Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Баррикады на Елисейских полях: Лиза Пескова в восхищении!

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 1

франция пролетариат бензин классоваяненависть рабочий класс
Баррикады на Елисейских полях: Лиза Пескова в восхищении!

Число пострадавших в ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже достигло 30 человек, сообщил представитель префектуры столичной полиции. По его сведениям, среди пострадавших шесть сотрудников правоохранительных органов, один из которых получил тяжелую травму. Ранее сообщалось о 24 пострадавших, передает ТАСС. 

Согласно обновленным данным, в Париже более 100 человек задержаны по подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях до поздней ночи в субботу. По информации префектуры полиции, в столице в манифестациях принимали участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. - на Елисейских полях. 

По свидетельству корреспондента агентства, в Париже наступило временное затишье, городские службы убирают остатки баррикад, сооруженных накануне манифестантами. Владельцы магазинов и многочисленных кафе, расположенных на главной авеню французской столицы, подсчитывают ущерб, нанесенный хулиганами. 

Как ранее сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в субботних манифестациях, прошедших по всей Франции, приняли участие более 100 тыс. человек. Всего на территории страны было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Активисты пригрозили продолжить свои акции и на будущей неделе. В связи с происходящими в стране событиями президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в "Твиттере" осудил насильственные действия манифестантов.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 цента, а на дизельное топливо - на 6,5 цента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Как заявил премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты. Из-за акции в Париже в субботу были закрыты девять станций метро, передает Le Monde. Нарушено движение около 40 автобусных линий, на крупных магистралях пробки. Протесты также привели к закрытию Эйфелевой башни, 

Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Движение "желтых жилетов" (участники акций носят обязательные для французских водителей светоотражающие жилеты) возникло в соцсетях и не имеет единого организационного центра. Манифестанты недовольны грядущим в начале 2019 года повышением налогов на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% - до 1,51 евро за литр. 

Демонстрации приводят к столкновениям с полицией, массовым задержаниям и пострадавшим. По данным RFI, в ходе первой волны протестов погибли два человека (ранее сообщалось об одной задавленной автомобилем женщине), 620 гражданских лиц и 136 военнослужащих пострадали.

На фоне впечатляющих притихшую (хотя бензин тут подорожал уже гораздо беспощаднее к водителям) после всех реформ и подорожаний Путинскую Россию протестов, новостью дня стало участие дочери патриота по должности, говорящей головы Путина, Пескова в баррикадных боях - правда, в качестве наблюдательницы, но и это ценно, то есть весело. "Аванти, попполо!"

Дочь пресс–секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета, которая живет в Париже, в своем Instagram рассказала о боях, которые прошли вчера из–за планов повысить цены на бензин и налоги в стране: «Круто, конечно, что народ может выразить свое недовольство».

А в РФ - не круто, ох, как не круто... 

Новости по теме:

Буржуазная власть Франции готова защищать армией рост цен на бензин

"Русский, учи французский!" Парижане встретили в штыки рост бензоцен

"Жёлтые жилеты" не жалеют защитников несправедливого, грабительского капстроя

Трудовая Франция поддерживает протест "жёлтых жилетов", ситуация почти революционная



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А в РФ - не круто, ох, как не круто
Антон написал 26.11.2018 13:48
А в РФ народу, склонному к справедливости, еще коммунисты интернационал-социалисты сломали характер, запугали до смерти.
Народ, у которого любая бабакулова живому ребенку голову отрезает, а он молчит - ВЕСЬ молчит, от родителей до мусоров, не имеет исторических перспектив.
Наднесь чурбан в Питере зарезал ни за что двух парней, так множество русских каментами оправдывают чурбана.
Вот тебе, бабушка, и Бандера росса.
И храни, Бог, Украину и украинский народ, что оторвался, таки, от мертвеца, тянущего за собой в могилку.
.
Отречемся от русского мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам золотов скот.
Мы пойдем к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем,
С ним пошлем мы злодеям проклятья -
На борьбу мы его поведем.А в РФ народу, склонному к справедливости, еще коммунисты интернационал-социалисты сломали характер, запугали до смерти.
Народ, у которого любая бабакулова живому ребенку голову отрезает, а он молчит - ВЕСЬ молчит, от родителей до мусоров, не имеет исторических перспектив.
Наднесь чурбан в Питере зарезал ни за что двух парней, так множество русских каментами оправдывают чурбана.
Вот тебе, бабушка, и Бандера росса.
И храни, Бог, Украину и украинский народ, что оторвался, таки, от мертвеца, тянущего за собой в могилку.
.
Отречемся от русского мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам золотов скот.
Мы пойдем к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем,
С ним пошлем мы злодеям проклятья -
На борьбу мы его поведем.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась
Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась
26.11.2018
Россия, которую мы... Без согласия и примирения
Россия, которую мы... Без согласия и примирения
26.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась (0)
В Риме скончался самый последний из поколения неореалистов, Бертолуччи (0)
Баррикады на Елисейских полях: Лиза Пескова в восхищении! (1)
Человек с ружьём пришёл к правительству Камчатки... (0)
США встретили американцев-мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями (2)
Украина вводит военное положение (6)
Пограничников, которые задержали суда ВМС Украины, необходимо наказать! (8)
Мертвечинкой из Кремля пахнуло (15)
Морской бой с Украиной может закончиться Крымской войной (52)
Режим тотального беспартийного фашизма (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К победе в морском сражении в Керченском проливе!
Максим Калашников Максим Калашников: СТРАШНАЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПРАВДЫ
Максим Калашников Максим Калашников: От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Ход конем
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Прелюдия новой Крымской войны
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss