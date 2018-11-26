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Московский листок

Пограничников, которые задержали суда ВМС Украины, необходимо наказать!

Опубликовано 26.11.2018 автором Андрей Марковцев в разделе комментариев 1

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Пограничников, которые задержали суда ВМС Украины, необходимо наказать!

В понедельник утром по всем, пока еще не заблокированным, социальным сетям страны разлетелось видео, как суда ВМС Украины героически были задержаны нашими пограничниками. Видно они представляли такую опасность, что даже было время снять все на мобильный телефон, так как это оперативной съемкой назвать нельзя, а если она такой является, то почему оперативные материалы, так оперативно распространяются по социальным сетям - большой вопрос. Не вызовет никакого удивления, если после этого задержания кто-то получит звезду героя России, ведь Украина сегодня - это самый главный враг России. Об этом нам не дают забыть, во всех, так называемых, аналитических программах, это обсуждается постоянно.

Однако в данной ситуации надо учесть один момент, а именно почему нарушен приказ о запрете использования военнослужащими мобильных телефонов. Нет, какие то телефоны использовать можно, но точно не те, которые имеют доступ в интернет, доступ к системе GPS и те телефоны, которые могут снимать видео с разрешением 4К. Потому как, через эти телефоны, враг из агресивного блока НАТО способен получить доступ к нашим секретным данным. Оператор демонстративно нарушил приказ по безопасности. В очередной раз убеждаешься в в мудрости китайской идиомы: 邯郸学步 ( в погоне за показным утратить суть). Как только появилась красивая картинка, сразу мозг военнослужащего забыл о наличии приказа и начал снимать видео. Наверное корабль еще не пришел к причалу, видео уже было отправлено друзьям и друзям друзей, чтобы набрать побольше лайков. Кто-то скажет, что министесрство обороны и пограничная служба - две совершенно разные организации, но разве служба у пограничников не настолько серьезна, что им дозволено использовать мобильные телефоны.

Военная служба во всем мире – это самая почетная профессия, где ты должен четко знать свои обязанности и быть способным исполнять приказы и распоряжения - ошибки здесь недопустимы! Одна незначительная деталь, порой случайно снятое видео способны испортить или свести на нет хорошо продуманныя мероприятия.

Пересматривая видео, вспоминаются слова Александра Покровского: «Офицера можно лишить очередного воинского звания или должности, или обещанной награды, чтоб он лучше служил. Или можно не лишать его этого звания, а просто задержать его на время, на какой-то срок – лучше на неопределенный, – чтоб он все время чувствовал. Офицера можно не отпускать в академию или на офицерские курсы; или отпустить его, но в последний день, и он туда опоздает, – и все это для того, чтобы он ощутил, чтоб он понял, чтоб дошло до него, что не все так просто».



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Чукча написал 26.11.2018 10:23
Фермер, надевший на корову навигатор получает реальный срок. А командир, разрешающий своим подчиненным раскрывать противнику свои координаты- вроде как прохожий. А где ФСБ?
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