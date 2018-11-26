Режим тотального беспартийного фашизма

Наткнулся на характерный материал.

Что есть партия?

Это сообщество людей, объединённых общим интересом. Да, у членов партии этот интерес политический, тем не менее, это чисто их интерес, и остальные граждане государства за деятельность по удовлетворению этого интереса не могут отвечать. Скажем, Иванов хочет удовлетворить свой интерес к путешествиям и съездить в Париж, а Петров, которому этот Париж и даром не требуется, должен за это заплатить? Это как понять? Хочется Иванову в Париж, так пусть за свой счёт туда и едет!

Скажем, на стадионе, все удовлетворяют интерес к футболу, но одни это делают за свой счёт – купив билет. Это члены партии болельщиков. А другие – за счёт других граждан, за счёт бюджета. Это, скажем, полицейские. И по этой причине – причине нахождения на стадионе за счёт бюджета, - полицейские не члены партии болельщиков, даже если и болеют за какую-то команду. Подчеркну, по этой причине никто не называет полицейских болельщиками, разве только в случае, когда они лично купят билет и придут на матч – удовлетворят свой интерес за собственные деньги.

Так же раньше было и с партиями. Я помню, как в ходе развала СССР множество паразитов-перестройщиков искали «деньги партии», и посему вскрыли все данные о финансах КПСС. И оказалось, что КПСС никогда ни копейки не брала у народа – все её финансы были «белыми» и были либо членскими взносами, либо прибылью от деятельности партийных издательств.

Но это же естественно! К примеру, какой-то паразит с целью грабежа России запишется в партию «Единая Россия», а я, ненавидящий этих паразитов, должен ему за это платить?

Так вот, РБК опубликовало табличку финансовых источников всех «парламентских» «партий» в Рашке. https://zen.yandex.ru/media/crafty_tatarin/oppoziciia-zavisimaia-ot-kremlia-97-biudjeta-ldpr-formiruetsia-za-schet-kazny-teper-vse-stalo-poniatnee--5bde2e4cef999000aa356398?&from=feed. И теперь так и надо писать – не партии, а «партии», - в кавычках.

Ещё в 2005 году «Единая Россия», как и полагается партии, кормилась за счёт взносов, вернее, за счёт каких-то не бюджетных источников. Скорее всего, власть заставляла каких-то бизнесменов содержать аппарат этой «партии» и оплачивать иные её расходы. И из бюджета Рашки паразиты «Единой России» получали всего 1% от своего бюджета.

Вождь КПРФ «со товарищи», в плане кормления из бюджета жил лучше всех, но в 2005 году получал из Кремля всего 6% бюджета КПРФ. Партия главного клоуна Рашки получала от Кремля даже меньше Зюганова – всего 4% от бюджета ЛДПР. А Миронов вообще питался подножным кормом – за предательство интересов народа не получил из бюджета ни копейки.

То есть в 2005 году «парламентские партии» были ещё так-сяк похожи на партии. Но уже к 2017 году:

- «Единая Россия», и без того раздувшаяся от денег, за холуйство перед фашистами Кремля получала из бюджета Рашки 80% от своего бюджета;

- КПРФ за предательство интересов народа получила из Кремля 80% от своего бюджета;

- «Справедливая Россия» подтянула штаны - за предательство интересов народа получила из Кремля 75% от своего бюджета;

- шустрее всех оказался главный клоун Рашки, получающий из Кремля 97% бюджета ЛДПР!

Блин! Да какие же это партии?? Это же чиновники госаппарата Рашки, получающие жалование из денег, которые Кремль сдирает со всех граждан России!

Дело даже не в том, что вся «оппозиция» находится на содержании Кремля и поэтому не является оппозицией, а дело в том, что фашисты Кремля довели дело с партиями вообще «до ручки». В Рашке теперь вообще нет того, что называется «политическая партия», а есть нанятые Кремлём чиновники, из толпы которых одни чиновники делаю вид, что они партия фашистов Кремля, а другие чиновники делают вид, что они являются оппозицией Кремлю.

То есть в парламенте Рашки нет ни одной организации, включая «правящую» «партию» самих фашистов, которую можно было бы назвать партией. Есть единый монолитный блок преступной фашистской организации, причём, неясной структуры. Не понятно, кто там реально имеет власть.

И это принципиально.

Скажем, в Италии была реальная фашистская партия, её реальный Совет, и именно Большой фашистский совет и сверг своего вождя Муссолини, когда политика Муссолини потерпела полный провал.

А в Рашке некому менять провалившихся политиков – нет даже правящей партии. Даже правящей!

Хотелось бы Рашку с этим поздравить, да как-то не получается.