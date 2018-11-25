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Московский листок

По пути в Азов украинские военные корабли оказались в территориальных водах РФ

Опубликовано 25.11.2018 в разделе комментариев 1

украина крымнаш азов чф рф
По пути в Азов украинские военные корабли оказались в территориальных водах РФ

Утром в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, сообщили в ФСБ. В Киеве заявили о таране одного из своих кораблей. 

Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму. 

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК. 

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

В то же время в сообщении на сайте командования Военно-морских сил Украины говорится, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря. 

Украинская сторона заявляет, что предоставила информацию о проходе кораблей заранее, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины». «Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили в ВМС Украины.

Конфронтация на азовском направлении давно намечалась, и вот - приобретает уже реальные очертания.

Причём известно об агрессивных планах не только хилого украинского флота, но и всея Европы было весьма и весьма заранее... 

Напомним, в конце сентября ФОРУМу.мск стало известно, что Королевская морская пехота и патрули Королевского флата прибудут на Украину до конца года, а в следующем, 2019-м – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph. 

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Путин труп написал 25.11.2018 12:57
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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