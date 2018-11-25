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Московский листок

Бизнес Сечина в Венесуэле лучше бы защищали, наверное, США...

Опубликовано 25.11.2018 в разделе комментариев 4

венесуэла силовигархия роснефть
Бизнес Сечина в Венесуэле лучше бы защищали, наверное, США...

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Как уточняет агентство, визит господина Сечина публично не анонсировался. 

Собеседники Reuters утверждают, что на встрече присутствовали несколько высокопоставленных сотрудников «Роснефти» и представители венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. «Сечин также встретился с Мадуро и упрекнул его в том, что поставки отстают от графика»,— рассказал один из источников. По его словам, глава «Роснефти» сказал, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Китаем, но не перед Россией. 

Reuters пишет, что PDVSA с января по август 2018 года поставила китайским фирмам 463 тыс. баррелей, в то время как российским — 176,6 тыс. баррелей. При этом, по подсчетам Reuters, за последние несколько лет Москва стала для Каракаса кредитором последней инстанции: с 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий. 

Агентство считает, что визит Игоря Сечина «является одним из самых ярких признаков напряжения между пострадавшей от кризиса Венесуэлой и ее ключевым кредитором — Россией». «Роснефть» и PDVSA пока никак не прокомментировали информацию Reuters.

От редакции: Вот она, классическая империалистическая внешняя политика Путинской России! Только империализм сырьевой диктует своеобразные решения. Заметим, а точнее признаем: не стоит ждать никакой былой социалистической солидарности со стороны обалдевшей от сверхприбылей силовигархии. Выросшая из общенародной, социалистической собственности в фактически частную компанию, преспокойно продающая пакеты своих акций иностранцам, и в своём совете директоров имеющая "контрольный пакет" их (во главе со Шрёдером) - Роснефть фактически выполняет функции МИД, а точнее подменяет собой министерство это, явно устаревшее в эпоху всевластия силовигархии.

Может, не лично Сечин всё же будет решать, кого России поддерживать в период кризиса? Или тогда уж надо ему обратиться к "американским коллегам" через Путина, чтобы выбивать долги уже не из стремящейся к социализму Боливарианской республики, а из завоёванной и разворованной по примеру джамахирии, "Венесуэлы без Мадуро"? Дядя Сэм с радостью поможет господину Сечину получить его долги! Частная собственность на недра в США - защищается не только законом, но и армией - чем стрелять в мигрантов отсюда, из Центральной Америки, может американскому солдату придти на помощь силовигархии? Пострелять в недобитых комуняк венесуэльских, вернуть туда олигархат - и тем самым помочь обедневшему без венесуэльской нефти миллиардеру Сечину?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
киргуду написал 25.11.2018 13:22
дико извиняюсь по всему СССР,скидки...
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члену
ЦК ОКП написал 25.11.2018 13:19
Ты хоть понял,что написал?!Россия,в лице утина и Сечина дала некому Мадуре 17 млр долларов.Он денежки забрал и послал кредитора куда подальше.А наш пламенный революционер критикует нынешнюю власть не за то,что она отдала МОИ деньги(откуда у Путина свои,он никогда не работал),а за то,что пытается намекнуть некоему "товарищу" из одной южной сраны,что не мешало бы и расплатиться!Мотя предлагает еще скинуться с терпеливого народа России для некой "Боливарианской республики"!!!якобы строящий некий "социализм"!!!Мотя,сколько твоих сограждан смогут указать на глобусе.где находится эта Венесуэла(про Симона Боливара спрашивать бесполезно,статистическая погрешность стремится к нулю)?В стране десятки миллионов нищих.бездомных.больных.недоедающих.а ты предлагаешь снять последние штаны и помочь!Да если бы СССР(и нынешняя РФ)не "помогали всему миру.то может быть бы давно в этой стране и был бы построен так любимый тобой коммунизм?!Или по крайней мере любой гражданин был бы долларовым миллионером(так тобой нелюбимыми),как в Эмиратах или Саудитах?!
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(без названия)
киргуду написал 25.11.2018 13:15
а кто такой путин?.....чего он президент?.....если лают что президент рф,то что он сделал хотя бы одно событие хорошее для всей 140 млн страны а не для5 -10 млн чел?....вот допустим Брежнев Л И каждый год к новогодним праздникам шла всеросийская скидка(правда небольшая 5-10-15рб)на мебель,ковры,одежду и пр и пр......а этот бандит только грабит,грабит,грабит .....
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Мусорам смерть
Смерть мусорам написал 25.11.2018 13:02
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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