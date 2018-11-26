Путинские "фронтовики" перехватывают инициативу ФБК и "навалистов"

Администрация Катав-Ивановского района Челябинской области пыталась приобрести в лизинг служебный автомобиль с кожаным салоном и панорамной крышей - притом что район до сих пор не оправился от сентябрьского землетрясения, а пережившие бедствие люди нуждаются в помощи.

Сомнительную закупку обнаружили челябинские активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки", сообщается на сайте организации.

В ходе мониторинга единой информационной системы в сфере госзакупок ОНФ выявил закупку легкового автомобиля через лизинг, организованную администрацией Катав-Ивановского муниципального района. Сумма закупки составила около 5 миллионов рублей.

"Очевидно, что заказчиком предпринята попытка обойти ограничение закона по закупке машин не более 2,5 млн рублей, используя схему лизинга. Но в погоне за роскошью чиновники упустили такой немаловажный фактор, как ограничение по мощности - не более 200 л.с., и указали в требованиях к машине - 424 л.с., допустив таким образом прямое нарушение закона", - прокомментировал активист проекта "За честные закупки" Дмитрий Денисов.

Эксперты также обнаружили, что в документации указаны излишние требования к комплектации автомобиля, удорожающие стоимость закупки и увеличивающие затраты на обслуживание: сиденья с отделкой премиальной кожей, выбор светлого цвета, как наиболее маркого и требующего специальной обработки, панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений.

"Мы не можем обойти и вопросы морали чиновников - допустимо ли вообще объявлять подобного рода закупки в городе, который совсем недавно пострадал от землетрясения и требует значительных вложений в восстановление объектов инфраструктуры, а его жители нуждаются в помощи. Подобная трата бюджетных денежных средств представляется неоправданной на фоне медийной волны о бедствиях жителей города Катав-Ивановска, пострадавших при землетрясении этой осенью", - отметил Денисов.

Представители ОНФ проинформировали губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о репутационных рисках от подобного рода мероприятий, а также обратились к главе Катав-Ивановской администрации с просьбой отменить закупку. Как сообщает портал Znak.com со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную закупку как нецелесообразную.

5 сентября Катав-Ивановский район Челябинской области оказался в эпицентре землетрясения, впоследствии признанного максимально сильным для региона: подземные толчки ощущались в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии. В Катав-Ивановске, в котором из-за землетрясения образовались трещины в нескольких домах, был введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности ущерб от землетрясения оценили в 39 миллионов рублей, подземные толчки в Катав-Ивановском районе продолжаются до сих пор.

Как отмечает Znak.com, жители и областные власти остались недовольны действиями районной администрации в первые часы после землетрясения. Глава района Евгений Киршин был в отпуске, чиновники не объяснили, что происходит, а комментарии, которые они выдавали через социальные сети, только запутывали людей.

Недавно жители Катав-Ивановска записали видеообращение к региональным властям с жалобой на местную администрацию. По их словам, в домах после землетрясения появились трещины, крыша прохудилась. отопления нет. Из администрации в ответ на жалобы приходят отписки. В правительстве Челябинской области поручили главе Катав-Ивановского района встретиться с жителями и решить их проблемы, но о результатах этой поездки не отчитались.

От редакции: Машина за пять "лямов" - не предел роскоши местечковых чиновных элит, конечно же. В этой истории самое интересное - это её источник. ОНФ работает, не зря есть "пожертвования" от этих же самых буржуев и из бюджета. "Запасной аэродром" рейтинга императора Пу, как бы заменяющий и "ЕдРо", которое в 2011-м превратилось в ПЖиВ, и сразу же его (лично-путинскую) молодёжку. Экие борцы с коррупцией и растратами на местах! А не хотят ли они поискать аналогичные случаи в Газпроме, в Роснефти и вообще - поближе к Кремлю и кремлядям, поближе к совхозу НКВД, разворованному путинской охраной, например? Перехватываем инициативу ФБК, но поскромнее масштабами?

Д.Ч.

Материалы по теме:

Совхоз НКВД растерзали опричники президента РФ

Национальный Лидер не желает карать растратчиков и мошенников