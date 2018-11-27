Фашизм-лайт, или "Осуждаете ли вы агрессию против..."

40 лет назад, в 1978 году, генерал Аугусто Пиночет, пятью годами ранее пришедший к власти в результате переворота и свержения законного президента, решил устроить для закрепления своей власти референдум. Как вы думаете, формулировался вопрос на референдуме? "Одобряете ли вы военный переворот и убийство президента Сальвадора Альенде?" Конечно, нет. "Поддерживаете ли вы военную хунту?" Нет, не так. А вот как: "Осуждаете ли вы агрессию против Чили?". И 75% избирателей, загипнотизированные такой "патриотической" постановкой вопроса (а возможно, и "дополнительно убеждённые" пятилетним террором против левой оппозиции), ответили, что осуждают "агрессию". То есть, по факту, поддерживают Пиночета. Хотя каждый четвёртый чилиец — а это в тех условиях совсем не так мало — всё же ответил, что да, "одобряет агрессию".

В наше время, в 2018 году, глава Украины Пётр Порошенко, пришедший к власти в результате переворота, случившегося пятью годами ранее, решил для закрепления своей власти ввести военное положение. А избирателям он, вместо нормальных выборов, адресует всё тот же классический демагогический вопрос фашистов всех стран и народов: "Осуждаете ли вы агрессию против своей страны?". Ну, кто же на такой лобовой вопрос решится ответить "нет, не осуждаю"? Едва ли "одобрит агрессию" больше населения, чем в Чили-1978. А больше ничего и не надо...

Пять лет назад, в конце 2013 года, автор этих строк едва ли не первым начал именовать собравшуюся на майдане подрасстрельную сволочь "майданаци". Кремлёвская пропаганда в то время подобных выражений стеснялась. И сейчас она их стесняется — ну, как же назвать партнёра Кремля, уважаемого Петра Алексеевича, "легитимного президента Украины"... фашистом? А потом — пожимать ему руку? Между тем, если режим Пиночета в СССР без колебаний называли фашистским (а он им и был), если ультраправые режимы Латинской Америки 70-х годов называли фашистскими (а они ими и были), то неужто режим Киева — какой-то другой? Конечно, нет, это типичный "банановый" режим латиноамериканского образца, управляемый из посольства одной великой страны. Хотя, разумеется, это "фашизм лайт". Вроде того фашизма, который был в фашистской Италии с 1922 по 1924 год — с легально действующей оппозицией (даже итальянские коммунисты кое-как, с полулегального положения, но продолжали действовать — примерно как сейчас компартия Симоненко). Но уже тогда вовсю орудовали фашистские погромщики, опиравшиеся на свою безнаказанность. Избивавшие и убивавшие тех, кто представлял угрозу для властей. То есть было ровно то, что мы видим и на Украине последние пять лет.

Даже после введения военного положения, рискну предположить, фашизм на Украине останется в стадии "лайт", хотя уже и вмонтирует в себя большее количество хардовых элементов.

Но ведь что такое фашизм? Фашизм — это та же самая диктатура буржуазии, что и при буржуазной демократии, но просто отбросившая все маски и условности этой самой демократии, обнажившая свой реальный лик. Именно этот процесс — отбрасывания всех и всяческих масок и условностей — мы и наблюдаем последние пять лет на Украине.

Кстати, последнее время и в России чиновников как прорвало на разнообразные скандальные заявления. То одна чиновница заявляет, что государство молодёжи ничего не должно, поскольку не просило родителей её рожать. То другой чиновник вдруг захлёбывается от ненависти к многодетным семьям. То третий депутат предлагает отменить пенсии и бесплатную медицину. То четвёртая чиновница говорит, что бедные должны жрать "макарошки" и не роптать... Эта волна цинизма, поднявшая после высочайшего решения лишить пенсий 10 миллионов человек — тоже из области того же самого "фашизма лайт". Так что Россия и Украина переживают, увы, родственные процессы, хотя и нетрудно понять, где болезнь зашла глубже.

Ну, а простых людей граждане миллиардеры раз за разом будут спрашивать, сурово насупив брови: "Осуждаете ли вы агрессию против (нужное вписать)?". Даже если никакой агрессии нет и в помине, как не было её против Чили в 1978 году... А если и нет — то разве её трудно организовать?..