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Московский листок

Смерть шефа ГРУ Коробова и компромат на Брилева совпадение?

Опубликовано 25.11.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 4

цру разведка гру
Смерть шефа ГРУ Коробова и компромат на Брилева совпадение?

В пятницу на Троекуровском кладбище при большом стечении военного начальства и охранников был со всеми почестями похоронен начальник ГРУ Минобороны Игорь Коробов.

По официальной версии, он скончался от тяжелой продолжительной болезни, что, извините, вызывает некоторые сомнения. У меня, во всяком случае, ибо мне сомневаться приходится по должности.

Если так тяжко болел, зачем тогда главковерх Путин в январе 2016 года назначил на этот пост? А в нынешнем феврале с директором ФСБ Бортниковым и зав. Внешней разведкой Нарышкиным послал в Америку к боссу ЦРУ Помпео (с апреля госсекретарь США).

Зачем они туда летали - по сей день остается загадкой. То ли с отчётами, то ли за инструкциями, то ли за компроматом на высокопоставленных отечественных подлецов- коррупционеров.

Возможно, за тем и другим вместе. Ждать от начальников наших спецслужб отчета перед народом о такой поездке, сами понимаете, не приходится. Это вообще, по-моему, прецедент, невозможный в советские времена.

Как-то не представляю, чтобы председатель КГБ СССР В.А.Крючков по первому зову из-за океана, как собачонка, помчался к директору ЦРУ на поклон…

И вот представьте необъяснимое для меня совпадение. Тут же блогер Навальный публикует сногсшибательное разоблачение ведущего ВГТРК С.Брилева. Настолько приближенного и, казалось бы, проверенного, прощупанного и «пробитого по всем базам», что ему спокойно давало интервью «наше фсё».

Я уже не раз рассказывал, как проверяются корреспонденты СМИ для аккредитации на ежегодную декабрьскую пресс-конференцию Его благородия.

Так проверяют, что даже у пожилой редакторши районки из Хабаровского края отобрали костыли. А вдруг в них снайперская винтовка? Вдруг она метнет свое смертоносное орудие в главу государства (двойника) и спутает ему все карты?

А Брилев стоял от главы государства в двух шагах. Правда, без костылей, но с микрофоном, куда могла быть запрятана какая-нибудь стреляющая игла.

К правдорубу Леше я отношусь с большим скептицизмом, о чем тоже писал. Но расследования с грифом «Сделано ФБК» никто еще не опроверг. По поводу фильма «Он вам не Димон» шеф ЗАО «КПРФ» Зюганов брякнул, что его снимали «три института ЦРУ». Может быть, и четыре.

Откуда он знает? Кто его попросил вбросить эту утечку? Неизвестно. И никем не опровергнуто. ЦРУ партайгеноссе приплел и к появлению фильма «Чайка»

Поэтому я согласен, что всероссийскому разоблачителю компромат подкидывает «одна из кремлевских башен». А уж кто ей приносит - догадайся, мол, сама.

Иметь на холопов компромат - вообще стиль руководства хозяина Кремля. Он даже, как видите, на своего ручного мальчика-премьера разоблачительное кино обнародовал, не говоря уже про какого-то Чайку. Зачем? Чтобы, значит, Чайки понимали, под кем ходят, и умели щедро делиться.

Я просмотрел в Ютубе расследование про Брилева и скажу так: тут нужны недели поиска и особые наводки. Специалисты и консультанты, знающие британское законодательство. Не в Тамбове же у «царского любимца» - подданного королевы Елизаветы квартира, а в Лондоне.

И вот вопрос вопросов: случайное совпадение эти два события - смерть Коробова и фильм про Брилева? Или нет? Может, кто-то в ГРУ сопротивлялся его разоблачению? А может, таким элегантным способом его как агента СВР хотят…

Чего хотят? В этом для меня весь вопрос.



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Всего комментариев к статье: 4
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Наезды на Навального со всех сторон,совпадение?
не думаю. написал 25.11.2018 12:09
Шурик,так в чем же дело?!Флаг тебе в руки,то бишь интернет и вперед на мины..на нынешнюю власть!Выдай хотя бы один материал,похожий на расследование так нелюбимого тобой "Леши" и я надеюсь,нет,я уверен вся российская общественность,все мировое сообщество сразу тебя поддержат.миллионные массы прозреют и пойдут за новым гуру.пророком и мессией(в одном флаконе,т.е.твоем лице).Все "башни"Кремля,Тауэра,Зимнего дворца и летнего Белого дома рухнут,а власть имущие приползут к твоим ногам(про неимущих я и не упоминаю) и со словами-Шурик,Шурик,веди нас,пойдут за тобой..А вот куда Шурик сможет завести,вопрос конечно интересный.но больше риторический,ибо нет за ним никого(в отличии от Навального) и знают сего публициста несколько десятков пользователей данного сайта в отличии от миллионов сторонников Навального.И ты,Шурик,и он,Вовик,это знают.Почему переживает Вовик,понятно,но почему же вы,все шурики,так переживаете?Чем навальный опасен Путину.понятно,а почему ВЫ,боитесь его еще больше?Может потому,что придя к власти.он сделает такую страну.в которой вам и вашей человеконенавистнической идеологии,загубившей десятки миллионов человеческих жизней,не останется больше места?Ибо Россия это последнее место на Земле,где все эти столетние заветы по превращению людей в скот,еще пытаются превратить в жизнь и член одной с вами партии верно следует указанием ваших"вечно живых" мумий и "кратких курсов"?
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Статьи Головенко всегда пища для ума
Виктор Николаевичъ написал 25.11.2018 11:58
Единственный вменяемый автор на этой домашней страничке.
Последнее время армянская мафия большую часть эфира испортила, читать не о чем.
А Головенко настоящий журналист и мастер слова. Помню его еще по Япу.
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(без названия)
стоик1327 написал 25.11.2018 11:55
ЧК создали сионисты для геноцида коренных народов России, по сортирному Карлику видно какие там моральные уроды?
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(без названия)
Гроссмейстер написал 25.11.2018 11:45
Все "расследования" Навального представляют собой преподнесенные как сенсация сведения, находящиеся в открытом доступе в Интернете. Таких расследований можно выдавать по десять штук за день. Тем более, что никаких последствий до сих пор не замечалось.
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