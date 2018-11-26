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Московский листок

В Риме скончался самый последний из поколения неореалистов, Бертолуччи

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 0

кино италия in memoriam неореализм
В Риме скончался самый последний из поколения неореалистов, Бертолуччи

Кинорежиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 26 ноября. Причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни. 

Бернардо Бертолуччи родился в 1941 году в Парме, его отец был кинокритиком и профессором истории искусств. Первые любительские фильмы на 16-мм кинопленке будущий режиссер начал снимать в 1957 году. Учась в Римском университете, он знакомился с режиссером Пьером Паоло Пазолини и вскоре начал ассистировать ему на съемках. В 1968 году Бертолуччи вместе с Серджио Леоне и Дарио Ардженто работал над сценарием культового вестерна "Однажды на Диком Западе". 

Широкая же известность и признание пришли к Бертолуччи после выхода фильмов "Конформист" (1970) и "Последнее танго в Париже" (1972). В последней картине главные роли исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер. В 1988 году за фильм "Последний император" режиссер получил премии "Оскар" и "Золотой глобус". Сюжет фильма был основан на биографии последнего императора Китая Пу И. За эту картину Бертолуччи получил "Оскара" в девяти номинациях. 

В 2011 году, когда на экраны уже вышли фильмы Бертолуччи "Под покровом небес", "Маленький Будда", "Ускользающая красота" и "Осажденные", режиссера наградили "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. В 2013 году на голливудской Аллее славы была открыта звезда Бертолуччи.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Фамилия, словно из длинного стихотворения, которое целиком никогда не вспомнишь, но точно знаешь, что она там была. Бертолуччи как ученик Пазолини вошёл в имевший уже мировую популярность неореализм на его излёте - если тот же Пазолини ушёл в "одиночное плавание", полное аллегорий и символизма, а так же театрального минимализма, ушёл став уже классиком неореализма, сняв "Рокко и его братья", "Мама Рома", то Бертолуччи был как бы замыкающим это поколение, и его звезда взошла уже не в 1960-х, а в 1970-х - когда от неореализма почти ничего и не осталось, кроме прошлых завоеваний 1940-1960, и стал достоянием Истории Кино "радугИзм" (подражание итальянцев советской киностудии "Радуга"), из которого и выросло всё последующее итальянское, коммунистическое по сути кино. Бертолуччи по своему положению в этой плеяде великих (Феллини, Пазолини, Антониони, Висконти, Тонино Гуэрра) был как бы заранее ренегатом, что и подчёркивал такими поздними фильмами, как "Мечтатели", например, - где с откровенно либеральных, либертарных позиций пересматривается всё то, что сделало имя, например, Годару. Однако "руку" режиссёра такой ревизионизм нисколько не портил, и его фильмы были шедеврами (попутно открывающими кинематографу новые актёрские дарования - Еву Грин, например). Та же "Ускользающая красота" - уже попытка зрелого, а душевно возможно и пожилого режиссёра показать и родной художнический быт, и позаигрывать с поколением "гранж". Бертолуччи как бы родился в двух временах и умудрился перекинуть мосток молодёжного интереса вообще ко всем неореалистам из нулевых уже. Вот что мало кто упомянул ещё при жизни гения - такая вот диалектическая миссия "ренегата и ревизиониста" была выполнена, когда ушли и Тонино Гуэрра, и Антониони (тоже на склоне лет заговоривший с поколением 90-х в замечательном и эротичнейшем своём фильме "За облаками", открыв миру Софи Марсо)... Увы, вместе с этим поколением, закладку "Неореалисты" коего никуда не спрячешь, словно закрывается окончательно книга, большущая книга того кино, которое равнялось двадцатому веку. Что там, в Италии, теперь снимают - мало кому интересно. Тут, примерно как в РФ, - режиссёрского кино давно нет, а если и есть, то это идейно бедные либералы, как Звягинцев, например. Чистые эстеты без социального содержания, если что-то и способные сказать родине и миру - это что всё тлен и бороться не стоит. Нет, не такими были "мечтатели" - и сводить вклад их поколения и направления только к мечтам, это значит ничего не понять в их фильмах. Да, Бертоллучи искал экзотики, искал уже чего-то за пределами и Италии, и вообще Европы - но реалистическая точка отстчёта, условная планка Антониони оставалась. Это ощущалось и в его легко узнаваемом с первых кадров почерке-любовании. Он был оптимистом-космополитом. А теперь вообще нет ни старта, ни финиша - "долгий апогей сорванной резьбы". Сериальное безвременье и деградация всех направлений кино - что режиссёрского, "авторского", что документального. 



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