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Московский листок

Мертвечинкой из Кремля пахнуло

Опубликовано 26.11.2018 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Мертвечинкой из Кремля пахнуло

Стоило 22 ноября двум Ми-17 подняться из Кремля (с тремя охранниками ФСО на спасательной сетке на тросе) и покружиться над Москвою, как Ю-тьюб взорвался от потока откровенной шизы. 

Одно существо, произведшее себя в главы Академии естественных наук, бредило о том, что это (на тросе и в сетке!) эвакуируют из Кремля участников неудачного госпререворота. Чуть ли не Золотова на веревочке вывозили. Другое существо (некая астрологиня, кажись) заявила, что это – репетиция военного переворота по смещению Путина. В общем, подобной шизы сейчас – пруд пруди. Шиза получила легкий доступ к созданию и размещению видео. 

Разбирать оные бредни смешно. Если это была попытка госпереворота, то почему Золотова волокли на веревочке, а не в кабине вертолета вывозили? Почему вертолет не принудили к посадке? Кстати, государственные перевороты не репетируют – их делают, причем быстро. Иначе замысел «спалится». Ни один вертолет не может сесть на территории Кремля без разрешения Федеральной службы охраны (ФСО, бывшее 9-е управление КГБ). И если аппараты свободное садятся в Кремле и оттуда взлетают, то руководство ФСО, выходит – в числе заговорщиков. Тогда что мешает ему сразу арестовать и изолировать Путина (или тех, кого за него выдают), не занимаясь растягиванием резины? 

В общем, шиза косила ряды общественности. 

Вертолеты над Кремлем

Однако нечто в воздухе действительно сгущается. Из Кремля пахнуло мертвечинкой (хотя ВВП в Кремле бывает крайне редко). Имею в виду Кремль как высший эшелон власти. 

Умер начальник ГРУ

Первое: в РФ идет сгущение маниакально-депрессивной атмосферы. Депрессия с помощью СМИ и действий/заявлений чиновников/депутатов нагнетается самая черная, беспросветная. Каждый день следует что-то мрачное, насчет налогов и поборов. Кажется, делается все, чтобы озлобить низы и выставить ВВП стрелочником, козлом отпущения, обрушить его рейтинг. 

Совпадение? Не думаю. Отчетливо вижу игру части «элиты» против Путина. Его просто выживают из власти. 

Второе: идет самый страшный для «илитки» процесс – снижение цен на нефть. Как там ни химичь с бюджетом, а реально доходы мародерской «знати» падают. Причем валютные доходы!

Смерть шефа ГРУ Коробова и компромат на Брилева совпадение?

Третье: в РФ верхи готовятся к переделу власти-собственности после ухода ВВП со сцены, срочного или досрочного. Что для них пять лет? Да ничего! А тут и новый расклад сил надо формировать, и с Западом замиряться – ибо жить стало неудобно, невыносимо. 

Четвертое. 2019 станет действительно беспросветным – одни кризис, поборы и нищета на повестке. Никаких тебе олимпиад и мундиалей. Сообщения о фальшивых «победах» в Сирии никого не волнуют. Бесконечная Украина на шоу Соловьева-Шапиро – тоже. Зато новостей о конфузах и провалах – все больше. На пропагандонов жалко глядеть: тужатся из последних сил. То Украина у них в ярости от Путина, одетого с иголочки. То ВВП произнес «суровый приговор наглому Порошенко» - а всего лишь заявил о том, что Вальцман не может выполнить минских соглашений. В общем, приходится выдувать из мухи слона, но производит сие все более жалкое впечатление. 

И одно верно: смены власти и перевороты рождаются в верхах. Что-то все-таки будет. Уж больное черные тучи сгущаются.



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