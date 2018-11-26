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Московский листок

Нефтерубль в патриотическом порыве падает всё ниже перед долларом и евро

Опубликовано 26.11.2018 в разделе комментариев 0

украина сша кризис нефть рубль
Нефтерубль в патриотическом порыве падает всё ниже перед долларом и евро

Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании развития ситуации вокруг инцидента в районе Керченского пролива, в ходе которого было применено оружие. 

Курс доллара США составил 66,93 руб. в 15:00, что на 74 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,09 руб., поднявшись на 1,04 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 87,5 копейки - до 71,05 рубля. 

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 ноября на 84,08 копейки, до 66,5072 руб., и увеличил курс евро на 62,7 копейки, до 75,5655 руб. 

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открылся "гэпом" вниз и ускорил падение к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка ожидают экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском и Черном морях, которое состоится в понедельник в 11:00 по местному времени (19:00 по Москве). Созыв экстренного заседания СБ ООН подтвердила постпред США при ООН Никки Хейли. При этом, как отмечают СМИ, заседание созывается по запросам как России, так и Украины. 

Накануне стало известно о нарушении государственной границы РФ тремя кораблями ВМС Украины. Украинские военные корабли были задержаны с применением оружия после того, как зашли в территориальные воды РФ в Черном море. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. 

Цены на нефть сократили рост на торгах в понедельник, Brent вновь торгуется ниже $60 за баррель, а WTI - ниже $51 за баррель. Ранее в ходе сессии в понедельник стоимость Brent поднималась до $60,29 за баррель, WTI - до $51,42 за баррель. 

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени увеличилась на 1,58%, до $59,97 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,11% - до $50,98 за баррель.

От редакции: Чёрт с ним, с рублём - когда национальная валюта не обеспечена ничем, кроме нефти и газа, это приговор власти, которая десятилетиями не искала выхода из этой патовой ситуации. Так что пусть решает проблемы рубля за СВОЙ счёт. "Чистит" напрочь иностранный уже совет директоров Роснефти - и прочие свои кубышки распечатывает, принимает оргрешения, спасающие нефтерубль. Но ведь именно этого она, правящая силовигархия, делать и не хочет! Как залезли и пенсии дорогих россиян, как растратили Фонд национального благосостояния на прихоти Роснефти, Газпрома и прочих приближённых к трону силовигарха номер один олиагрхий - так правящие буржуи и не собираются тратить свои личные миллиарды, коих гораздо больше чем в бюджете РФ (второй, а то и третий бюджет РФ можно собрать из состояний господ по российскому списку "Форбс"). И война маленькая с экс-советской республикой, по сути очередная внутренняя война, как в Чечне, была бы прекрасным решением проблемы поднятия и рейтинга Путина, рухнувшего после пенсионной реформы, и вообще - способом дешёвой мобилизации податливых масс под командованием правящего класса. Война-то хуже пенсионной реформы - так что все на защиту границ сырьевой империи и сверхприбылей наших родных олигархов! Мобилизация в ВМФ уже тихо идёт - по нашей внутренней информации...

Д.Ч. 

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