Банки начали требовать от россиян обоснований переводов в тысячу рублей

Крупные российские банки начали требовать от своих клиентов предоставления документов, подтверждающих экономический смысл переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах одной тысячи рублей. Как пишет газета "Известия", с подобного рода проблемами уже столкнулись клиенты "Тинькофф Банка", "Альфа-банка" и Сбербанка. На подготовку всех бумаг при этом отводилось три дня, в противном случае карта блокировалась.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.