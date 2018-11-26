Лучше всего дорогим россиянам живётся, оказывается, в Тюмени

Тюмень заняла верхнюю строчку рейтинга российских городов по качеству жизни, подготовленного Финансовым университетом при правительстве РФ.

Согласно результатам исследования, опубликованным "Российской газетой", на втором месте оказался Грозный, третье место заняла Москва, а замыкают пятерку Казань и Сочи. В десятку также вошли, соответственно, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут.

Как рассказал "Российской газете" проректор университета Алексей Зубец, за основу анализа были взяты результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.

По словам Зубца, Тюмень не заняла первое место ни по одной позиции по отдельности, но этот город оказывался в десятке лучших во всех рейтингах, подготовленных Финансовым университетом, что и обеспечило ему лидерство по итоговому индексу.

Ректор Финансового университета также рассказал, что Грозный занял первое место в России по качеству дорог, работы ЖКХ и объему строительства, а также по удобству города для жизни. В лидерах он оказался и по оценке работы городских властей. "Есть проблемы по медицине, по образованию и культуре, достаточно средний уровень дохода. Но лидерство по перечисленным выше показателям выводит его на второе место по качеству жизни", - рассказал Зубец "Российской газете".

Москва в рейтинге стала одним из лидеров по качеству медицины, ЖКХ, уровню доходов населения, отметил Зубец.

От редакции: Ну, а вы говорите, что цены растут и плохо всё, - чем не повод загордиться... москвичам! Ведь плитку-то в Тюмени выкладывал (не лично, но руководил) господин Собянин. Так что если счастье горожанина начинается с плитки, то первый шаг к счастью и благополучию мы уже сделали. Правда, там где было раньше ровное асфальтовое покрытие, теперь рукотворные колдобины - зато красиво-то как! Мало ли, кто тут ноги поломает - главное, чтоб проезжающим и приезжающим господам-туристам было куда глаз положить.

Относительно же Тюмени, как центра нефтеносного края, - вот что интересно. Как там с оптимизацией поликлиник, больниц? Много ли слито воедино? Сколько тысяч медицинских работников сокращено? Может, обеспеченность качественными медицинскими услугами (извините, но это язык официоза - у нас теперь всё стало услугами) - она не благодаря, а вопреки. Вот, в том же недалёком от Тюмени по сибирским меркам Томске я не видел ни одной опустошённой поликлиники, чему искренне рад. Надеюсь, и Тюмень устояла под напором оптимизации медицины в период кризиса 2014-2018. Что же касается ЖКХ - там она советская, так что и тут нынешним властителям нечем хвастаться. Поддерживать в рабочем состоянии уже существующее - это легче, чем строить и прокладывать всё заново.

Но ответ на главный вопрос, откуда там благосостояние (что город производит, кроме пара ТЭЦ и парниковых китайских овощей?), конечно же, самый короткий - нефть. Там платят налоги многие частные и не очень частные нефтедобытчики, а Газпром является негласным хозяином окрестностей, автобаз, складов, земель немалых. Значит, через налоги-то с олигархий город и удаётся содержать в порядке. Впрочем, и это поправимо: всё новые либеральные реформы Путина принесут подлинное благоденствие и сюда! Да и Газпром что-то обнищал за последний год, уже вторую зарплату среднему звену не заплатят 8 марта 2019-го, так и предупредили, и похороны оплачивать перестанут...

Д.Ч.

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