Баррикады на Елисейских полях: Лиза Пескова в восхищении!

Число пострадавших в ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже достигло 30 человек, сообщил представитель префектуры столичной полиции. По его сведениям, среди пострадавших шесть сотрудников правоохранительных органов, один из которых получил тяжелую травму. Ранее сообщалось о 24 пострадавших, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным, в Париже более 100 человек задержаны по подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях до поздней ночи в субботу. По информации префектуры полиции, в столице в манифестациях принимали участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. - на Елисейских полях.

По свидетельству корреспондента агентства, в Париже наступило временное затишье, городские службы убирают остатки баррикад, сооруженных накануне манифестантами. Владельцы магазинов и многочисленных кафе, расположенных на главной авеню французской столицы, подсчитывают ущерб, нанесенный хулиганами.

Как ранее сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в субботних манифестациях, прошедших по всей Франции, приняли участие более 100 тыс. человек. Всего на территории страны было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Активисты пригрозили продолжить свои акции и на будущей неделе. В связи с происходящими в стране событиями президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в "Твиттере" осудил насильственные действия манифестантов.

Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 цента, а на дизельное топливо - на 6,5 цента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов. Как заявил премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты. Из-за акции в Париже в субботу были закрыты девять станций метро, передает Le Monde. Нарушено движение около 40 автобусных линий, на крупных магистралях пробки. Протесты также привели к закрытию Эйфелевой башни,

Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Движение "желтых жилетов" (участники акций носят обязательные для французских водителей светоотражающие жилеты) возникло в соцсетях и не имеет единого организационного центра. Манифестанты недовольны грядущим в начале 2019 года повышением налогов на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% - до 1,51 евро за литр.

Демонстрации приводят к столкновениям с полицией, массовым задержаниям и пострадавшим. По данным RFI, в ходе первой волны протестов погибли два человека (ранее сообщалось об одной задавленной автомобилем женщине), 620 гражданских лиц и 136 военнослужащих пострадали.

На фоне впечатляющих притихшую (хотя бензин тут подорожал уже гораздо беспощаднее к водителям) после всех реформ и подорожаний Путинскую Россию протестов, новостью дня стало участие дочери патриота по должности, говорящей головы Путина, Пескова в баррикадных боях - правда, в качестве наблюдательницы, но и это ценно, то есть весело. "Аванти, попполо!"

Дочь пресс–секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета, которая живет в Париже, в своем Instagram рассказала о боях, которые прошли вчера из–за планов повысить цены на бензин и налоги в стране: «Круто, конечно, что народ может выразить свое недовольство».

А в РФ - не круто, ох, как не круто...

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