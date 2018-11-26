Морской бой с Украиной может закончиться Крымской войной

Ситуация с рейдом украинских посудин через Керченский пролив - это какое-то дежа-вю полуторавековой давности, перед началом Крымской войны, которая, как известно, была репетицией мировых войн ХХ столетия.

Детали этой провокации обсуждать смысла нет - они всем известны. Действия российских ВМФ, судя по всему, были оптимальными - довольно долго пытались воспрепятствовать проходу военных кораблей в Азовское море, что на сегодня запрещено, без стрельбы. Потом все же открыли огонь, но не потопили корабли и никого не убили, а просто захватили.

Скажем, Турция или Израиль в подобных ситуациях действуют куда более жестко.

В принципе, особо жалеть было некого - нет больше никакого "братского народа", и симпатий на Украине гуманность по отношению к украинским воякам не принесет. Думаю, окажись в подобной ситуации на Украине российские моряки, сейчас бы уже шли похоронки. И гуманное отношение к украинским военным во время Крымской операции, главным оружием в которой была сцаная тряпка, навряд ли сегодня идет в плюс России и россиянам в украинском общественном мнении - скорее наоборот. И Донбасс показал, что украинское общество готово проявлять потрясающую жестокость и даже бесчеловечность к тем, кого еще вчера считало своими - или делало вид, что считало.

Собственно, сам факт, что верховный главнокомандующий (а нет сомнений, что рейд был согласован с Порошенко) послал своих солдат на верный убой, говорит о многом. Каковы были шансы украинских моряков выйти из этого дела живыми, если бы им противостояли не "клятые москали", а такие же, как они сами? Думаю, и похоронки были уже заранее заготовлены.

Но в глазах нынешней Украины то, что моряки все живы - это лишь показатель слабости и мягкотелости русских. Сужу по откликам на украиномовном секторе Фейсбука. Там спокойно обсуждают, что моряков можно и нужно было принести в жертву ради того, чтобы дать НАТО и прежде всего США повод вмешаться в конфликт. Более того, это рассматривается как плюс Порошенко в предстоящей президентской кампании.

Кстати, вопрос с США был явно согласован, иначе случайно ли в Средиземное море через Гибралтар вчера вошли три больших десантных корабля с 2 тысячами морских пехотинцев на борту. Для крымской войны маловато, конечно, но вопрос в другом - за пять минут такое не делается, это надо готовить. Значит, готовили, планировали.

***

Почему Крымскую войну все же не считают мировой? Вроде бы и число стран-участниц было подходящее, и военные действия велись от Черного моря до Камчатки и Курил.

Ответ простой - все скопом били одного, Россию. Коалиций было не две, противостоящих друг другу, а одна мощная европейская коалиция пыталась уничтожить одну страну. Не получилось тогда, как не получилось и во время Корейской войны, через 100 лет, и 50 ядерных ударов по объектам СССР так и остались на бумаге, в планах Пентагона.

Потом такая тактика - "все на одного" - применялась довольно часто, в Югославии и Ираке, Афганистане и Ливии. Но Россия в принципе другого масштаба противник, и если нет внутри червоточины, то вполне способна противостоять и всему остальному миру. Но, похоже, червоточина есть - и это не оппозиция, это там в кремле и вокруг кремля. Возможно, расчет именно на это, на то, что в случае внутреннего конфликта в российских элитах, достаточно будет и батальонных групп по границам РФ, как это было во время интервенции 1918 года, когда 14 иностранных держав поддержали белое движение.

История любит повторяться - времена разные, а география, мотивы и участники одни и те же.

Анатолий Баранов