет числиться президентом, сразу начнется "разбор полетов". Поэтому, думаю, срок его полномочий все удлиняется, уже перескочив брежневский и вплотную подбирается к сталинскому рекорду.

Вот только в реальности Сталина никто не сомневался.



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Всего комментариев к статье: 2
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дарьимитиной
вам в ленту написал 25.11.2018 00:49
https://kolobok1973.livejournal.com/4696757.html
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(без названия)
Гаденыш написал 25.11.2018 00:37
Что Баранов, что Мухин одна шайка-лейка. Причем здесь Мединский, когда вам аж 3 российских президента про поляков говорили. А вы все, ну не могла гуманная советская власть расстрелять эту контрреволюцию. А товарищ Сталин по другому думал.
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