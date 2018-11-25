ФСИН позаботилась о камерах для себе подобных в колониях строгого режима

В колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен дефицит мест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры «по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима».
Ранее 14 ноября заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Он предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.
По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных, они содержатся в 707 исправительных колониях.
Не последним, но самым громким скандалом в ФСИН было дело его главы Реймера. "Нагрели" руки на электронных браслетах в 2015-м.
Как сообщалось тогда, сообщник Реймера Мартынов возглавлял научно-производственную фирму "Мета", которая является одним из разработчиков электронных браслетов. Мартынову, как и другим фигурантам, было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Фигуранты дела были задержаны в конце марта. Обвинения были предъявлены, помимо Мартынова, бывшим директору ФСИН генерал-полковнику Александру Реймеру, его заместителю по тыловым вопросам генерал-майору Николаю Криволапову, руководителю ведомственного ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС) Виктору Определенову. Трое из них были взяты под стражу и помещены в СИЗО, а Криволапова оставили под домашним арестом.
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Вега написал 25.11.2018 17:48
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
стоик1327 написал 25.11.2018 17:27