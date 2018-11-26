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Московский листок

США встретили американцев-мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 2

сша мексика миграция трампнаш
США встретили американцев-мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями

Первые группы мигрантов из Центральной Америки прорвались к мексикано-американской границе, сообщает Fox News. В качестве ответной меры пограничная служба США запретила движение автомобилей и пешеходов на участке Сан-Исидро, к северу от которого находится калифорнийский Сан-Диего. 

По данным ТАСС, которое ссылается на АР, инцидент произошел неподалеку от пограничного перехода между мексиканским штатом Тихуана и американским штатом Калифорния. Мигранты пытались пересечь пункт пропуска, держа в руках флаги США и Гондураса, также они скандировали, что не являются преступниками. 

Как сообщила газета Milenio, массовой попытке нелегально пересечь границу предшествовал мирный марш с участием примерно 5 тысяч мигрантов. Часть из них позднее прорвала оцепление, организованное сотрудниками Федеральной полиции, и бросилась к границе. Сотрудники силовых ведомств США применили против них слезоточивый газ, несмотря на присутствие детей. Участниками стычки стали как минимум 500 нелегальных мигрантов. Телеканал Fox News отмечает, что правоохранители прибегли к такой мере после того, как мигранты стали стали кидать в них предметы, похожие на камни. 

"На границе США и Мексики в районе Тихуаны царит полный беспорядок... Американские военные останавливают резиновыми пулями пытавшихся прорваться через границу нелегалов", - говорится в сообщении информагентства Excelsior. Сообщается, что в результате обстрела несколько человек получили травмы. 

"Национальный институт миграции (Мексики) намерен депортировать тех, кто попытался насильно попасть в США. Те, кого нам удалось идентифицировать, будут депортированы, они нарушили мексиканский закон. Действовать мы будем жестко", - приводит Milenio заявление главы МВД Мексики Альфонсо Наваррете. 

Он уточнил, что раненых среди мигрантов нет. После попытки прорыва Таможенно-пограничная служба США закрыла крупный пограничный переход "Сан-Исидро" между городами Сан-Диего и Тихуана. При этом в распространенном в воскресенье заявлении министерства внутренних дел Мексики сообщается, что власти депортировали с 19 октября 11 тысяч нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. 

"Из этого количества... в свои страны были возвращены 1,9 тыс. участников караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые добровольно попросили Национальный институт миграции [Мексики] об этом", - указывается в документе. В нем также отмечается, что власти латиноамериканской страны подтверждают свое обязательство соблюдать права всех, кто находится на ее территории, вне зависимости от их миграционного статуса, и не будут разворачивать вооруженные силы, чтобы противодействовать этой проблеме. 

Тем не менее участки на границе, где произошли попытки прорыва, будут дополнительно укреплены. К настоящему времени участники неудавшегося прорыва вернулись в свои приюты в Тихуане. В связи с происходящим на границе в Белом доме заявили об отправке в район Сан-Исидро дополнительных сил, в том числе морских пехотинцев. Ранее власти Мексики заявляли о том, что договорились предоставить убежище мигрантам из Северной Америки до разрешения вопроса об их приеме в американских судах.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо, сообщает РИА "Новости". 

"Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединенные Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией", - написал Трамп в Twitter, комментируя обстановку вокруг каравана мигрантов из Центральной Америки у границ Мексики, которые хотят получить убежище в США. 

Президент напомнил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца. 

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "впускать" в США. Все останутся в Мексике", - пообещал президент. В настоящее время на границе США и Мексики собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.  

Материалы по теме:

Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

Компартия Мексики - о солидарности с караванами мигрантов 

О разрешении властей США стрелять по колоннам иммигрантов на границах. Заявление ВФП



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Витек написал 26.11.2018 13:00
Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. А Путин и ОПГ ФБС РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ФСБ РФ и президенту Путину необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
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(без названия)
Гибрид написал 26.11.2018 12:51
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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