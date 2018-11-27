Воры против иностранных агентов

«Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google»,— говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора. Причиной стал тот факт, что компания не подключилась к государственному реестру запрещенных сайтов для фильтрации поисковой выдачи. При подписании протокола присутствовал юрист Google, уточнил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Российское законодательство обязывает операторов поисковых систем исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы, на которых содержится противоправная информация, напоминают в Роскомнадзоре.

Согласно КоАП, американской компании грозит штраф в размере 500–700 тыс. руб.

***

Ну что ж, Роскомнадзор продолжает потешать прогрессивное челвечество.

Российские кнопкодавы и стоящие за ними корыстные чиновники принимают разные нормы, основная цель которых помочь им "поднять бабла" за счет бюджета, а побочным продуктом этого являются неудобства как для множества частных лиц, так и для компаний, чей бизнес связан с интернетом. Но какое до этого дело чиновнику, который уже почуял запах бюджетных денег? Кто его остановит?

Мировой монополист Гугл решил проигнорировать корыстное безумие российских чиновников, и теперь его могут приговорить к штрафу, который компания оплатит, даже не заметив этого.

Решатся ли российские чиновники вообще отключить Гугл от России? В принципе, зная нравы Роскомнадзора, полагаю, нет такого безумства, которое было бы им не по плечу. Могут и солнцу запретить светить, поскольку оно не прошло регистрации в ведомстве.

***

А кто судьи?

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова.

В конце сентября следователи изменили меру пресечения на подписку о невыезде всем фигурантам, в том числе Ампелонскому, в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу. Защита начала ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский снова приступил к работе в ведомстве.

А.Б.