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Московский листок

По артиллерии обстреливавших Алеппо исламистов нанесён удар ВКС

Опубликовано 25.11.2018 в разделе комментариев 0

сирия исламизм вкс
По артиллерии обстреливавших Алеппо исламистов нанесён удар ВКС

Российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, которая в субботу обстреляла Алеппо боеприпасами с химическом оружием, заявили в Минобороны. Российская авиация нанесла удар по артиллерии боевиков, которая накануне, 24 ноября, вела обстрел «мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами». «В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены», — сказал представитель военного ведомства. 

Артиллерия боевиков была обнаружена российскими разведчиками в демилитаризованной зоне провинции Идлиб, были «выявлены признаки подготовки к их повторному применению», добавил Конашенков. Он подчеркнул, что Россия заранее предупредила Турцию: до удара самолетов РФ по террористам «турецкая сторона была предупреждена заранее по горячей линии связи». 

Как сообщало ранее сирийское госагентство SANA, в результате обстрела района аль-Халидия и улицы Нил в Алеппо пострадали 107 человек. По сведениям сирийского Минздрава, боевиками, «вероятно, использовался хлорный газ». Люди страдали от удушья. Степень сложности их ранений оценили как легкие и средние. После заявления об обстреле Алеппо боеприпасами с химическим оружием в город прибыли российские военные химики. Конашенков также говорил, что, предварительно, выяснилось, что город был обстрелян боеприпасами с хлором.

Напомним, 12 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что РФ не смогла гарантировать неприменение Сирией химического оружия.

По ее словам, РФ выступала гарантом того, что химоружие не будет использовано в Сирии. "Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на 6 различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада", — сказала она журналистам на брифинге.

Сандерс отметила, что Россия проявила себя "с плохой стороны", но выразила надежду, что это поведение изменится.  

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