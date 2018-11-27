СССР - сверхдержава, а Россия - колония?

Россией на самом деле управляет МВФ?

Для начала немного истории:

В июле 1991 года СССР направил официальную заявку о вступлении в МВФ. А до этого, 24 июня 1991 года сенат США одобрил поправку к закону о помощи иностранным государствам, которая обязала США противодействовать вступлению СССР в МВФ.

Получается, что СССР был не интересен МВФ и США, будучи сильной и развитой державой. Наш народ убедили в том, что в Советском Союзе все плохо, хотя система социальной поддержки в СССР на тот момент была лучшей в мире. Дефицит, за который ругали Советский Союз, создавался искусственно для того, чтобы поднять недовольство людей и для того, чтобы люди согласились на проведение реформ. Именно требования МВФ и стали истинной причиной проведения реформ 90-х годов, а вовсе не построение «райской» жизни для народа.

В 1991 году СССР распался. В 1992 году правительство России направило в МВФ «Письмо о намерениях», в котором мы обязались проводить все реформы по указке экспертов фонда. МВФ в свою очередь, обязался обеспечить разработку законов, кодексов и даже Конституции! Получается, что Президент и Правительство РФ были просто менеджерами, которые реализовывали то, что разработали эксперты МВФ?

Требования, которые МВФ диктует странам прописаны в «Вашингтонском консенсусе» — вот некоторые его пункты:

— приватизация

— переход государственной собственности в частную

— свободное вхождение иностранного капитала в экономику

— упразднение государственного контроля за экономикой

То есть в 90-х годах не демократию у нас устанавливали, а просто выполняли требования директоров МВФ!

Обязательным условием для страны-участницы МВФ является получение постоянных кредитов от МВФ. При этом для того, чтобы получить кредит — МВФ еще и выдвигает странам свои требования. Требования обычно такие:

— привлечение инвесторов любой ценой, даже если это и происходит в ущерб социальным правам и окружающей среде

сокращение до крайнего минимума услуг и программ социального развития

— превращение систем здравоохранения и образования в набор услуг, предоставляемых на платной основе, иначе говоря, приватизация социального сектора

— предоставление полной свободы передвижения капиталов, в том числе беспрепятственный их ввоз и вывоз через границу

— приватизация в областях, не подверженных конкуренции, то есть в так называемых «естественных монополиях»

— налоговые реформы, направленные на «расширение налогооблагаемой базы» (то есть отмена всех налоговых льгот) и «приведение налогового законодательства в соответствие с нормами цивилизованных стран» (например, чтобы делался упор на прямые налоги — подоходный и на прибыль — в ущерб косвенным)

То есть условия, которые диктует странам МВФ явно направлены не на обеспечение блага народа. Очевидно поэтому и не хотели брать в МВФ СССР?

Теперь становится понятно, откуда взялось повышение пенсионного возраста в России.

Оказывается, еще в мае 2017 года (то есть до президентских выборов) состоялась консультация представителей МВФ и правительства России.

От России присутствовали: министр финансов Силуанов, министр экономразвития Орешкин, глава ЦБ Набиуллина.

Тогда уже и обсуждалась пенсионная реформа в России. Цитата из документа, опубликованного на сайте МВФ «Российская Федерация. Консультации 2017 года в соответствии со Статьей IV. Пресс-релиз и доклад персонала; Доклад МВФ по стране № 17/197».:

«Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они (то есть на троих МВФ, Минфин и ЦБ – Н.С.) обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены: i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов; ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию; iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста».

При этом, что интересно, даже время указано прямо и точно – «только через некоторое время после президентских выборов».

То есть это опять, как и в случае со всеми реформами — просто директива МВФ? А задача нашего правительства — менеджеров МВФ — просто объяснить и впарить народу?

Официально Россия вступила в МВФ в 1992 году. А в Конституцию 1993 года была внесена статья о главенстве международных договоров над российскими законами (тоже видимо по указке МВФ?):

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Но ведь это просто внешнее управление страной!

Условия, которые мы обязаны выполнять как страна-участник МВФ описаны в Уставе.

По Уставу страны-участницы обязаны предоставлять МВФ подробнейшую информацию о своей экономике, а именно:

— официальные активы, в стране и за рубежом, в золоте, в иностранной валюте, а так же активы коммерческих банков

— добыча золота

— экспорт и импорт золота по странам назначения и происхождения

— общий объем экспорта и импорта товаров и услуг

— национальный доход

— динамика цен на оптовых и розничных рынках и цен экспорта и импорта

— курсы покупки и продажи иностранных валют

— правила валютных операций, то есть всесторонний отчет о правилах валютных операций, действующих на момент вступления в Фонд, и подробное изложение последующих изменений, по мере того как они происходят.

При этом государства-члены обязуются предоставлять желаемую информацию в настолько подробной и точной форме, насколько это представляется практически осуществимым.

Получается, что МФВ контролирует всю экономику вплоть до цен на рынках!

В соответствии с подписанным договором, комиссия МВФ ежегодно: устанавливает для России параметры бюджета, темпы роста цен, определяет направление и использование денежных потоков, сколько и на какие цели Правительство РФ может израсходовать денежных средств.

При этом относительно самого Фонда обязанности перед государствами-членами практически отсутствуют. Фонд не подлежит судебному преследованию, активы Фонда не могут быть отчуждены и не контролируются. Руководство Фонда пользуется иммунитетом, Активы, зарплата, проценты, дивиденды не облагаются налогами. Указанные привилегии должны быть законодательно закреплены у страны-участницы Фонда.

На сотрудничество с государствами, не поддерживающими цели Фонда, — налагаются ограничения. Ликвидировать Фонд может только он сам по решению своего Совета.

Каждое государство-член поддерживает отношения с Фондом только через свое казначейство, центральный банк, стабилизационный фонд или иное аналогичное фискальное агентство; Фонд также поддерживает отношения только с этими учреждениями или через них. То есть Центробанк был создан как орган МВФ?

При этом Центробанку были переданы все активы, пассивы и имущество Госбанка СССР (который был упразднен в 1991 году). При этом государство на имущество Центробанка права фактически не имеет.

По закону о ЦБ:

«Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются».

То есть все народное имущество было просто одним махом изъято и передано кому? Центробанку под управление МВФ?

Фактическим управлением в нашем Центральном банке под видом консалтинговых компаний занимаются американские компании — Price Waterhouse Coopers и Oliver Wyman.

Вот под их руководством Центробанк России и проводит удушение российской экономики:

— через установление максимально высокой ключевой ставки, на сегодня она составляет 7,25%, а многие годы была больше 10%, что делает практически невозможным развитие бизнеса в стране. В западных странах ставка рефинансирования установлена не более 2,5%, причём, например, в Англии — 0,5%, в США — 0,75%. А в самые кризисные 90-е годы ставка рефинансирования Центробанка превышала 200% !

— через отказ от «защиты и обеспечения устойчивости рубля», хотя последнее является основной функцией ЦБ по Конституции РФ (ст. 75 п. 2); Центробанк не заинтересован в устойчивости нашей национальной валюты. Так о какой развитой экономике тогда можно вообще говорить?

— через регулярный выкуп на миллиарды рублей долговых бумаг США и накопления их в золотовалютных резервах, которые хранятся в США, обменять которые на деньги или реальный товар фактически невозможно;

Таким образом, выполняя требования МВФ и не подчиняясь ни Президенту, ни Правительству РФ, Центральный банк России, по сути, является агентом международной финансовой системы внутри России?

А создан Центробанк по образу и подобию Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ведь ФРС — это как раз Центральный банк. И создаются Центробанки, очевидно, с одной единственной целью — лишения стран суверенитета, ведь какой может быть суверенитет у страны, которая не имеет самостоятельной экономики и финансов?

Юстас Маллинз, автор исследования «Тайны частной Федеральной Резервной системы»: «Поскольку частный Федеральный резервный банк устанавливает процентные ставки и ежедневные цены на валюты повсюду по Америке, владельцы этого банка — настоящие директора всей этой системы в целом. Эти акционеры управляют нашими политическими и экономическими судьбами».

А кто же входит в число акционеров ФРС США? Это крупнейшие банковские семьи, такие как Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Варбурги.

Судя по всем фактам ельцинский переворот 1993 года был произведен под руководством иностранных спецслужб, в частности американской ЦРУ. Так получается, кто сделал революцию, тот и взял себе Центробанк?

Вспомним, что Путина официально назначил своим преемником Ельцин. Понятно, что он не мог сделать это без согласования с теми же людьми, с которыми он согласовывал свои действия по время переворота 1993 года. То есть Путина могли назначить преемником, чтобы он продолжал дело Ельцина?

Центробанк определяет курс валют, ему принадлежат все золотовалютные резервы России, он издает указы, обязательные к исполнению правительством, и при этом Центробанк не отвечает по обязательствам нашей страны!

Итак, Конституция 1993 года и договор с МВФ фактически ввели в России внешнее управление. Так, судя по этим фактам, из сверхдержавы СССР мы превратились в полную колонию Запада. А демократия — лишь ширма для населения…