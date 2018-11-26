США встретили американцев-мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями

Первые группы мигрантов из Центральной Америки прорвались к мексикано-американской границе, сообщает Fox News. В качестве ответной меры пограничная служба США запретила движение автомобилей и пешеходов на участке Сан-Исидро, к северу от которого находится калифорнийский Сан-Диего.

По данным ТАСС, которое ссылается на АР, инцидент произошел неподалеку от пограничного перехода между мексиканским штатом Тихуана и американским штатом Калифорния. Мигранты пытались пересечь пункт пропуска, держа в руках флаги США и Гондураса, также они скандировали, что не являются преступниками.

Как сообщила газета Milenio, массовой попытке нелегально пересечь границу предшествовал мирный марш с участием примерно 5 тысяч мигрантов. Часть из них позднее прорвала оцепление, организованное сотрудниками Федеральной полиции, и бросилась к границе. Сотрудники силовых ведомств США применили против них слезоточивый газ, несмотря на присутствие детей. Участниками стычки стали как минимум 500 нелегальных мигрантов. Телеканал Fox News отмечает, что правоохранители прибегли к такой мере после того, как мигранты стали стали кидать в них предметы, похожие на камни.

"На границе США и Мексики в районе Тихуаны царит полный беспорядок... Американские военные останавливают резиновыми пулями пытавшихся прорваться через границу нелегалов", - говорится в сообщении информагентства Excelsior. Сообщается, что в результате обстрела несколько человек получили травмы.

"Национальный институт миграции (Мексики) намерен депортировать тех, кто попытался насильно попасть в США. Те, кого нам удалось идентифицировать, будут депортированы, они нарушили мексиканский закон. Действовать мы будем жестко", - приводит Milenio заявление главы МВД Мексики Альфонсо Наваррете.

Он уточнил, что раненых среди мигрантов нет. После попытки прорыва Таможенно-пограничная служба США закрыла крупный пограничный переход "Сан-Исидро" между городами Сан-Диего и Тихуана. При этом в распространенном в воскресенье заявлении министерства внутренних дел Мексики сообщается, что власти депортировали с 19 октября 11 тысяч нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.

"Из этого количества... в свои страны были возвращены 1,9 тыс. участников караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые добровольно попросили Национальный институт миграции [Мексики] об этом", - указывается в документе. В нем также отмечается, что власти латиноамериканской страны подтверждают свое обязательство соблюдать права всех, кто находится на ее территории, вне зависимости от их миграционного статуса, и не будут разворачивать вооруженные силы, чтобы противодействовать этой проблеме.

Тем не менее участки на границе, где произошли попытки прорыва, будут дополнительно укреплены. К настоящему времени участники неудавшегося прорыва вернулись в свои приюты в Тихуане. В связи с происходящим на границе в Белом доме заявили об отправке в район Сан-Исидро дополнительных сил, в том числе морских пехотинцев. Ранее власти Мексики заявляли о том, что договорились предоставить убежище мигрантам из Северной Америки до разрешения вопроса об их приеме в американских судах.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо, сообщает РИА "Новости".

"Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединенные Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией", - написал Трамп в Twitter, комментируя обстановку вокруг каравана мигрантов из Центральной Америки у границ Мексики, которые хотят получить убежище в США.

Президент напомнил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "впускать" в США. Все останутся в Мексике", - пообещал президент. В настоящее время на границе США и Мексики собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

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