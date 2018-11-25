По пути в Азов украинские военные корабли оказались в территориальных водах РФ

Утром в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, сообщили в ФСБ. В Киеве заявили о таране одного из своих кораблей.

Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

В то же время в сообщении на сайте командования Военно-морских сил Украины говорится, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заявляет, что предоставила информацию о проходе кораблей заранее, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины». «Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили в ВМС Украины.

Конфронтация на азовском направлении давно намечалась, и вот - приобретает уже реальные очертания.

Причём известно об агрессивных планах не только хилого украинского флота, но и всея Европы было весьма и весьма заранее...

Напомним, в конце сентября ФОРУМу.мск стало известно, что Королевская морская пехота и патрули Королевского флата прибудут на Украину до конца года, а в следующем, 2019-м – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph.

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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