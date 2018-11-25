У "лунного незнайки" Рогозина в Роскосмосе воруют миллиардами

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил о больших проблемах в государственной корпорации «Роскосмос», которые связаны с нерациональными тратами выделенных ей средств.

По его словам, «омертвело» очень много средств, поступивших на баланс «Роскосмоса». «На счетах они (средства. — РБК) не использованы месяцами. Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы», — подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения денег. «Роскосмос» у нас попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений. Это удивительно», — подытожил глава Счетной палаты.

22 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что производственное оборудование предприятий госкорпорации устарело. «Несмотря на то что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», — сказал он.

От редакции: Ненависть системного либерала Кудрина к госкорпорациям как таковым - мы конечно же учитываем. Однако сколь бы ни была эта критика идейно "подшита", факты остаются фактами. И журналист по образованию и националист по убеждениям Рогозин во главе того, что осталось от Советского космоса - это позор безусловный. И где нет идейной мотивации труда (а без идеи построения коммунизма на Земле теряется всякий смысл освоения космоса) - там конечно же начинают расхищать всё то, что накапливали советские поколения трудящихся и учёных... Вступив на порочный и позорный путь отрицания полёта и высадки астронавтов на Луну, Рогозин показал подлинный уровень образования и компетентности - не только свой, но и всей госкорпорации, в которой коррупция давно свила уютное гнёздышко и срасталась порой со шпионажем. Пока вокруг воруют - а Рогозину не привыкать, ведь и при строительстве "Восточного" было украдено десять миллиардов рублей (!!!), - путриоту не приходит ничего лучше в щекастую голову, как подвергать сомнению то, что достоверно известно всему миру, имеет массу материальных доказательств, и у специалистов (они, советские учёные ИКИ РАН, картографы, геоморфологи и химики, работавшие с добытым впервые именно астронавтами лунным грунтом - живы, их много, они готовы государственным неучам всё подробно рассказать) не вызывает сомнений.

Ну, давайте тогда и полёт Гагарина подвергнем сомнению! А что? Летала в космос пустая ракета, а Гагарина просто подвезли к месту приземления летательного аппарата-капсулы, подсадили в неё и стали снимать в кино, а остальное было инсценировкой! Какие имеются доказательства, кроме радиоэфира и остатков "Востока-1", наличие в котором живого космонавта в момент полёта теперь проверить невозможно? Однако же почему-то в США ни у кого из специалистов такая бредовая идея в голове не свила гнёздышка... Кстати, модная тема "небывальщины на Луне" самими же США, голливудцами была давным-давно, в 1980-х измусолена в фильме "Козерог-1" - но что годится для остросюжетного кино, для книг и уж для главы Роскосмоса как-то стыдновато. Повторяю: невежество Рогозина и коррупция в Роскосмосе это близнецы-братья. Существующая лишь для космического челночничества и пиара (Путин же обещал в 2019-м полёт на Марс) эта громадная-затратная структура давно уже, как моральный остаток СССР, стала лишь дойной коровой для прохиндеев. А! Ещё батюшки очень хорошо тут прирабатывают, брызгая святой водицей на ракеты. Какие-то гламурные чувихи в скафандры для показухи залезают (на фото). Чем они там заняты? Да ничем! Они заняты важнейшим патриотическим делом на фронтах пиара - они "сублимаются" в том, что США на Луне были и готовы в 2030-х там оказаться. Неплохие темпы "догнать и перегнать"! Вы бы сами куда-нибудь кроме Куршевелей слетали, путриоты!.. Тогда и сомнений в чужих достижениях не возникало бы.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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