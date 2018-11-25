Смерть шефа ГРУ Коробова и компромат на Брилева совпадение?

В пятницу на Троекуровском кладбище при большом стечении военного начальства и охранников был со всеми почестями похоронен начальник ГРУ Минобороны Игорь Коробов.

По официальной версии, он скончался от тяжелой продолжительной болезни, что, извините, вызывает некоторые сомнения. У меня, во всяком случае, ибо мне сомневаться приходится по должности.

Если так тяжко болел, зачем тогда главковерх Путин в январе 2016 года назначил на этот пост? А в нынешнем феврале с директором ФСБ Бортниковым и зав. Внешней разведкой Нарышкиным послал в Америку к боссу ЦРУ Помпео (с апреля госсекретарь США).

Зачем они туда летали - по сей день остается загадкой. То ли с отчётами, то ли за инструкциями, то ли за компроматом на высокопоставленных отечественных подлецов- коррупционеров.

Возможно, за тем и другим вместе. Ждать от начальников наших спецслужб отчета перед народом о такой поездке, сами понимаете, не приходится. Это вообще, по-моему, прецедент, невозможный в советские времена.

Как-то не представляю, чтобы председатель КГБ СССР В.А.Крючков по первому зову из-за океана, как собачонка, помчался к директору ЦРУ на поклон…

И вот представьте необъяснимое для меня совпадение. Тут же блогер Навальный публикует сногсшибательное разоблачение ведущего ВГТРК С.Брилева. Настолько приближенного и, казалось бы, проверенного, прощупанного и «пробитого по всем базам», что ему спокойно давало интервью «наше фсё».

Я уже не раз рассказывал, как проверяются корреспонденты СМИ для аккредитации на ежегодную декабрьскую пресс-конференцию Его благородия.

Так проверяют, что даже у пожилой редакторши районки из Хабаровского края отобрали костыли. А вдруг в них снайперская винтовка? Вдруг она метнет свое смертоносное орудие в главу государства (двойника) и спутает ему все карты?

А Брилев стоял от главы государства в двух шагах. Правда, без костылей, но с микрофоном, куда могла быть запрятана какая-нибудь стреляющая игла.

К правдорубу Леше я отношусь с большим скептицизмом, о чем тоже писал. Но расследования с грифом «Сделано ФБК» никто еще не опроверг. По поводу фильма «Он вам не Димон» шеф ЗАО «КПРФ» Зюганов брякнул, что его снимали «три института ЦРУ». Может быть, и четыре.

Откуда он знает? Кто его попросил вбросить эту утечку? Неизвестно. И никем не опровергнуто. ЦРУ партайгеноссе приплел и к появлению фильма «Чайка»

Поэтому я согласен, что всероссийскому разоблачителю компромат подкидывает «одна из кремлевских башен». А уж кто ей приносит - догадайся, мол, сама.

Иметь на холопов компромат - вообще стиль руководства хозяина Кремля. Он даже, как видите, на своего ручного мальчика-премьера разоблачительное кино обнародовал, не говоря уже про какого-то Чайку. Зачем? Чтобы, значит, Чайки понимали, под кем ходят, и умели щедро делиться.

Я просмотрел в Ютубе расследование про Брилева и скажу так: тут нужны недели поиска и особые наводки. Специалисты и консультанты, знающие британское законодательство. Не в Тамбове же у «царского любимца» - подданного королевы Елизаветы квартира, а в Лондоне.

И вот вопрос вопросов: случайное совпадение эти два события - смерть Коробова и фильм про Брилева? Или нет? Может, кто-то в ГРУ сопротивлялся его разоблачению? А может, таким элегантным способом его как агента СВР хотят…

Чего хотят? В этом для меня весь вопрос.