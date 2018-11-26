Сергей Удальцов: Пенсионная война не закончилась

Стартует кампания по подаче судебных исков о компенсации морального вреда — в ответ на позорную пенсионную реформу властей.
Публикуем образец искового заявления, который можно использовать для подачи в Тверской районный суд Москвы (по месту нахождения ответчиков). Вы можете добавить в образец свои аргументы, обосновывающие причинение вам морального вреда принятием закона о повышении пенсионного возраста. Размер компенсации морального вреда вы можете указать самостоятельно.
Исковое заявление пенсионная реформа образец
Усатый Базедовец написал 26.11.2018 14:28
LAM написал 26.11.2018 14:04