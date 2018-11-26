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Московский листок

Украина вводит военное положение

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 3

Украина вводит военное положение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение о введении военного положения на Украине на 60 суток. Это решение теперь должна утвердить Верховная рада, пишет РИА Новости. Решение поддержал Порошенко.

"Предложить президенту Украины ввести военное положение на Украине сроком на 60 суток, прошу поддержать предложение" — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании совета.

После этого СНБО проголосовал за принятие этого решения. 

***

Ну вот уже и первые бонусы за провокацию в Керченском проливе - Порошенко может перенести выборы с марта на более удобный срок. Либо, пользуясь ограничениями военного положения, скомкать агитацию своих оппонентов до 1 месяца.

Есть и более отдаленные последствия - например, возможная материально-техническая помощь стран НАТО. Украинские генералы все сплошь толстые, дородные - им питаться нужно усиленно.

Появилась и стратегическая цель - усиление флотской группировки ВМСУ в акватории Азовского моря, создание препятствий судоходству и рыболовству в беспокоящем режиме.

В общем, сплошная радость...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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простите нас, украинцы!
Антон написал 26.11.2018 11:51
Мы ничего не можем поделать.
Протестовать очень страшно, до жути - еще деды наши были на века напуганы. Да и бесполезно. Не хозяева мы на своей бывшей земле. Детям нашим головы отрезают, живым, а мы парализованы страхом.
Простите, если сможете.
Я лично только и могу обещать, если пошлют на Хозяева в бой с Украинцами, то сначала Ашота застрелю, а потом сдамся на ваш, украинский, суд.
Судите по совести, а у нас это и слово под запретом.
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(без названия)
кто написал 26.11.2018 11:42
А лучше бы вообще отменил выборы.чтоб не пришли к власти предатели типа рабиновича или тумашенко.
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(без названия)
стоик1335 написал 26.11.2018 11:41
Очередное преступление СИОНИСТА-преступника Порошенко против славян при активном участии сортирного Карлика?
.
московские сионисты обязательно поддержать киевских сионистов в разжигании вражды между славянами?
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