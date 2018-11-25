Бизнес Сечина в Венесуэле лучше бы защищали, наверное, США...

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Как уточняет агентство, визит господина Сечина публично не анонсировался.

Собеседники Reuters утверждают, что на встрече присутствовали несколько высокопоставленных сотрудников «Роснефти» и представители венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. «Сечин также встретился с Мадуро и упрекнул его в том, что поставки отстают от графика»,— рассказал один из источников. По его словам, глава «Роснефти» сказал, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Китаем, но не перед Россией.

Reuters пишет, что PDVSA с января по август 2018 года поставила китайским фирмам 463 тыс. баррелей, в то время как российским — 176,6 тыс. баррелей. При этом, по подсчетам Reuters, за последние несколько лет Москва стала для Каракаса кредитором последней инстанции: с 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий.

Агентство считает, что визит Игоря Сечина «является одним из самых ярких признаков напряжения между пострадавшей от кризиса Венесуэлой и ее ключевым кредитором — Россией». «Роснефть» и PDVSA пока никак не прокомментировали информацию Reuters.

От редакции: Вот она, классическая империалистическая внешняя политика Путинской России! Только империализм сырьевой диктует своеобразные решения. Заметим, а точнее признаем: не стоит ждать никакой былой социалистической солидарности со стороны обалдевшей от сверхприбылей силовигархии. Выросшая из общенародной, социалистической собственности в фактически частную компанию, преспокойно продающая пакеты своих акций иностранцам, и в своём совете директоров имеющая "контрольный пакет" их (во главе со Шрёдером) - Роснефть фактически выполняет функции МИД, а точнее подменяет собой министерство это, явно устаревшее в эпоху всевластия силовигархии.

Может, не лично Сечин всё же будет решать, кого России поддерживать в период кризиса? Или тогда уж надо ему обратиться к "американским коллегам" через Путина, чтобы выбивать долги уже не из стремящейся к социализму Боливарианской республики, а из завоёванной и разворованной по примеру джамахирии, "Венесуэлы без Мадуро"? Дядя Сэм с радостью поможет господину Сечину получить его долги! Частная собственность на недра в США - защищается не только законом, но и армией - чем стрелять в мигрантов отсюда, из Центральной Америки, может американскому солдату придти на помощь силовигархии? Пострелять в недобитых комуняк венесуэльских, вернуть туда олигархат - и тем самым помочь обедневшему без венесуэльской нефти миллиардеру Сечину?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП