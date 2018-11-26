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Московский листок

По делу о хищении более 70 млн рублей в Красноярском крае арестован замглавы ПФР

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 2

коррупция пфр
По делу о хищении более 70 млн рублей в Красноярском крае арестован замглавы ПФР

Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении более 70 миллионов бюджетных рублей, сообщает Следственный комитет РФ. 

По предварительной версии следствия, в конце 2017 года региональным отделением ПФР был проведен открытый аукцион в электронной форме на приобретение двух административных зданий общей площадью 1700 квадратных метров для нужд управления этого фонда в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей, говорится в сообщении. 

Однако эксперты установили, что реальная стоимость этих объектов недвижимости составляет около 54 млн рублей. Таким образом, более 70 млн рублей были похищены, сделали вывод в СК, не уточнив дальнейшей судьбы похищенных денег. 

Уголовное дело в отношении должностных лиц отделения ПФР возбудили по п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") УК РФ, предусматривающей от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

В рамках расследования сотрудники СК совместно с коллегами из регионального управления ФСБ провели обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников краевого отделения ПФР, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, а также крупные суммы денег и большое количество банковских карт, уведомляет СКР. 

По сведениям "Коммерсанта", для участия в упомянутом аукционе была подана единственная заявка от красноярского ООО "Ирида", предоставляющего посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. Единственным владельцем этой компании является предприниматель Виктор Плотников. По данным "СПАРК-Интерфакс", он также владеет инвестиционными компаниями "Альтаир" и "Полюс". 

В документах, которые готовились к электронным торгам, указано, что для определения максимальной цены сделки организаторы использовали метод анализа рынка. Согласно этим оценкам, стоимость квадратного метра нежилого здания административного назначения площадью 1660 кв. м, введенного в эксплуатацию не ранее 1980 года, варьировалась в пределах 60,7-110,9 тысяч рублей. В результате сопоставления цен начальная максимальная стоимость контракта была определена в 144,1 млн руб. 

Однако в связи "с ограниченными лимитами бюджетных обязательств на 2017 год" стоимость контракта снизили до 130,1 млн руб. В итоге конкурс был признан несостоявшимся, и четырехэтажное здание досталось отделению ПФ по начальной стоимости - за 130,1 млн руб, сообщается в публикации. 

В пресс-службе краевого отделения ПФР заявили: "Это была абсолютно открытая закупка. Все результаты и документы, которые послужили основанием для принятия решений, опубликованы на официальных ресурсах. Все было проверено не единожды". В настоящее время отделение фонда работает в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Напомним, что если ПФР и попадаются отдельные казнокрады, то в целом ПФР стоит на страже экономии бюджетных средств. Так, в начале сентября глава Пенсионного фонда России миллионер Антон Дроздов подсчитал, что в 2019 году число новых пенсионеров в России сократится на 300 тысяч человек по сравнению с предыдущими прогнозами благодаря пенсионной реформе. За счет этого за год ПФР сэкономит 90 миллиардов рублей, пишет газета "Известия". 

"Оно [число пенсионеров] снизится ненамного, примерно на 308 тысяч. Но для нас это все равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году", - пояснил Дроздов. 

По оценке главы ПФР, к 2030 году пенсионная система будет сбалансирована за счет "снижения обязательств". "В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029-2030 годам трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована", - сказал он. 

Дроздов подтвердил оценку общей экономии от изменения пенсионного возраста в 3 триллиона рублей за шесть лет, передает РБК. По его словам, вырученные деньги пойдут на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот. "Например, льготы для женщин, родивших трех-четырех детей. Или возможность выйти на пенсию досрочно, если имеется длительный трудовой стаж", - добавил Дроздов. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 26.11.2018 16:56
вот скажите мне что путин не причем.....это нелюди,хуже тварей,хуже фашистов,заразить в карман пенсионеров,больных,больных детей,инвалидов......тьфу ты сука гребанная власть!!.....ни дна тебе ни покрышки будьте вы прокляты до 9 колена!!!.....
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(без названия)
Володя написал 26.11.2018 16:54
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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