Украина вводит военное положение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение о введении военного положения на Украине на 60 суток. Это решение теперь должна утвердить Верховная рада, пишет РИА Новости. Решение поддержал Порошенко.

"Предложить президенту Украины ввести военное положение на Украине сроком на 60 суток, прошу поддержать предложение" — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании совета.

После этого СНБО проголосовал за принятие этого решения.

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Ну вот уже и первые бонусы за провокацию в Керченском проливе - Порошенко может перенести выборы с марта на более удобный срок. Либо, пользуясь ограничениями военного положения, скомкать агитацию своих оппонентов до 1 месяца.

Есть и более отдаленные последствия - например, возможная материально-техническая помощь стран НАТО. Украинские генералы все сплошь толстые, дородные - им питаться нужно усиленно.

Появилась и стратегическая цель - усиление флотской группировки ВМСУ в акватории Азовского моря, создание препятствий судоходству и рыболовству в беспокоящем режиме.

В общем, сплошная радость...

А.Б.