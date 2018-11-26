Трамп простил Саудитам убийство Кашогги за снижение нефтяных цен

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются, передает ТАСС.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо Вам, президент Т.). Прибавим это... к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС)!" - написал Трамп в Twitter.

В среду Трамп опубликовал твит, в котором он поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию и призвал к дальнейшему снижению цен на нефть.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их еще!" - написал президент США в среду.

Цены на нефть марки Brent (основная на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе российской) рухнули более чем на 6% к концу европейских торгов в пятницу - 59,8 доллара США, за неделю падение составило около 12%.

23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила 59,8 доллара США за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 60 долларов за баррель 27 октября 2017 года.

Ранее американские власти ввели санкции на экспорт иранской нефти, однако одновременно разрешили восьми странам, включая Индию и Китай, покупать у Тегерана нефть в течение 180 дней.

Трамп неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.

От редакции: Обнажённые нервы экономики мира - это так для нас ново. Вот, например, в годы "застоя" на нашем советском ТВ ни слова о нефти не говорили, а если и говорили, то через запятую и в формате оптимистических новостей. Что открыт нефтепровод такой-то для помощи братским социалистическим странам. Но теперь-то, по свержении, так сказать, застойной тоталитаризьмы и по наступлении "справедливого капитализма", который обещали построить на руинах социализма специалисты из питерского клуба молодого экономиста Чубайса - теперь мы зажили куда транспарентнее!

Помните, что сказал Трамп об убийстве гражданина США, то есть своего соотечественника Кашогги, писателя и журналиста? Сказал, что это, конечно, очень плохо, но США не планируют никаких гневных нот заявлять Саудитам, потому что... (а вот тут самое главное) они же, Саудиты, покупают в США столько оружия, что "мама не горюй". А это важнее и "слезинки ребёнка", и всего показного буржуазного гуманизма, под знамёнами которого уничтожали СССР, например. Вот так... А вы всё о "сталинских репрессиях" дискутируете, товарищи левые. Тема отработана и выброшена на помойку - кстати, уж не сочтите за злую иронию, но именно Сталин на 19-м съезде ВПК(б)-КПСС говорил о выброшенном империалистами знамени буржуазно-демократических свобод. Говорил, но его мало кто услышал тогда. И вот - в этом русле кораблик империализма-то и плывёт по сей день.

Ну, а правительство РФ и Москвы тратит миллионы на Музей истории ГУЛАГа и прочие институты, поддерживающие миф о "сталинских репрессиях" - тут уже и помощь США не требуется, даже моральная, духовная. США демонстрируют циничный такой подход к правам человека, который в ГУЛАГе точно сочли бы проявлением вражеского влияния, недоработкой перевоспитания трудом в коллективе. Потому что там занимались именно перевоспитанием, причём успешным. А вот дядя Сэм говорит прямым текстом: плевали мы на свободу слова и убеждений, захотели наши экономические партнёры убить нашего гражданина в Турции - так никаких пресловутых Ф-16 мы поднимать не будем, потому что Саудиты у нас их и покупают. Поднимем - но для продажи. Американцы - не воины, а торгаши, говорил опять же "автор" сталинских репрессий...

Понизили цены на нефть - так и молодцы. Хоть десятки журналистов убейте и расчлените, коллеги, США не будут против. Нефть - всему голова!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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