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Московский листок

Полиция проверит Сергея Доренко, назвавшего свердловского мэра идиотом

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 0

Полиция проверит Сергея Доренко, назвавшего свердловского мэра идиотом

Мэр свердловского города Красноуфимск обратился в полицию после того, как обнаружил на странице "ВКонтакте" видеоролик "Мэр Красноуфимска идиот?", смонтированный из фрагмента передачи Сергея Доренко. Как сообщает радиостанции "Говорит Москва", речь идет о передаче, вышедший в эфир 12 апреля 2017 года, через несколько дней после теракта в метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 16 человек. Сергей Доренко поставил в эфир запись выступления мэра Красноуфимска перед игрой в местном КВН. Глава города Вадим Артемьевских призвал зрителей «зажигательным смехом» вспомнить о погибших.

"Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня вы должны на сцене зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувство удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья, ну и, конечно, сегодня зажигаем", - заявил мэр.

Выступление мэра Сергей Доренко в эфире прокомментировал репликой: «Он кажется идиотом, простите. Я должен избегать судебных исков. Мне кажется, что этот мэр Красноуфимска, кажется мне идиотом, в хорошем смысле».

В письме МВД главреда радио попросили уточнить, он ли высказал эти слова, из какого источника он получил эту информацию и как относится к спорному видео, в котором есть фрагменты его передачи.

«Но я не думаю, что он идиот. Он кажется идиотом, и я говорил о том, что он кажется идиотом. Он кажется человеком несведущим, аморальным и, может быть, глупым, либо антиобщественным. Но тогда он просто хулиган. Ему повезло, если он кажется идиотом. Очень может быть, что он просто хулиган и антиобщественный человек. Его в шею надо гнать с любой работы, связанной с обществом», — прокомментировал журналист полученный документ.

 



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