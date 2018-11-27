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Московский листок

Банки начали требовать от россиян обоснований переводов в тысячу рублей

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 3

Банки начали требовать от россиян обоснований переводов в тысячу рублей

Крупные российские банки начали требовать от своих клиентов предоставления документов, подтверждающих экономический смысл переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах одной тысячи рублей. Как пишет газета "Известия", с подобного рода проблемами уже столкнулись клиенты "Тинькофф Банка", "Альфа-банка" и Сбербанка. На подготовку всех бумаг при этом отводилось три дня, в противном случае карта блокировалась.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Чукча написал 27.11.2018 12:09
Похоже дела не крем- брюле, раз дошло до такого крохоборства.
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дурость но видать совсем плохо и маразм крепчает
Ппврпар написал 27.11.2018 10:54
я имею кредитную карту которой расплачиваюсь и дебетовые в том же банке и соседнем. раз в месяц с карт перекидываю на кредитную погашая долг и этот процес уже затягивается на 2 часа!!! а если не пройдет и банк мне пени выставит в 26%. Что за идиотизм?
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Ну ни от виолончелиста ж им требовать
корнхолио написал 27.11.2018 10:41
объяснений перевода миллиардов от госкомпаний на счета в офшорах
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