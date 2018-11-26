Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Человек с ружьём пришёл к правительству Камчатки...

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 0

классоваяненависть камчатка

В правительстве Камчатки уволили сотрудницу, которая в комментарии к видео с пенсионером у административного здания предложила "чпокнуть" мужчину из дротика, "как животное". 

Пенсионер с обрезом в руках пришел к зданию администрации на площади Ленина, 1 в Петропавловске-Камчатском 19 ноября. Он пытался проникнуть внутрь, но охрана вызвала Росгвардию, и ее бойцы задержали пожилого человека, сообщает ИА "Кам 24" 26 ноября. На допросе мужчина рассказал об опасениях, что его могут убить, и хотел найти прокурора, чтобы попросить у него защиты. В противном случае он грозился убить себя. 

Правоохранители также выяснили, что пенсионер женат, у него трое сыновей и дочь, он имеет в собственности землю и дом. Ружье мужчина приобрел официально и зарегистрировал, в 2017 году разрешение на оружие было продлено. В марте 2018 года пожилой человек перенес инфаркт, после чего ему оформили третью группу инвалидности. После допроса пенсионера направили в психоневрологический диспансер для диагностики его состояния. 

Между тем сотрудница правительства, наблюдавшая из окна, как мужчина с ружьем подходит к зданию, сопроводила запись комментариями, которые в итоге стоили ей должности. "Это только дротиком, как животное, чпок... Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове", - сказала женщина. Видеоролик разошелся по интернету, ИА "Кам 24" послало в правительство запрос о проведении служебной проверки.

От редакции: Инцидент сам по себе не особой какой-то важности, но диагностически, так сказать, показывает отношение чинуш и правительств к народу. И сложно предполагать, кого боялся человек с обрезом - самураев или собственных чинуш, которые гораздо хуже самураев стали... "Как животное" - это классовая позиция, конечно, это позиция всей власти. И проводя пенсионную реформу, и обкладывая это коллективное "животное" другими новыми поборами, как флажками, власть выражала именно такое отношение. Сейчас многие чинуши, вольно или невольно, проговариваются, как бы реагируя на сигналы сверху: да, этот народ надо "валить" дротиками, что с ним ещё делать?

Д.Ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась
Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась
26.11.2018
Россия, которую мы... Без согласия и примирения
Россия, которую мы... Без согласия и примирения
26.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась (0)
В Риме скончался самый последний из поколения неореалистов, Бертолуччи (0)
Баррикады на Елисейских полях: Лиза Пескова в восхищении! (1)
Человек с ружьём пришёл к правительству Камчатки... (0)
США встретили американцев-мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями (2)
Украина вводит военное положение (6)
Пограничников, которые задержали суда ВМС Украины, необходимо наказать! (8)
Мертвечинкой из Кремля пахнуло (15)
Морской бой с Украиной может закончиться Крымской войной (52)
Режим тотального беспартийного фашизма (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К победе в морском сражении в Керченском проливе!
Максим Калашников Максим Калашников: СТРАШНАЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПРАВДЫ
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Ход конем
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Прелюдия новой Крымской войны
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss