Шойгу 20 лет назад сдавал Крым, сейчас сдает Курилы…

Для меня эта заваруха в Керченском проливе с захватом трех украинских лоханок пограничниками ФСБ - продолжение все той же долгоиграющей операции «Крым - наш, Курилы - ваш».

Такую версию еще 4,5 года назад высказала на портале «Ньюсланд» моя приятельница под ником Трям. А по телефону добавила: «Предчувствие у меня такое: сдадут Курилы под шумок. Потому что у Путина и Порошенки один хозяин». Ну, женщина - что с нее взять?

Так что для меня этот «инцидент» - срежиссированный спектакль, совсем не бессмысленный, а обоюдовыгодный. Вы видели эти захваченные «корабли» еще советской постройки? Я один такой буксир помню по комедии Одесской киностудии «Берегите женщин» 1981 г.

«Пану Потрошенко» (слова народные) и мистеру Путину совершенно нечего предъявить своим народам, кроме роста дороговизны и падения жизненного уровня. Так почему не поиграть на публику в «морской бой»?

«Главарю киевского режима» не терпелось ввести военное положение для отмены президентских выборов. Он его вчера и объявил и внес такой указ в Раду. А гаранту пенсионного грабежа скандальчик нужен, чтобы увести внимание людей от всех своих провалов и полного политического банкротства. И, само собой, от закулисной продажи Курил.

Украина вводит военное положение

Уж если «взяточник Песков» прямым текстом говорит в эфире Соловей-ТВ, что «компромисс с Японией - дело решенное» - какие еще сомнения?

Но, пардон, какие могут быть компромиссы на наглые территориальные претензии страны-агрессора, подписавшего 2 сентября 1945 г. акт о полной и безоговорочной капитуляции?! После чего та довоенная Япония перестала существовать как самостоятельное независимое государство. Ее внутреннюю и внешнюю политику как раз должны были определять страны-победительницы, СССР и США в первую очередь.

Может, двуличные Песков с Лавровым подзабыли, но мы-то помним, что в Советском Союзе 3 сентября отмечался День Победы над милитаристской Японией. Даже особой медалью победителей награждали. Какие с ней компромиссы, олух?

Мистер Путин тут вообще, как говорят юристы, ненадлежащий переговорщик, поскольку не является наследником СССР ни с какой стороны. И эта Россия - не правопреемница Союза из 15 союзных республик и такой быть не может. Ей всего 27 лет.

Так зачем скандал? Как зачем? Чтобы было чем повозмущаться лабутеновому МИДу и российскому постпреду в ООН. Чтобы нас опять с «голубых экранов» призвали сплотиться вокруг нацлидера.

Пятый год ТВ мусолит украинскую тему (своих же проблем нет). Пусть теперь еще закатит еще истерику про «украинскую агрессию».

А приближенные к «зубцам» порталы уже начали нагнетать страсти: «Обострение отношений между Украиной и Россией» поставило мир на грань войны».

Морской бой с Украиной может закончиться Крымской войной

Ужос! Мы что - Киев воевать собирается? Главкарателя плен «хочем» взять? Да вроде не хочем. У нас с ним «Большой договор» про дружбу. Забыли, что ли, вразумление Его благородия журналистам: «Я был первым, кто поддержал Порошенко после выборов» («Коммерсантъ»).

Сомневаться не приходится. Этот же модератор в августе 2014 г. произвел мини-перевороты в непризнанной Новороссии. Сняли с постов героев Сопротивления Болотова, Бородая, Стрелкова, усадив на их место хороших ребят Захарченко и Плотницкого…

Они и подписали со «вторым президентом Украины» паном Кучмой ублюдочные «минские соглашения», невыполнимые ни одной из сторон. Это тупик.

Зато по ним широкомасштабное наступление ополченцев по всем фронтам было остановлено. Украинскую армию от окончательно разгрома, ребята, спасла Москва. Режим «пана Потрошенко» устоял. О восстановлении территорий ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей речи уже 4,5 года не идет. Уловили?

Сегодня фельдмаршал Шойгу может сколько угодно проводить в Севастополе парады кораблей ВМФ. Как бы демонстрируя всему миру «непокобелимость» в деле защиты Крыма.

Но мы-то прекрасно помним, что он, как министр ельцинского правительства, вместе с другими министрами был за юридическую сдачу его населения «незалэжной Украине» со всеми чадами и домочадцами.

Это как раз предусматривал «ельцинско-кучмовский сговор», как в середине называли «Большой договор», ратифицированный в 1998 г. Госдумой. Если поднять его первый экземпляр, наверняка отыщется там и виза главы МЧС Шойги. Есть она там, Сергей Кужугетович, или как?

Все эти годы против продажи Курил самураям активно выступает население островов, с которым г-н Путин совсем не считает нужным считаться. Заявили протесты целый ряд известных политиков-государственников, чьи имена не нуждаются в особом представлении: Бабурин, Болдырев, Глазьев, Ивашов…

Почему же не обозначает свою позицию величайший патриот всех времен и народов г-н Шойгу? Он же будет первым, кого попрут с Южных Курил после их продажи самураям. Или он тоже в доле? Пока получается так.

Посмотреть бы на его физиономию, когда американские «томагавки» расположатся на проданных островах и нацелятся на его Арбатский военный округ.

Россия как угроза. Которую можно ликвидировать

А, может быть, даже и на двухэтажный «шанхайский домик» на Рублевке ценой в 1 млрд. украденных у народа рублей.