В Киеве неонацисты продолжают декоммунизацию - добрались до университета

На здании Киевского университета до недавнего времени висел бюст Владимира Затонского. Будущий революционер учился здесь на физико-математическом факультете, и его дважды исключали за участие в студенческих беспорядках, высылая в родное село. Однако, большевистский бунтарь был талантливым химиком - протекция известных ученых Александра Сперанского и Сергея Реформатского позволила ему вернуться к учебе.
Позднее, будучи наркомом образования республики, Затонский много сделал для развития украинской науки и был избран действительным членом Академии Наук УССР.
На днях барельеф уничтожили неонацисты из С14 - по прямому доносу Радио "Свобода". Это медиа, существующее на деньги правительства США, не первый раз сотрудничает с ультраправыми - после аналогичного доноса патриотических журналистов они устроили линчевание бразильца Лусварги.
Вот так украшают истинные патриоты рассадник опасных для их существования знаний...
На фото ниже: комиссар Затонский собирается застрелить украинского мальчика за вышиванку.
Виктор Николаевичъ написал 25.11.2018 18:15
Карлик вова таксовал бы, карлик дима был дворником, чубайс выращивал цветы, китаец серее углы искал женьшень, ара лавров служил лошадью в зоопарке и так далее.
Опаньки написал 25.11.2018 17:53
вега написал 25.11.2018 17:47
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
ужоссср! написал 25.11.2018 17:43
Отчего барановские "коммунисты" так трепетны к памяти о врагах народа, которых истинные коммунисты расстреляли??? Не за пиндосские ли денежки стараетесь?
добрый советник написал 25.11.2018 17:37
а взглянешь на такого - и начинаешь понимать почему сняли доску с его рожжей
стоик1328 написал 25.11.2018 17:30