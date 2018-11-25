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Московский листок

В Киеве неонацисты продолжают декоммунизацию - добрались до университета

Опубликовано 25.11.2018 автором К.Ерманич в разделе комментариев 6

украина декоммунизация
В Киеве неонацисты продолжают декоммунизацию - добрались до университета

На здании Киевского университета до недавнего времени висел бюст Владимира Затонского. Будущий революционер учился здесь на физико-математическом факультете, и его дважды исключали за участие в студенческих беспорядках, высылая в родное село. Однако, большевистский бунтарь был талантливым химиком - протекция известных ученых Александра Сперанского и Сергея Реформатского позволила ему вернуться к учебе. 

Позднее, будучи наркомом образования республики, Затонский много сделал для развития украинской науки и был избран действительным членом Академии Наук УССР. 

На днях барельеф уничтожили неонацисты из С14 - по прямому доносу Радио "Свобода". Это медиа, существующее на деньги правительства США, не первый раз сотрудничает с ультраправыми - после аналогичного доноса патриотических журналистов они устроили линчевание бразильца Лусварги. 

Вот так украшают истинные патриоты рассадник опасных для их существования знаний...

На фото ниже: комиссар Затонский собирается застрелить украинского мальчика за вышиванку.



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Всего комментариев к статье: 6
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Хорошо бы и у нас декомунизацию провести
Виктор Николаевичъ написал 25.11.2018 18:15
Ведь большинство упырей мы никогда бы не узнали.
Карлик вова таксовал бы, карлик дима был дворником, чубайс выращивал цветы, китаец серее углы искал женьшень, ара лавров служил лошадью в зоопарке и так далее.
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(без названия)
Опаньки написал 25.11.2018 17:53
В Москве Путифашисты продолжили социальный геноцид российского народа!
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опг фсб
вега написал 25.11.2018 17:47
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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(без названия)
ужоссср! написал 25.11.2018 17:43
Затонский - враг народа! 3 ноября 1937 года Владимир Петрович Затонский был арестован, а 29 июля 1938 года приговорен к смертной казни. В тот же день расстрелян как враг народа.
Отчего барановские "коммунисты" так трепетны к памяти о врагах народа, которых истинные коммунисты расстреляли??? Не за пиндосские ли денежки стараетесь?
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(без названия)
добрый советник написал 25.11.2018 17:37
лучше бы фотографию омерзительного жжида с ружжом не показывали бы
а взглянешь на такого - и начинаешь понимать почему сняли доску с его рожжей
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(без названия)
стоик1328 написал 25.11.2018 17:30
Возмущение вызывает, что Тот был сионистом, а рабы не оценили его просветительство?
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