ФСИН позаботилась о камерах для себе подобных в колониях строгого режима

В колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен дефицит мест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры «по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима».

Ранее 14 ноября заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Он предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.

По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных, они содержатся в 707 исправительных колониях.

Не последним, но самым громким скандалом в ФСИН было дело его главы Реймера. "Нагрели" руки на электронных браслетах в 2015-м.

Как сообщалось тогда, сообщник Реймера Мартынов возглавлял научно-производственную фирму "Мета", которая является одним из разработчиков электронных браслетов. Мартынову, как и другим фигурантам, было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Фигуранты дела были задержаны в конце марта. Обвинения были предъявлены, помимо Мартынова, бывшим директору ФСИН генерал-полковнику Александру Реймеру, его заместителю по тыловым вопросам генерал-майору Николаю Криволапову, руководителю ведомственного ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС) Виктору Определенову. Трое из них были взяты под стражу и помещены в СИЗО, а Криволапова оставили под домашним арестом.

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