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Московский листок

Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 2

Стартует кампания по подаче судебных исков о компенсации морального вреда — в ответ на позорную пенсионную реформу властей.

Публикуем образец искового заявления, который можно использовать для подачи в Тверской районный суд Москвы (по месту нахождения ответчиков). Вы можете добавить в образец свои аргументы, обосновывающие причинение вам морального вреда принятием закона о повышении пенсионного возраста. Размер компенсации морального вреда вы можете указать самостоятельно.

Исковое заявление пенсионная реформа образец



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Усатый Базедовец написал 26.11.2018 14:28
опять стоим на коленях с плакатами пишем петиции, а воз и ныне там...
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(без названия)
LAM написал 26.11.2018 14:04
Правильно!
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