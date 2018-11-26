Человек с ружьём пришёл к правительству Камчатки...

В правительстве Камчатки уволили сотрудницу, которая в комментарии к видео с пенсионером у административного здания предложила "чпокнуть" мужчину из дротика, "как животное".

Пенсионер с обрезом в руках пришел к зданию администрации на площади Ленина, 1 в Петропавловске-Камчатском 19 ноября. Он пытался проникнуть внутрь, но охрана вызвала Росгвардию, и ее бойцы задержали пожилого человека, сообщает ИА "Кам 24" 26 ноября. На допросе мужчина рассказал об опасениях, что его могут убить, и хотел найти прокурора, чтобы попросить у него защиты. В противном случае он грозился убить себя.

Правоохранители также выяснили, что пенсионер женат, у него трое сыновей и дочь, он имеет в собственности землю и дом. Ружье мужчина приобрел официально и зарегистрировал, в 2017 году разрешение на оружие было продлено. В марте 2018 года пожилой человек перенес инфаркт, после чего ему оформили третью группу инвалидности. После допроса пенсионера направили в психоневрологический диспансер для диагностики его состояния.

Между тем сотрудница правительства, наблюдавшая из окна, как мужчина с ружьем подходит к зданию, сопроводила запись комментариями, которые в итоге стоили ей должности. "Это только дротиком, как животное, чпок... Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове", - сказала женщина. Видеоролик разошелся по интернету, ИА "Кам 24" послало в правительство запрос о проведении служебной проверки.

От редакции: Инцидент сам по себе не особой какой-то важности, но диагностически, так сказать, показывает отношение чинуш и правительств к народу. И сложно предполагать, кого боялся человек с обрезом - самураев или собственных чинуш, которые гораздо хуже самураев стали... "Как животное" - это классовая позиция, конечно, это позиция всей власти. И проводя пенсионную реформу, и обкладывая это коллективное "животное" другими новыми поборами, как флажками, власть выражала именно такое отношение. Сейчас многие чинуши, вольно или невольно, проговариваются, как бы реагируя на сигналы сверху: да, этот народ надо "валить" дротиками, что с ним ещё делать?

Д.Ч.