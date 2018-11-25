Национальный Лидер не желает карать растратчиков и мошенников

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий расширить перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены при условии возмещения ущерба. Как говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в базе данных Госдумы, речь идет о преступлениях небольшой тяжести, связанных с мошенничеством, плагиатом, растратой, нарушением изобретательских и патентных прав.

Законопроект также предлагает освобождать от уголовной ответственности виновных в невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и "иных выплат", если лицо впервые совершило такое преступление и в полном объеме погасило задолженность и выплатило соответствующую компенсацию.

Кроме того, президент предложил распространить запрет на заключение под стражу во время расследования по делу на подозреваемых или обвиняемых в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Путинский законопроект также предлагает запретить при следственных действиях по уголовным преступлениям в сфере предпринимательства необоснованные меры, способные привести к приостановке законной деятельности юрлиц. В частности это касается изъятия электронных носителей информации, за исключением оговоренных в документе случаев.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на "дальнейшее формирование в стране благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования". Правительство РФ и Верховный суд уже поддержали законопроект.

"Ведомости" напоминиают, что сейчас от уголовной ответственности после возмещения ущерба освобождаются лица, совершившие преступления, предусмотренные, например, ч. 1 ст. 171 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации), ч. 1 ст. 191 (незаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом), ч. 1 ст. 185.3 (манипулирование рынком). Это касается только лиц, впервые совершивших преступление.

От редакции: Классовое правосудие в нашей стране-мутанте давно торжествует - правда, стоит признать и что в социалистической стране правосудие было классовым, то есть вершилось от имени и на благо рабочего класса, правящего посредством своей партии. Однако при капитализме классовое правосудие - это последовательные послабления не просто буржуазии (которые хоть и не закреплены законодательно, но существуют: тот же самый залог и есть классовый "ценз", позволяющий буржуазии получать досудебные привилегии и скрываться от следствия), это и беспокойство за союзников буржуазии, это тоже составляющая внутренней политики. Путин, как вождь буржуазии и рулевой реформ - всегда шагает впереди процесса перерождения общества из социалистического в капиталистическое, процесса длительного и губительного для страны (но сейчас не об этом).

Внесённый им очередной подарок преступникам - есть вполне и моральное, назидательное действие, воспитывающее общество в духе уважения к тем, кто и после контрреволюции 1991-го года мошенничал, приватизируя социалистическую собственность. Просто мошенники и растратчики, плагиаторы (а это и самим думакам подарок, чтоб закон принимали охотнее) - не враги правящему классу, а его подпорки. "Политических" буржуазная Фемида будет карать показательно жестоко, а тихих союзников буржуев, мошенников и растратчиков, - миловать. И это принципиальная реформа, как и пенсионная - не судить, не держать в тюрьме и не пытаться мошенников и растратчиков перевоспитывать трудом в колониях. Классовая ненависть буржуазии к ГУЛАГу как к венцу наказуемости её убеждений и вредительств, как к механизму перевоспитания социалистическим трудом - есть её исторический порок, её вечный страх возмездия за приватизацию и прочие преступления совершённые ею у власти. Поэтому она и готова заране миловать себя же - просто как бы на прежнем витке, на этапе первоначального накопления капитала преступным путём.

"Всё Путём" - как говорится. Что ни реформа - то очередное путинское классовое откровение! С самозанятых драть три шкуры, пенсионеров фактически лишить пенсий - зато с этого мелкого ворья снять не просто ответственность, а тот самый страх возмездия. Да воруйте на здоровье, дорогие россияне! Страну и так разворовывают по частям - газ и нефть уже тут не народные давно, земли Китаю и Японии отходят в Сибири и на Дальнем Востоке, так что за мелочь-то судить коллег? Некогда... Скоро же кончится эта лафа...

Д.Ч.