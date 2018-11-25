На здании Киевского университета до недавнего времени висел бюст Владимира Затонского. Будущий революционер учился здесь на физико-математическом факультете, и его дважды исключали за участие в студенческих беспорядках, высылая в родное село. Однако, большевистский бунтарь был талантливым химиком - протекция известных ученых Александра Сперанского и Сергея Реформатского позволила ему вернуться к учебе.

Позднее, будучи наркомом образования республики, Затонский много сделал для развития украинской науки и был избран действительным членом Академии Наук УССР.

На днях барельеф уничтожили неонацисты из С14 - по прямому доносу Радио "Свобода". Это медиа, существующее на деньги правительства США, не первый раз сотрудничает с ультраправыми - после аналогичного доноса патриотических журналистов они устроили линчевание бразильца Лусварги.

Вот так украшают истинные патриоты рассадник опасных для их существования знаний...

На фото ниже: комиссар Затонский собирается застрелить украинского мальчика за вышиванку.