Порошенко подписал указ о военном положении, слово за Радой

Президент Украины Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Документ вступит в силу после одобрения Верховной радой зконопроекта об утверждении указа. Рада рассмотрит законопроект сегодня в 17:00 мск. Военное положение вводится с 14:00 26 ноября сроком на 60 суток — до 25 января. По словам господина Порошенко, введение военного положения не означает, что Украина «будет проводить какие-то наступательные действия». «Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан»,— говорил он.

Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Критика власти становится преступлением, а с недовольными можно делать все, что угодно - под предлогом борьбы с агрессором.

Накануне в Керченском проливе развернулся конфликт между украинскими и российскими силовиками. ФСБ задержала три украинских судна и арестовала 23 моряков. С целью «принудительной остановки» кораблей российские пограничники открыли огонь, трое украинских военных получили ранения. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. На Украине также возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 статьи 15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 статьи 115 (умышленное убийство) УК страны.

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