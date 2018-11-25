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Московский листок

Внучка "Авроры", бабушка кубинской революции

Опубликовано 25.11.2018 автором в разделе комментариев 4

революция коммунизм
Внучка "Авроры", бабушка кубинской революции

25 ноября 1956 года маленькая моторная яхта "Гранма" (13 метров в длину, 5 в ширину), рассчитанная на 12 человек, отчалила от мексиканского берега. В момент отправки яхта была до крайности перегружена — на ней находилось 82 революционера во главе с Фиделем Кастро. Название яхты означало по-английски буквально "Бабушка", "Бабуля" или "Старушка" — так её назвали прежние владельцы — имя довольно трогательное, но как будто совсем не революционное... Яхта-старушка, построенная ещё в 1943 году, вполне соответствовала своему названию: она уже пережила одно крушение. По пути приходилось вычёрпывать вёдрами воду.

2 декабря яхта причалила... а точнее, села на мель в сотне метров от кубинского берега. "Это была не высадка, а кораблекрушение", — говорил позднее брат Фиделя, Рауль Кастро. Высаживаться на берег пришлось вплавь, держа оружие над головой, а тяжёлое вооружение бросить. И потом катастрофы преследовали повстанцев — в бою с правительственными войсками 5 декабря от них уцелела в живых и на свободе ничтожная горстка, по легенде, 12 человек (как 12 апостолов) во главе с Фиделем. (На самом деле, несколько больше). Один из пассажиров "Гранмы", Че Гевара, стал свидетелем сцены, когда боец Рене Родригес сказал Фиделю: "Вы все сошли с ума: это наши дни сочтены…" На что Фидель спокойно возразил: "Послушай, парень, если тебе всё это не по душе — оставайся здесь. Я пойду дальше!" Че Гевара сказал по поводу увиденного: "Ну и упорный мужик… Этот добьётся свершения революции".

Сам Фидель в те дни говорил, не теряя присутствия духа и оптимизма: "Если нас снова постигнет неудача, я вернусь в Мексику, снова соберу надежных людей и опять вернусь на Кубу, десантировавшись с самолёта в горах. И так буду делать до тех пор, пока меня не убьют или мы не освободим нашу Родину..."

Выжившие скрылись в горах Сьерра-Маэстра, где развернули партизанскую борьбу. Среди этих немногих уцелевших были сам Фидель, его брат Рауль (один из нынешних лидеров Кубы) и Че Гевара. Им противостояла армия диктатора Батисты, в которой было около 30.000 человек. А закончилось это противостояние так: 1 января 1959 года Батиста бежал, а в Гавану вошла победившая революционная армия, которая к этому моменту насчитывала около 800 партизан.

После победы революции Фидель сказал: "Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь чёткий план. Победа — это упорство".

Между прочим, Фидель Кастро дожил до 60-летия отправки яхты "Гранма" от мексиканского побережья. Он скончался именно в этот день, 25 ноября 2016 года. Революционер выбрал глубоко символичную дату, чтобы отправиться в своё последнее путешествие...

Ну, а яхта "Гранма", эта маленькая "Аврора" кубинской революции, сейчас находится в музее, а её именем называется главная кубинская газета, которую издаёт Компартия Кубы.

 

Какой урок современные левые и красные могут извлечь из этой давней уже истории (хотя один из пассажиров "Гранмы" 1956 года, Рауль Кастро, и сейчас находится рядом со штурвалом Кубы)? Очень простой: как говорят моряки, нет плохих морей, нет плохих ветров, нет плохих судов, а есть плохие капитаны. "Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь чёткий план. Победа — это упорство".



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1328 написал 25.11.2018 12:04
подонок Кастро превратил Кубу в тухлое болото?
Наиболее смелые старались убежать с Острова-Тюрьмы, их ловили и убивали?
Сейчас режим Гавана держат как экспонат того, к чему ведет сионисты?
Остальная Латинская Америка благополучно развивается, опережая Россию?
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(без названия)
Александр Загонов 4 написал 25.11.2018 11:56
"Неважно, сколько вас" - это когда в корыте "электората" кончилось. Пока в корыте есть. Но уже скоро кончится. К этому моменту и надо быть готовым.
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размышление
п-енсионер написал 25.11.2018 11:54
Уважаемый тов. Мансурян.Надо бы добавить, что Ф.Кастро в своих многочасовых беседах с фреем Бетто вспоминал, что руководство кубинской церкви (и сам епископ Гаваны)...симпатизировало повстанцам и публично обращалось к диктатору Батисте с призывом гуманнее обращаться с заключенными. Вероятно, это в немалой степени способствовало тому, что заключенные были...амнистированы. Суд приговорил Кастро к 15 годам тюрьмы,а мае 1955 года Кастро был освобожден по всеобщей амнистии, отсидев за организацию вооруженного мятежа около 22 месяцев.Ф.Кастро считал кубинскую католическую церковь не только тактическим, но и стратегическим союзником. (Ф.Кастро, "Беседы с фреем Бетто").
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(без названия)
Гроссмейстер написал 25.11.2018 11:37
Да, были люди...
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